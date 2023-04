Jönnek a gigabírságok: 300 ezer forintra is büntethetik, aki így locsol a kertjében

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. A 15. hét főbb témái között voltak, amelyek lázban tartották az olvasókat, a "svájci farkas" kilövése, az amerikai szankciók a Nemzetközi Beruházási Bank vezetőivel szemben, a DigiMobil előfizetések értékesítésének felfüggesztése, az egységes víz- és csatornadíjak bevezetése, a kerti kutak szabályozásának változásai, az újonnan bevezetett, vagy a hálapénz-kommandó legújabb nagy fogása. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebb híreit, és legolvasottabb cikkeinket.

Napok óta nem hagyja nyugodni a magyar lakosságot a sajtóban "svájci farkas" néven emlegetett állat kilövése. A fiatal egyed útját Svájctól egészen Magyarországig követték a természetvédők jeladó segítségével. Az M237 kódszámon nyilvántartott, 2021-ben született hím folyamatosan kelet felé haladt, feltűnt a budai agglomerációban, majd átúszta a Dunát és márciusban már a Bükkben csatangolt. Néhány napja azonban egy magyar vadász Borsodban kilőtte az állatot, mely nagy felháborodást keltett mind szakmai, mind laikus körökben. Cikkünkben összegyűjtöttük a tudnivalókat arról, mekkora egy szürke farkas természetvédelmi értéke és milyen büntetés, hány év börtön járhat egy ilyen állat elpusztításáért.

A 4iG racionalizálja mobilhálózati portfóliójának működését, ezért értékesítési céllal külön vállalatba szervezi a DIGI Kft. mobilhálózati infrastruktúráját - közölte a társaság a Pénzcentrummal. Így pedig 2023. június 1-től a DIGIMobil a Vodafone Magyarország belföldi mobilhálózatán működik tovább, a mai naptól pedig leállt a DIGIMobil előfizetések értékesítése. A részletekről és hogy mi lesz a meglévő ügyfelekkel, ebben a cikkben írtunk.

Jönnek az egységes víz- és csatornadíjak?

A múlt héten beszélt arról Gulyás Gergely a Kormányinfó keretében, hogy a kormány egységesítené a víz- és csatornadíjakat. Iparági források szerint előremutató a kormány terve, azonban nagyon kényes és nagyon összetett rendszerről van szó, amely csak abból a szempontból egységes, hogy a ma élő hatósági tarifák mellett veszteséges. Arról, hogy mit hozhat a víz- és csatornadíjak egységesítése, mennyivel nőhetnek a lakossági költségek ebben a cikkben adtunk hírt.

Szankciós listán a magyar bankvezér

Oroszországgal szembeni szankciós listájára vette az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala, az OFAC Laszlóczki Imrét, a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) magyar alelnökét - adtuk hírül. A hivatal oldalán megjelent közlemény szerint az alelnök a Különleges besorolású állampolgárok listájára került fel több orosz állampolgárral egyetemben. Jogi személyként felkerült a szankciós listára maga az IIB is, amely egykor a szocialista blokk országainak közös bankja volt

EZ IS ÉRDEKELHET Szankciós listájára vette az Egyesült Államok Nemzetközi Beruházási Bank magyar alelnökét Oroszországgal szembeni szankciós listájára vette az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) magyar alelnökét.

Mi lesz a nem regisztrált kerti kutakkal?

Újabb változtatásokat és egyszerűsítéseket kezdeményez a kutak szabályozásában az Agrárminisztérium (AM) - közölte közösségi oldalán Nagy István miniszter. Korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az új előírások megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezési eljárást is - írtuk ebben a cikkben. Ugyanakkor bár a szaktárca szerint ingyenes az eddig nem regisztrált fúrt és ásott kutak bejelentése, melyre december 31-ig van idő, számos kivétel van. Erről pedig jobb ha tud, akinek ilyen kút van a kertjében, mert az ezzel foglalkozó szakemberek szerint lehetnek költségek egy ilyen eljáráskor:

Petőfi újra forintra került

A húsvéti hétvége után, kedden érkeztek meg az új érmék, amik 30 ezer forintot fognak érni és Petőfi Sándor – adta hírül az MNB. A részletekről ebben a cikkben írtunk.

