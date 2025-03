Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2025-ben: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott pénteken. Mutatjuk a Kossuth-díj, Széchenyi-díj és Magyar Érdemrend új birtokosait. Azt is kiszámoltuk, a Kossuth díj mennyi pénzzel jár, és utánajártunk, mennyi a Széchenyi díj havi összege.

A magyarságból rendkívüli emberek, a magyar kultúrából rendkívüli értékek születnek, de minden kornak, minden generációnak feladata is van - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint Magyar Érdemrend kitüntetések átadásán pénteken az Országházban. "Megismerni és gyarapítani közös kultúránkat, megőrizni a nemzet szabadságát és erősíteni a hazát. Nemcsak vérrel, nemcsak áldozattal, hanem munkával, termékeny élettel, alkotással. Ez egyszerre kötelesség és felelősség" - mondta a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás a díjazottakat méltatva kiemelte: a mai nap díjazottjai értékállót alkotnak, amellyel építik nemzeti kultúránkat és erősítik a magyarságot. "Önök a mai magyar kultúrának, a mai magyar tudományos életnek a megkerülhetetlen alakítói. Nemcsak hordozók, hanem formálók is. Amit önök létrehoztak és létrehoznak, az a jelenkori és a következő magyar generációk közös kincsévé válik" - fogalmazott Sulyok Tamás.

Kossuth-díj 2025: a díjazottak listája

Kossuth-nagydíjat kapott a KONCZ GÁBOR Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és példaértékű művészi életműve, páratlan népszerűségnek örvendő színpadi és filmes alakításai, generációk számára meghatározó szerepformálásai és értékes rendezései elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott:

BALOGH KÁLMÁN Martin György-díjas cimbalomművész Magyarország számára kivételesen értékes, a tradicionális népzene mellett a klasszikus és a jazz műfajban is kiművelt, autentikus és virtuóz cimbalomjáték jellemezte előadóművészete, valamint a zenei tehetséggondozás iránt különösen elhivatott zenetanári tevékenysége elismeréseként;

BENKŐ IMRE Balázs Béla-díjas fotográfus, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi alkotómunkája, a magyar dokumentarista fotográfia meghatározó alakjaként az ember és környezete viszonyát elemző, sajátos hangvételű alkotásai elismeréseként;

DÖBRENTEI KORNÉL Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő, újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a hit és a hazaszeretet örökérvényű témáit és az emberi lét sorskérdéseit sajátosan gazdag nyelvi eszközökkel ábrázoló lírai alkotásai, valamint az ifjúsági irodalmat gazdagító prózaírói tevékenysége elismeréseként;

FERENCZ MARCEL DLA Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, az építőművészet hagyományos és modern értékeinek egyedülálló ötvözéséből kibontakozó tervezőművészete, különleges megoldásokat alkalmazó ikonikus középülettervei, különösen a Néprajzi Múzeum új, nemzetközi díjakat is kiérdemlő épületterve elismeréseként;

FRIED PÉTER Liszt Ferenc-díjas operaénekes Magyarország számára kivételesen értékes, a barokk klasszikusoktól a kortárs zeneművekig terjedő repertoár jellemezte, világszerte sikereket arató opera-, oratórium- és hangversenyénekesi pályája, valamint a XX. századi és kortárs magyar zeneszerzők műveinek bemutatása iránt elkötelezett művészi és oktatómunkája elismeréseként;

KELEMEN LÁSZLÓ Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, folklorista, a Hagyományok Háza címzetes főigazgatója Magyarország számára kivételesen értékes, a hagyományos népi kultúra megőrzése és népszerűsítése érdekében sok évtizede nagy odaadással végzett művészi, tudományos, szervezői és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

KÓKAY KRISZTINA Ferenczy Noémi-díjas grafikus, textilművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, egyedi látásmódú és szuverén kifejezési formát öltő, monumentalitás és míves kidolgozottság jellemezte alkotásai, valamint a művészeti képzés területén végzett odaadó tevékenysége, illetve értékes kurátori munkája elismeréseként;

DR. LAJOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr, producer, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes operatőri pályája, számtalan kiemelkedő színvonalú dokumentum- és játékfilm, illetve televízióműsor sikerét megalapozó sokoldalú és elkötelezett munkája elismeréseként;

MIKULÁS FERENC Balázs Béla-díjas animációsfilm-producer, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió alapítója, vezetője Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a magyar filmművészetet kultikus animációs filmek, többek között a világviszonylatban is páratlanul népszerű Magyar Népmese sorozat, valamint kísérleti és művészfilmek létrehozásával gazdagító produceri és stúdióvezetői munkája, továbbá a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál alapítójaként és vezetőjeként végzett tevékenysége elismeréseként;

