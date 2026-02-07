Szélsőséges hétvége jön: az ország egyik felén havazás, a másikon 11 fokos tavasz vár

Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon: miközben az ország északkeleti térségeiben visszatér a téli idő havazással és havas esővel, a déli és nyugati területeken a meteorológiai szolgálat szerint akár 11 fokos, kora tavaszias hőmérséklet is lehet.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvége második felétől jelentős különbségek alakulnak ki az ország egyes térségeinek időjárásában. Vasárnap estétől az északkeleti országrészben téli jellegű időre kell számítani: a hegyvidéki területeken havazás kezdődik, az alacsonyabban fekvő részeken pedig inkább havas eső valószínű. Ezzel szemben az ország nagyobb részén továbbra is enyhe idő, körülbelül 10 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Szombaton országszerte változékony időjárásra készülhetünk. Az ég többnyire erősen felhős lesz, az északkeleti megyékben tartós, zárt felhőtakaróval. Több helyen előfordulhat gyenge eső vagy zápor, ezek azonban legkevésbé az ország középső területeit érintik. Az északnyugati irányból fújó szél időnként megerősödhet.

Vasárnapra az időjárás területileg egyre markánsabban különül el. Az ország északkeleti felében megmarad a sűrű felhőzet és a borongós idő, míg a délnyugati térségben felszakadozik a felhőtakaró, és fokozatos javulás kezdődik. Csapadék elsősorban az északkeleti harmadban, illetve a délnyugati határ mentén fordulhat elő, szórványos jelleggel.

A vasárnap esti órákban az északkeleti megyékben drasztikus időjárás-változás várható. Az addig eső formájában hulló csapadék fokozatosan havas esővé vált, a magasabb fekvésű térségekben pedig egyre inkább tiszta hó hullhat. Az északnyugati, illetve északi irányú széllökések helyenként megerősödhetnek.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint szombat éjfélig nem valószínű veszélyes időjárási helyzet kialakulása, ezért jelenleg egyetlen megyére sincs érvényben figyelmeztető előrejelzés.