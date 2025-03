Tényleg filléres főváros Lisszabon Budapesthez képest? Erről tudj, ha 2025-ben kiruccanást tervezel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hamarosan megnyílik Budapesten egy újfajta gasztropiac, a Time Out Market, ezen a héten a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag Lisszabonban nézte meg, hogy mire is számíthatunk a magyar fővárosban, hiszen Portugáliában már régóta üzemel egy ilyen piac. Emellett körülnéztünk a város éttermeiben és a boltokban is, összevetettük az árakat az itthoniakkal.

Ahogy melegszik az időjárás, egyre gyakrabban jut eszünkbe a nyár, a szabadság és az utazás.Sok magyarnak konkrét programmá vált akár egy pár napos nyaraláson is, hogy a helyi üzletekben néhány alapvető termék árát összehasonlítsa a hazaiakkal - és nem egyszer az jön ki, hogy az eredetileg drágábbnak gondolt úticélunknál a mindennapi dolgokat bizony sokkal olcsóbban szerezhetjük be a magyar áraknál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum stábja Portugália fővárosában, Lisszabonban töltött pár napot, ahol viszont nem csak az árakat vetettük össze a hazaiakkal, hanem megnéztük azt a gasztropiacot is, amely az ígéretek szerint hamarosan Magyarországon is megveti majd a lábát. Kiderítettük továbbá, mennyiért lehet egy jót enni a tenger mellett fekvő fővárosban, és megnéztük, hogy gazdaságilag ki vészelte át jobban az elmúlt viharos éveket. Többen vannak, jobban élnek Portugália és Magyarország érdekes módon szinte ugyanakkora területtel és lakossággal rendelkezik. Azaz, lakosságuk valamivel nagyobb a miénknél: 10 millió felett tud maradni stabilan, míg a magyar lakosság folyamatosan csökkenve már csak 9,75 millió fő. A gazdasági mutatókban még ennél is jobban le vagyunk maradva: ha 400-as euróárfolyammal számolunk, a portugál átlagkereset körülbelül havi 60 000 forinttal magasabb a magyarnál, mediánkereset pedig több mint havi 100 ezer forinttal magasabb. Ha pedig a 2024-es GDP-t nézzük, Magyarországon 0,6%, Portugáliában 1,9%-os volt a növekedés. 2024-ben, az EU-átlag feletti volt Portugáliában az infláció mértéke, 2,9 százalék, de ez még mindig jobb, mint a nálunk mért 3,7 százalék - az élelmiszerek ez nálunk átlagosan 5,4 százalékkal, míg Portugáliában 2,7 százalékkal drágultak tavaly. EZ IS ÉRDEKELHET Sokk a magyar boltokban: a 30 árrésstopos termék csak a kezdet, a kasszánál rosszabb meglepetés vár Februárban ismét gyorsult az infláció Magyarországon: a fogyasztói árak átlagosan 5,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Viszont a csúcsdrágulók ezt jóval felülmúlták. Lisszaboni menü Jót enni egy olyan helyen, mint a portugál főváros, természetesen igen könnyű, még olcsón is. Ahogy Budapest, úgy Lisszabon is tele van gyrososokkal, döneresekkel: egy gyros pitában ezeken a helyeken 4 euró, 1600 forint körül mozog, míg a menük 5-6 euró (2000-2400 forint) körül. A központi, turisták által kedvelt teraszos helyeken 10 euróért (kb. 4000 forint) lehet kapni egy grillezett csirkemell-menüt, amihez jár köret is és tengeri ételekből aztán végképp nincs hiány, 12 euró, azaz kb. 4800 forint például egy lazacmenü. 5 euróért, tehát 2000 forintért szintén központi helyen már reggeli menüt kaphatunk, ami tartalmaz egy szendvicset, egy narancslevet és egy kávét is - ez jóval olcsóbb, mint Budapesten. Klasszikus kávézókban egy presszó kávé 400 forint, ugyanez egy specialty kávézóban 800 forint körül van - ezt folyamatosan tapasztaltuk a városban. JÓL JÖNNE 3,1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 107 405 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 66 220 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 67 312 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) És mi a helyzet a boltokban? Most pedig lássuk a bolti árakat! Ehhez próbáltunk hasonló üzletláncokba bemenni, amelyek Magyarországon is megtalálhatók. Lidl-ből például elég sok van Lisszabonban, a másik nagy bolthálózat a városban a Pingo Doce. A zöldség-gyümölcs árak a Lidlben a legtöbb terméknél alacsonyabbak voltak, mint az utcai zöldségeseknél. A narancsnak két euró, azaz 800 forint körül volt kilója, az akciós 676 forintba került. A különböző almák kilója átlagosan pedig körülbelül 700 forint volt. Péktermékek közül az egyszerűbb, zsemleszerűek ára 17 cent (kb. 68 forint), a különböző húsos, töltött péksütemények ára 95 cent körül volt, tehát kevesebb mint 400 forint. A 400 grammos cipónak az ára 69 cent volt, azaz kb. 275 forint. Az 1 kilós csirkemell ára átváltva 2568 forint volt, ez körülbelül 200 forinttal olcsóbb az otthoni Lidlben, fél kiló csirkecomb viszont 1108 forint. A marhahúsok árában nagy különbség nincs, kint is elég magas árakba futottunk. A sertéshúsok közül viszont a kilós sertésszűz 2000 forintba került. 1 liter , 100%-os narancslé 716 forint, a felvágottak 5-600 forint körül voltak, a sajtok kilós ára körülbelül 7 euró, azaz 2800 forint átlagban. A literes olívaolajok ára akciósan 2500 forint körül volt, a kilós száraztészták 1 euró körül voltak kirakva a polcokra, azaz 400 forintért. 1 kiló rizs, 1 euró 25 cent, vagyis 500 forint volt. M-es tojásból 1 doboz 916 forintért volt kapható, viszont 12 tojás van egy dobozban.