MÜLLER PÉTER SZIÁMI költő, előadóművész, rendező, kultúraszervező Magyarország számára kivételesen értékes előadóművészi pályája során az alternatív kultúra ikonikus alakjaként, a Sziámi zenekarban és a Kontroll Csoportban játszott kiemelkedő szerepe, valamint a színháztól a filmen és az operán át a könnyűzenéig számos területet felölelő, szerteágazó művészete, szépirodalmi igényű dalszövegei, továbbá a Baltazár Színház társulatában játszó, különleges adottságú színészeket elkötelezetten támogató tevékenysége elismeréseként;

NEMES LEVENTE Jászai Mari-díjas színművész Magyarország számára kivételesen értékes és példaértékű színművészi pályája, mindig eredeti és hiteles alakításai, valamint a sepsiszentgyörgyi színház művészi célkitűzéseit újrafogalmazó vezetői tevékenysége és az erdélyi magyar színházi élet rendszerváltoztatás utáni fellendítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

PETRÁS MÁRIA népdalénekes, keramikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a moldvai csángó kultúra páratlan dalkincsének megőrzését és autentikus megszólaltatását szolgáló előadóművészete, valamint a tradicionális témák iránt különösen fogékony keramikusművészi munkája elismeréseként;

SOLYMOSI TAMÁS Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes, nagy nemzetközi elismertségű szólótáncosi pályája és grandiózus koreográfiái, valamint a Magyar Nemzeti Balett balettigazgatójaként az együttes jó hírnevét erősítő, eredményes vezetői és balettmesteri tevékenysége elismeréseként.

Mennyi pénzzel jár a Kossuth díj?

A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A KSH adatai szerint 2024-es egész évre számított nettó átlagkereset havonta (kedvezmények nélkül) 430 100 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege 2025-ben 31 millió forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig ennek kétszerese, azaz 62 millió forint lesz.

A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik. A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.

Széchenyi-díj 2025: a díjazottak listája

Széchenyi-nagydíjat kapott MARÓTH MIKLÓS Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, nyugalmazott egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes és példaértékű tudományos életműve, a magyar orientalisztika nemzetközileg is nagyra értékelt szaktekintélyeként végzett, az ókori görög és arab kultúra megismertetését szolgáló, gazdagon publikált kutatási eredményei, valamint meghatározó oktatói munkája és a magyar szellemi életet gazdagító tudományos közéleti és aktív tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díjat kapott:

DR. BÁRDOSI VILMOS nyelvész, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai francia nyelvészet terén meghatározó tudományos pályája, az egy- és kétnyelvű lexikográfia nemzetközileg is nagyra értékelt szaktekintélyeként végzett tudományos kutatómunkája, valamint értékes oktatói, tudományos utánpótlás-nevelői és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

DR. BOROS JÁNOS MIHÁLY filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes, a magyar filozófiatudományt gazdagító tudományos pályája, nagy hatású művei, valamint a rendszerváltoztatást követően a hazai demokratikus gondolkodást is formáló tevékenysége és a filozófus generációk számára iránymutató oktatói munkája elismeréseként;

DOMOKOS PÉTER fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a hazai kvantumoptika terén iskolateremtő kutatásai, a kvantumtechnológia számos területén elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint a nemzetközi és a hazai tudományos életben egyaránt aktív közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. DUDA GYÖRGY ERNŐ virológus, immunológus, a biológiai tudományok doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az orvosi alapkutatások terén nemzetközileg is nagy jelentőségű kutatási eredményei, valamint kiemelkedő - többek között Nobel-díjas - kutatók pályáját elindító, példaadó utánpótlás-nevelői és oktatói tevékenysége elismeréseként;

GULYÁS BALÁZS orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, nemzetközi téren is meghatározó kutatásai, különösen a neurológiai és pszichiátriai betegségek, illetve az emberi agy képességeinek megismerése terén kiemelkedő eredményei, valamint a hazai tudományos élet fejlődését szolgáló, sokoldalú és elkötelezett tudományos közéleti munkája elismeréseként;

NEMÉNYI MIKLÓS gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a fenntartható élelmiszertermelési technológiák vizsgálata terén végzett kutatásai, az agrárdigitalizáció és a precíziós növénytermesztési technológiák terén végzett tudományos fejlesztései, valamint kimagasló oktatási és kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként;

NYULÁSZI LÁSZLÓ vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a szervetlen és számításos kémia területén elért, a nemzetközi élvonalba tartozó kutatási eredményei, számos vegyület katalitikus hatásának és ipari alkalmazhatóságának feltárása, illetve iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként; DR.

