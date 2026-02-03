2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
Autó

Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)

PR
2026. február 3. 10:15

2025-ben ismét a Toyota bizonyult a magyar újautó-piac legnépszerűbb szereplőjének. A márka ezzel negyedik egymást követő évben őrizte meg piacvezető pozícióját, annak ellenére, hogy az autóipar egészét továbbra is kihívások jellemezték. Az ellátási nehézségek, a szigorodó környezetvédelmi szabályozás és az egyre erősödő piaci verseny mind hatással voltak a gyártók teljesítményére.

A Toyota sikerének egyik legfontosabb tényezője a széles modellkínálat és az elektrifikált hajtásláncok következetes fejlesztése. A márka portfóliójában megtalálhatók a lágy hibrid, az öntöltő hibrid, a plug-in hibrid, valamint az akkumulátoros elektromos meghajtású modellek is, így a vásárlók különböző élethelyzetekhez és használati szokásokhoz igazodva választhatnak technológiát.

A piaci teljesítményt jól mutatja, hogy a Toyota a személyautó- és a kishaszongépjármű-piacot együttesen vizsgálva is stabil szereplő maradt. A kiegyensúlyozott jelenlét különösen fontos olyan időszakban, amikor a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik az üzemeltetési költségeket, a környezetvédelmi szempontokat és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A Toyota Csoport prémium márkája, a Lexus szintén erős évet zárt Magyarországon. A Lexus rekordmennyiségű új autót értékesített, tovább erősítve jelenlétét a felsőkategóriás szegmensben. A prémium márka kínálatában is egyre nagyobb szerepet kapnak az elektrifikált megoldások, amelyek a luxus, a komfort és a hatékonyság iránt nyitott vásárlók számára kínálnak alternatívát.

A következő időszakban a Toyota és a Lexus tovább bővíti elektrifikált kínálatát. A tervek szerint több új és megújuló modell érkezik a magyar piacra, köztük számos részben vagy teljesen elektromos hajtással elérhető típus. A cél az, hogy a márkák a változó vásárlói igényekhez és a környezetvédelmi elvárásokhoz igazodva kínáljanak megbízható és gazdaságosan üzemeltethető járműveket.

(x)

 Advertisement
#autó #toyota

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:48
10:36
10:15
10:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
3 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
2 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 10:02
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 06:28
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
Agrárszektor  |  2026. február 3. 10:31
Ezen múlik a magyar erdők jövője: nagy a tét