Költséges egészség

Ezen a héten történt, hogy nem ismerte el a debreceni orvos, hogy hálapénzt fogadott el, asszisztense azonban bűnösnek mondta magát a bíróságon, így nem jogerősen felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Hálapénzt sem adni, sem kapni nem szabad, mert bűncselekmény 2021 óta, az orvosra 5 év letöltendőt kért az ügyészség:

Ezen a héten jelent meg a Pénzcentrum friss gyűjtése, melyből kiderült, mekkora kiadás lenne magánúton elvégeztetni az összes javasolt vizsgálatot életkortól és nemtől függően. Az elmúlt három évben rengeteg magyar hanyagolta el azokat a szűrővizsgálatokat, amelyeket rendszeresen érdemes elvégeztetni. Sokan nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javallott megismételni, pedig az egészség megőrzésében, a komoly betegségek kialakulásának megelőzésében fontos szerepe van a szűrővizsgálatoknak. Bár rengeteg magyar retteg a például a daganatos betegségektől, keveset tesz azért, hogy tisztában legyen az egészsége aktuális állapotával.

Otthon, édes otthon

Egy friss adatsorból kiderült, hogy a 18-34 év közötti magyarok több mint fele továbbra is a szüleivel él, ráadásul egyre több 18-26 éves gondolja úgy, hogy a szülőknek a feladata, hogy minél tovább finanszírozzák a gyerekük életét. Ami miatt egyre több szülő kerül adóságba, vagy kénytelen felélni a felnőtt gyerekük miatt a tartalékaikat:

EZ IS ÉRDEKELHET Elkeserítő helyzetben a magyar fiatalok: rengetegen maradtak a szüleik nyakán, esélytelen a költözés A 18-34 év közötti magyarok több mint fele továbbra is a szüleivel él. Ráadásul egyre több 18-26 éves gondolja úgy, hogy a szülőknek a feladata, hogy eltartsák.

Mivel javában tart a tavasz, ideje rendbe tenni a kerteket, megkezdeni a kerti munkákat, ehhez sokan szerezhetnek különféle szerszámokat, kerti bútorokat, egyéb kertészeti cikkeket. A Pénzcentrum megvizsgálta, milyen akciókkal készülnek az áruházak és mekkora drágulással számolhatnak a kertesház-tulajdonosok. A részletek kiderülnek ebből a cikkből.

Változások a hitelezésben

Pénteken megjelent a Magyar Közlönyben, és április 30-án lép hatályba az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy miként vegyék figyelembe a bankok a jelzáloghiteleknél egyébként nem effektív THM-plafon kiszámítása során a kapcsolódó lakásbiztosítások díját - írja a Portfolio. A változtatás arra a számításra vonatkozik, ha a hitelező a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződést ír elő, de annak díját nem ismeri. A 124/2023. (IV. 14.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a vagyonbiztosítás havonta esedékes díját ilyen esetben mi alapján határozza meg a bank:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss rendelet: belenyúl a kormány a banki THM-ekbe A változtatás arra a számításra vonatkozik, ha a hitelező a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződést ír elő, de annak díját nem ismeri.

Az Erste Lakástakaréknál májustól ismét lehet lakástakarékpénztári szerződéseket kötni. Az ügyfelek akár 30 százalékos kamatprémiumot is kaphatnak befizetéseik után, vagyis megtakarításaik annyit hoznak, mint az állami támogatás megszűnése előtt. A lakástakarék 4 illetve 8 éves futamidővel érhető majd el. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.

Ugyancsak ezen a héten adtunk hírt a bankpánik hatásairól. A Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje kisebb pánikhangulatot indított el a pénzügyi világban. Bár azóta Svájc egyik legnagyobb presztízsű bankja, a Credit Suisse is a csőd szélére került, úgy látszik a pénzintézetek nehéz helyzetbe jutása nem indíott a 2008-ashoz hasonló bedőlési dominót. Bő egy hónappal az események után megkérdeztük Palkó Istvánt, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjét, hogy folytatódhat-e a bankkrízis és azt is megtudakoltuk a szakértőtől, milyen kihatással lehetnek az ijesztő folyamatok a magyarországi bankszektorra. Az elemző ezen kívül a Pénzcentrum vlogjának azt is elárulta, hova érdemes most menekíteni a megtakarításainkat az infláció elől és hogy a magyar bankokban azok mennyire vannak biztonságban egy esetleges válságtól:

EZ IS ÉRDEKELHET 2008 után itt az újabb válság-lavina? Egyre több magyar menekíti ide a pénzét Két amerikai bank csődje után ismét beindult a félelem a pénzpiacon, a sokak által vízionált, a 2008-ashoz hasonló válságtól azonban a szakértő szerint egyelőre nem kell tartani.

