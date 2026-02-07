A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.
Szélsőséges hétvége jön: az ország egyik felén havazás, a másikon 11 fokos tavasz vár
Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon: miközben az ország északkeleti térségeiben visszatér a téli idő havazással és havas esővel, a déli és nyugati területeken a meteorológiai szolgálat szerint akár 11 fokos, kora tavaszias hőmérséklet is lehet.
A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvége második felétől jelentős különbségek alakulnak ki az ország egyes térségeinek időjárásában. Vasárnap estétől az északkeleti országrészben téli jellegű időre kell számítani: a hegyvidéki területeken havazás kezdődik, az alacsonyabban fekvő részeken pedig inkább havas eső valószínű. Ezzel szemben az ország nagyobb részén továbbra is enyhe idő, körülbelül 10 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
Szombaton országszerte változékony időjárásra készülhetünk. Az ég többnyire erősen felhős lesz, az északkeleti megyékben tartós, zárt felhőtakaróval. Több helyen előfordulhat gyenge eső vagy zápor, ezek azonban legkevésbé az ország középső területeit érintik. Az északnyugati irányból fújó szél időnként megerősödhet.
Vasárnapra az időjárás területileg egyre markánsabban különül el. Az ország északkeleti felében megmarad a sűrű felhőzet és a borongós idő, míg a délnyugati térségben felszakadozik a felhőtakaró, és fokozatos javulás kezdődik. Csapadék elsősorban az északkeleti harmadban, illetve a délnyugati határ mentén fordulhat elő, szórványos jelleggel.
A vasárnap esti órákban az északkeleti megyékben drasztikus időjárás-változás várható. Az addig eső formájában hulló csapadék fokozatosan havas esővé vált, a magasabb fekvésű térségekben pedig egyre inkább tiszta hó hullhat. Az északnyugati, illetve északi irányú széllökések helyenként megerősödhetnek.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint szombat éjfélig nem valószínű veszélyes időjárási helyzet kialakulása, ezért jelenleg egyetlen megyére sincs érvényben figyelmeztető előrejelzés.
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon
A Pénzcentrum arról érdeklődött az Országos Vízügyi Főhatóságnál, hogy kell-e tartani a következő hetekben árvizektől.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
