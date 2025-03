Száj és körömfájás 2025: indulhat a járvány Magyarországon, ezek a betegség tünetei

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma 2025 márciusának elején ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) vírust azonosított egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. A 1400 állatot számláló gazdaságban megjelent betegség több mint 50 év után ütötte fel ismét a fejét Magyarországon. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el, beleértve a telep lezárását és a járványügyi nyomozás megindítását. Ennek kapcsán jártunk most utána, hol tart most a száj és körömfájás járvány Magyarországon? Mutatjuk, mik a száj és körömfájás tünetei állatoknál és embereknél.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, 2025 márciusának elején a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma száj és körömfájás vírust azonosított egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. A 1400 állatot számláló gazdaságban a betegség klasszikus tünetei jelentkeztek, amit a Nébih megerősített.

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el a száj és körömfájás járvány Magyarországon való terjedésének megakadályozása érdekében, beleértve a gazdaság lezárását és a járványügyi nyomozás megindítását. A rendkívül fertőző vírus főként hasított körmű állatokat érint, és bár emberekre nagyon ritkán terjed át, állatállományokban súlyos gazdasági következményekkel járhat.

Az esettel kapcsolatban egyre többen aggódnak amiatt, hogy a száj és körömfájás járvány Magyarországon továbbterjedhet, ezért a hatóságok kiemelten kezelik a helyzetet. Cikkünkben most körbejárjuk, mit érdemes tudni a betegségről, mik lehetnek a száj és körömfájás tünetei állatoknál, illetve embereknél.

Ragadós száj és körömfájás vírus

A ragadós száj- és körömfájás (SFK) egy vírusos betegség, amely főként a haszonállatokat – például szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat és kecskéket – érinti. Rendkívül fertőző és gyorsan terjed állatról állatra.

A száj és körömfájás betegséget egy Aphthovirus nevű vírus okozza, amely a Picornavírusok közé tartozik. Több altípusa létezik, és a fertőzés után az állatok nem válnak teljesen immunissá más altípusokkal szemben.

Hogyan terjed a száj és körömfájás ?

A száj és körömfájás vírus testváladékokkal (nyál, tej, vizelet, stb.) és közvetlen érintkezéssel, valamint fertőzött tárgyakkal (például ruházat, járművek, takarmány) terjed. A levegőben is terjedhet, különösen nedves, szeles időben.

Száj és körömfájás tünetei állatoknál:

Láz és elesettség

Hólyagok és fekélyek a szájban, az orron, a tőgyön és a paták környékén

Nehézkes evés és mozgás a fájdalom miatt

Tejelő állatoknál tejhozamcsökkenés

Milyen hatással lehet a száj- és körömfájás 2025-ben?

Nagy gazdasági kárt okoz az állattenyésztőknek, mert a beteg állatok nem adnak annyi tejet vagy húst. A fertőzés miatt gyakran karantént rendelnek el, és exporttilalmat vezetnek be az érintett területeken. Noha nem halálos, a legyengült állatok könnyebben elkaphatnak más betegségeket.

Hogyan lehet megelőzni a száj és körömfájás betegséget?

Az állatok vakcinázása segíthet a megelőzésben, de nem ad teljes védettséget. A fertőzés kitörésekor szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be, például fertőzött állatok leölését és a környezet fertőtlenítését. Az érintett gazdaságok elkülönítése és a hatósági ellenőrzések segítenek megakadályozni a továbbterjedést. A betegség komoly gazdasági és állategészségügyi probléma, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a gyors intézkedés egy kitörés esetén.

Milyen óvintézkedéseket írt elő a Nébih?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a ragadós száj- és körömfájás 2025. márciusi magyarországi megjelenésekor az alábbi óvintézkedéseket rendelte el. Ezeknek az intézkedéseknek a célja a betegség terjedésének megakadályozása és az állatállomány védelme.

Érintett telep zárlat alá helyezése: A fertőzött kisbajcsi szarvasmarhatelepet azonnal lezárták, és megkezdték az állomány felszámolását.

Korlátozó intézkedések bevezetése: A telep körül 10 kilométeres körzetben korlátozásokat vezettek be, beleértve a fogékony állatok és termékeik szállításának tilalmát.

Járványügyi nyomozás megindítása: A vírus terjedésének felderítése érdekében járványügyi nyomozást indítottak.

Állattartók figyelmeztetése: Felhívták az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások fokozott betartására és a gyanús tünetek azonnali jelentésére.

Száj- és körömfájás embereknél: gyerekeknél és felnőtteknél

A ragadós száj- és körömfájás elsősorban állatokat érintő betegség, de nagyon ritkán jelentkezhet a száj és körömfájás embereknél is. Az emberek sokkal kevésbé fogékonyak a száj és körömfájás vírus okozta betegségre, de szoros érintkezés esetén (pl. fertőzött állatok gondozása, húsukkal vagy tejükkel való érintkezés) száj és körömfájás embereknél is előfordulhat, akár gyerekeknél is. A vírus nem terjed emberről emberre.

Száj- és körömfájás tünetei embereknél

Ha valaki megfertőződik, a száj és körömfájás tünetei általában enyhék és influenzaszerűek lehetnek:

Láz

Fáradtság, levertség

A száj nyálkahártyáján megjelenő hólyagok, aftaszerű elváltozások

Kézen és lábon apró hólyagok, hasonlóan a kéz-láb-száj betegséghez (ami viszont egy másik vírus okozta betegség)

A száj és körömfájás tünetei általában néhány nap alatt maguktól elmúlnak, és nem hagynak tartós következményeket. A megfelelő óvintézkedésekkel pedig a fertőzés kockázata minimalizálható.

Higiéniai intézkedések által, például az állattartóknak és állatorvosoknak alapos kézmosásra, védőkesztyű és fertőtlenítőszerek használatára van szükség. Továbbá a fertőzött állatok kerülése is fontos. A betegség jelenlétében az állatokkal való közvetlen kontaktust minimalizálni kell. Hőkezeléssel is lehet védekezni, hiszen a vírus elpusztul magas hőmérsékleten, ezért a tej pasztőrözése és a hús megfelelő főzése megszünteti a fertőzőképességét.