SIPOS LAJOS József Attila-díjas irodalomtörténész, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, különösen Babits Mihály életművének kutatása terén elért kiemelkedő eredményei, a szerző műveinek kritikai kiadása és gondozása, valamint a határon túli magyar irodalom elemzését és népszerűsítését, mindenekelőtt Tamási Áron életművének megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

DR. STUMPF ISTVÁN alkotmányjogász, politológus, volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a politikatudomány területén folytatott, különösen az államrend és az alkotmányos állam elemzése terén kiemelkedő kutatómunkája, illetve gazdag és jelentős publikációs tevékenysége, valamint elkötelezett és eredményes oktatói és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

TAKARÓ MIHÁLY József Attila- és Németh László-díjas író, irodalomtörténész, tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, maradandó szellemi értéket létrehozó és a magyar tradíciók továbbélését is szolgáló, ugyanakkor a tudás átadása iránt különösen elkötelezett tudományos, közéleti, művészeti és oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. VARGA PÉTER PÁL gerincsebész, ortopéd szakorvos Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai és a nemzetközi tudományos életben is meghatározó kutatói és oktatói pályája, különösen a gerincdaganatok műtéti kezelésében végzett, világviszonylatban is iránymutató munkássága, az általa fejlesztett új műtéti eljárások és implantátumok alkalmazásával elért kimagasló eredményei és iskolateremtő intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

DR. VARRÓ ANDRÁS orvos-biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az elméleti kardiológiai kutatások nemzetközileg is nagyra értékelt kutatójaként elért eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelés érdekében, a Nemzeti Tudósképző Akadémia megalapítójaként végzett, iskolateremtő tehetséggondozó és oktatómunkája elismeréseként;

DR. VÁSÁRY ISTVÁN történész, orientalista, turkológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a magyar őstörténet és korai történelem, illetve a török népek történetének kutatásában elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményei, illetve a turkológia területén végzett példaértékű oktatói munkája, valamint kiemelkedő diplomáciai tevékenysége elismeréseként;

ZETTWITZ SÁNDOR gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes pályája, hazánk legnagyobb orvosi műszergyártó vállalatának létrejötte és hatékony működése érdekében, évtizedek óta töretlen elkötelezettséggel végzett munkája, a magyar gazdaság jó hírét erősítő és a hazai innováció fejlődését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként.

A Széchenyi díj mennyi pénzzel jár?

A díjjal együtt jár továbbá az adó- és illetékmentes pénzjutalom is. A Széchenyi díj mellé járó egyösszegű jutalom összege 2013 óta szintén a megelőző évre vonatkozó országos évi nettó átlagkereset hatszorosának megfelelő összeg 50 vagy 100 ezer forintra kerekítve. A nagydíjjal járó összeg ennek kétszerese. Mivel 2024-ben éves szinten a kedvezmények nélküli nettó átlagkereset 430 100 forint volt, a Széchenyi-díj mellé járó jutalom 2025-ben 31 millió forint, a Széchényi-nagydíj mellé pedig 62 millió forint jár. A megosztott díjat elnyerők az összeget egyenlő arányban osztják meg egymás között.

Sokan úgy tudják, hogy a Széchenyi díj mellé egy meghatározott havi összeg is jár, vagy a jutalmat életjáradékként is lehet kérni. Ezt sokan gondolják a Kossuth-díj kapcsán is. A félreértést valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető. A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint (mivel a vetítési alapot az öregségi nyugdíjminimum képezi, ami 2008 óta változatlanul 28 500 forint). Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, (illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár).

Magyar Érdemrend 2025: a kitüntetettek listája

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

PALKOVICS LÁSZLÓ Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, volt miniszter, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője, a Gábor Dénes Egyetem rektori tanácsadója, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a hazai járműipar innovációja, a szakképzés és a felsőoktatás modernizálása terén meghatározó vezetői munkája, valamint a versenyképes magyar hadiipar fejlesztése és bővítése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

POKORNI ZOLTÁN volt oktatási miniszter és országgyűlési képviselő, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék korábbi polgármestere a rendszerváltoztatás időszakában és az azt követő évtizedekben példaadó elhivatottsággal végzett sokoldalú közéleti tevékenysége, a magyar köz- és felsőoktatás fejlődését meghatározó, kiemelkedően magas szintű szakmai tudással ellátott irányítómunkája, valamint közel két évtizedes, a hegyvidéki polgárok közösségi életét szolgáló településvezetői tevékenysége elismeréseként. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

DR. SÁRDI PÉTER, az Országgyűlés elnökének külügyi főtanácsadója, az Országgyűlés Hivatalának nyugalmazott külügyi igazgatója az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése és fejlesztése érdekében nagy odaadással és kivételes diplomáciai érzékkel végzett több évtizedes munkája elismeréseként;

WACHSLER TAMÁS építészmérnök, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, volt országgyűlési képviselő és államtitkár az első demokratikusan választott országgyűlésben végzett munkája, valamint a Kossuth Lajos tér és környéke rekonstrukciójának előkészítése és megvalósítása érdekében folytatott kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként.