Januárhoz képest kicsit felállt a padlóról a babaváró hitelek új szerződéseinek összege az MNB friss statiszikái alapján, de így is minden idők második legrosszabb eredményét produkálta. A Pénzcentrum által megkérdezett elemző szerint a fő ok az lehet, hogy a magyarok félnek a magas büntetőkamatoktól, de attól nem kell félni, hogy az állam kivezetné csak azért, mert most sokkal kevesebbet igénylünk belőle - az okokról bővebben ebben a cikkben írtunk.

Nem álom a milliós fizetés

Ezen a héten a Pénzcentrum szakmák megbecsültségét felmérő kutatásának eredményeit összevetettük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss kereseti statisztikáival, hogy megtudjuk: mennyit is lehet keresni valójában a leginkább túlfizetettnek ítélt foglalkozásokban. A milliós fizetés sem volt ritka, azonban gyakran az átlagbért sem közelíti az átlagbér azokban a szakmákban, amelyeket túlfizetettnek gondolnak Magyarországon:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a leginkább túlfizetett magyar szakmák rangsora 2023-ban: nem ritka a milliós fizetés A leginkább túlfizetettnek ítélt szakmák között nem egy olyan van, amelyben az átlagbér a 300 ezer forintot se érte el.

Ugyanabból az adatsorból azt is kigyűjtöttük, melyek azok a szakmák, amelyekben diploma nélkül is jól lehet keresni. A részletekről ebben a cikkben írtunk.

Az is kiderült: idén sem ússza meg a Balaton munkaerőhiány nélkül a szezont, és hogy ez végre változzon, teljesen új szemléletre lenne szükség. A sok százezres "álomfizetések" továbbra is elérhetők, de annak is megvan az ára: irgalmatlanul sokat kell érte dolgozni, a fiatalok pedig egyre kevésbé választanak ilyen sérülékeny ágazatot. De vajon mennyire lesz durva a melóshiány, lesz-e elég ember, aki a lángost vagy a hekket elkészíti májustól szeptemberig? Cikkünkből kiderül.

Nemcsak a fizetésekkel foglalkoztunk: ma is rengetegen posztolnak meggondolatlanul a közösségi médiás felületeiken, pedig egy-egy megosztás aztán jövőbeni karrierlehetőségeire, a leendő munkáltató róluk alkotott képére is kihatással lehet. Éppen ezért érdemes minden egyes bejegyzés előtt alaposan végiggondolni, hogy mit és milyen formán osztunk az előző munkahelyünkről és karriercéljainkról:

EZ IS ÉRDEKELHET Vigyázz, mit és hogy posztolsz magadról: simán bukhatod a munkád, újat sem fogsz találni Akivel fordult már elő, hogy egy leépítés részeként váratlanul veszítette el munkahelyét, tapasztalhatta mekkora kihívás lehet ennek kommunikálása a külvilág felé.

Arról is beszámoltunk, hogy a rutinná vált halogatás a modern korban szinte népbetegséggé nőtte ki magát, legyen szó a munkahelyi feladatainkról, vagy az otthoni teendőkről. Komoly probléma, hogy a legtöbben ma is inkább a szőnyeg alá söprik az emögött álló kiváltó okokat, ahelyett hogy a mélyre ásva, a gyökerénél ragadnák meg a problémát. Ebben a cikkben egyszerű trükköt, melyek segítségével gyakorlatilag bárki leküzdheti ezt a rossz szokást.

Ismét foglalkoztunk influenszerek karrierjével is, ezúttal Budavári Fülöp adott interjút lapunkban a magyar piacról. A Sztárban Sztár, a Farm VIP és a Ninja Warrior című műsorokból is ismert 25 éves influenszer már 6 éve van a szakmában, amit mindössze egy rossz főnöknek köszönhet. Most pedig már milliókat vág zsebre 1-1 együttműködésnek köszönhetően:

EZ IS ÉRDEKELHET Kitálalt Budavári Fülöp: ennyi pénzt vágnak zsebre Magyarország legkeresettebb influenszerei Budavári Fülöp markáns véleményt fogalmazott meg a magyar influenszer kultúrával kapcsolatban, miközben abba is beavatta a Pénzcentrumot, hogy mennyit tesz zsebre 1-1 kampányért.

