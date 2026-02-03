Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)

2025-ben ismét a Toyota bizonyult a magyar újautó-piac legnépszerűbb szereplőjének. A márka ezzel negyedik egymást követő évben őrizte meg piacvezető pozícióját, annak ellenére, hogy az autóipar egészét továbbra is kihívások jellemezték. Az ellátási nehézségek, a szigorodó környezetvédelmi szabályozás és az egyre erősödő piaci verseny mind hatással voltak a gyártók teljesítményére.

A Toyota sikerének egyik legfontosabb tényezője a széles modellkínálat és az elektrifikált hajtásláncok következetes fejlesztése. A márka portfóliójában megtalálhatók a lágy hibrid, az öntöltő hibrid, a plug-in hibrid, valamint az akkumulátoros elektromos meghajtású modellek is, így a vásárlók különböző élethelyzetekhez és használati szokásokhoz igazodva választhatnak technológiát.

A piaci teljesítményt jól mutatja, hogy a Toyota a személyautó- és a kishaszongépjármű-piacot együttesen vizsgálva is stabil szereplő maradt. A kiegyensúlyozott jelenlét különösen fontos olyan időszakban, amikor a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik az üzemeltetési költségeket, a környezetvédelmi szempontokat és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A Toyota Csoport prémium márkája, a Lexus szintén erős évet zárt Magyarországon. A Lexus rekordmennyiségű új autót értékesített, tovább erősítve jelenlétét a felsőkategóriás szegmensben. A prémium márka kínálatában is egyre nagyobb szerepet kapnak az elektrifikált megoldások, amelyek a luxus, a komfort és a hatékonyság iránt nyitott vásárlók számára kínálnak alternatívát.

A következő időszakban a Toyota és a Lexus tovább bővíti elektrifikált kínálatát. A tervek szerint több új és megújuló modell érkezik a magyar piacra, köztük számos részben vagy teljesen elektromos hajtással elérhető típus. A cél az, hogy a márkák a változó vásárlói igényekhez és a környezetvédelmi elvárásokhoz igazodva kínáljanak megbízható és gazdaságosan üzemeltethető járműveket.