A héten a Pénzcentrum személyesen keresett fel több bécsi, magyarok által indított vállalkozást is, akik valamilyen üzletet nyitottak az osztrák fővárosban és sikereket értek el. Ahogy fogalmaztak, bár Bécs is úgymond telítődik és egyre kevesebb a lehetőség, ám ha valaki jól beszéli a nyelvet és okosan él a lehetőségeivel, az sokra fogja vinni:

EZ IS ÉRDEKELHET Búcsút intettek Magyarországnak, Bécsben nyitottak üzletet: durván bejött nekik A Pénzcentrum személyesen keresett fel több bécsi vállalkozást, akik valamilyen üzletet nyitottak az osztrák fővárosban és sikereket értek el.

Ezen a héten megjelent az Első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának legújabb adása is, ami Korányi G. Tamás befektető, korábbi gazdasági újságíró és médiatulajdonos karrierjéről szól. Itt lehet meghallgatni.

Vannak olyan magyar videósok, akik egy-egy szponzorált tartalomért súlyos milliókat is elkérnek a cégektől, ő is kereshetne sokkal több pénzt a csatornájával, de akkor el kellene adnia magát, ami a hitelességébe kerülne - mesélte interjúnkban Horváth András, aki azt is elárulta, ő mennyit keres a YouTube-on. A Handrás néven ismert videós kifejtette, nem tartja magát influencernek, és a falra mászik attól, ha valakinél 10-ből 9 poszt valamilyen termék reklámozásáról szól, és nem is hisz ezeknek a tartalomgyártóknak. Mesélt arról is, hogy jutott el odáig, hogy ma már főállásban csak a videózással foglalkozik, és azt is megtudtuk tőle, mennyi meló van amögött, hogy hétről hétre minőségi videók kerüljenek fel a csatornájára.

Drága mulatság lehet 2023-ban az utazgatás

Az utazás bizony drága mulatság lehet, de csak akkor, ha nem tervszerűen közelítjük meg. Ha időt fektetünk a keresésbe és használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket, alkalmazásokat és weboldalakat, akkor rengeteget spórolhatunk és még az igényeinkből sem kell drasztikusan visszavenni. Ebben a cikkben mutatunk pár trükköt, amivel lehet faragni a költségekből.

A Pénzcentrum a héten megkérdezte a biztosítókat, mik voltak a leggyakoribb és legmagasabb összegű kárigények tavaly és milyen változásokat hozhat az idei év az utasbiztosítások piacán. Erről ebben a cikkben írtunk.

Bár a tíz százalékos borravaló megszokottnak számít a világ számos országában, utazás előtt nem árthat körbenézni, hogy vajon ott is annyi-e a megszokott pluszpénz, mint itthon? Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy mekkora plusz költséggel lehet számolni a borravaló miatt, és hol nem kell adni, mert nem is szokás.

Maradnak az ársapkák és a magas árak

Szerdán Magyarország Kormánya a Facebookon közölte: április végéig mindenképpen érvényben lesznek az ársapkák, április közepén születik róluk újabb döntés. Az infláció alakulása - a korábban közölt álláspont szerint - még nem indokolná az árstopok kivezetését:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a bejelentés: eddig mindenképpen maradnak az árstopok A magas infláció - a korábban közölt álláspont szerint - még nem indokolná az árstopok kivezetését.

Pénteken az árstopról Orbán Viktor is beszélt. A miniszterelnök elmondta, hogy még nem lehet kivezetni az árstopot. "Ami eddig történt, az kevés" az infláció leszorítása érdekében. Bár történtek áresések a boltokban, de még csak kevés termék esetében - mondta el, de többet nem árult el.

A héten jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal friss adatsora a márciusi drágulásról. 2023. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 25,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. 2022 márciusához viszonyítva az élelmiszerek ára 42,6%-kal emelkedett, a háztartási energia 43,1%-kal drágult. A drágulásról részletesebben itt adtunk hírt.

Ennek kapcsán megvizsgáltuk melyek voltak a leginkább megdrágult élelmiszerek a magyar boltokban. Az is kiderült, hogy a boltokban elszabadult árháború már a KSH adataiban is feltűnhetett, ugyanis a korábbi csúcsdráguló trappista februárról márciusra már 11 százalékkal olcsóbb lett a boltokban, és az enyhe tél miatt a brikett valamint a földgáz átlagára is csökkent. A brutális drágulás már a boltok forgalmán is jócskán meglátszik:

EZ IS ÉRDEKELHET Mit trükköznek a magyar boltok? Zuhanni kezdett az egyik slágertermék ára Az árháború már a KSH adataiban is feltűnhetett, ugyanis a korábbi csúcsdráguló trappista februárról márciusra már 11 százalékkal olcsóbb lett a boltokban.

Ahogy minden hónapban, most is külön elemeztük, hogy hat a rekordszintű infláció a nyugdíjasokra. Elemzésünkben tíz alapvető élelmiszer átlagárán keresztül mutatjuk be, hogy mennyi zsemlére, tejre, tojásra, húsra futotta régebben az átlagos nyugdíjösszegekből az elmúlt években és mennyire futja most.

A héten Litvániából adott helyzetjelentést a Pénzcentrum olvasója, aki egy Lidl-ből küldött nekünk pár árat. Mi pedig összehasonlítottuk azokat a hazaiakkal. Ebben a cikkben tártuk fel, mennyivel olcsóbb vagy drágább egy litván Lidl.

Búcsú a bicikliktől, harag a robotkasszák ellen

A héten írtunk arról is, hogy hiába bicikliznek többen Magyarországon, egyre jobban meggondolják az emberek, hogy adjanak-e a jelenlegi gazdasági környezetben nagyobb összeget egy-egy új kerékpárért. Főleg úgy, hogy a különböző termékek idén tavaszra körülbelül 20 százalékkal többe kerülnek, mint tavaly ilyenkor. Iparági szereplőkkel beszélgettünk a jelenlegi kerékpáros helyzetről: cikkünkből kiderült, mire számítson az, aki mostanában venne bicajt.

Bár az önkiszolgálók kasszák gombamód szaporodnak a magyar boltokban, ennek nagyon sok vásárló egyáltalán nem örül. Persze mások meg igen, viszont nagy többségében a nyugdíjasoknak, főleg az idősebbeknek akkor is gondot jelenthetnek ezek a szerkezetek, ha egyébként nem zsigerileg óckodnak tőlük. A heves vitákat kiváltó robot kasszák ügyében éppen ezért megkerestük a Nyugdíjas Parlamentet, nekik mi a véleményük a masinákról. Karácsony Mihállyal, a parlament elnökével beszélgettünk a legfontosabb kasszás kérdésekről, illetve elmondta azt is, mi az ő javaslatuk a témában:

Egy friss videóban részletesen bemutatták, hogyan is működik egy teljesen személyzet nélküli kisbolt Németországban: az ajtón csak a bankkártyánk beszkennelése után lehet belépni, és a fejlett biztonsági rendszernek köszönhetően hamar megtalálják azt, aki fizetés nélkül szeretne valamit elvinni. Magyarországon egyelőre ez álomszerűnek hat:

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen mini élelmiszerboltok áraszthatják el hamarosan Magyarországot? Eladó nincs, így működik Az ajtón csak a bankkártyánk beszkennelése után lehet belépni, és a fejlett biztonsági rendszernek köszönhetően hamar megtalálják azt, aki fizetés nélkül szeretne valamit elvinni.

Erre a SZÉP-kártya határidőre jobb figyelni!

A Kormány a turizmus és vendéglátási szektor támogatása és az általuk fenntartott jelentős számú munkahely megőrzése érdekében korábban arról döntött, hogy a SZÉP-kártyán 2022. október 15-ig jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehetséges teljes összegben felhasználni, ezt követően 15 százalékos díj terheli a „bennragadt” összegeket - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium:

Autós hírek

A Magyarországon forgalomban lévő autók több mint 70 százaléka 10 évnél idősebb volt 2021-ben, és ez az arány a jelek szerint azóta sem javulhatott, sőt. A hazai autópark átlagéletkora 2022-re elérte a 15,4 évet, és ez a szám jó ideje drasztikusan emelkedik. Bár az utóbbi években csökkenni kezdett a 10-20 éves személyautók száma az országban, de az elsőre biztatónak tűnő trend mögött inkább az áll, hogy ezek a járművek már a 20+ éves kategóriát gyarapítják a forgalomban. És ez nem csak a tudat miatt probléma, hogy nekünk csak ilyenre futja: vélhetően nem kell sokat magyarázni, miért jobbak a túlélési esélyei egy balesetnél annak, aki modern autót vezet. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Arról is beszámoltunk, hogy számos budapesti kerület a járműforgalom valamilyen lassításán dolgozik a saját területén a balesetek csökkentése és mérséklése érdekében – derül ki a Vezess cikkéből. Négy fő módszerben hisznek a kerületek: traffipax, Trafibox, sebességkorlátozás táblával és fizikai lassító útelemek. Az önkormányzatok most nyilatkoztak arról, hogy mely utcákba terveznek Trafiboxokat kihelyezni:

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen traffipaxok lepik el Budapest utcáit: mutatjuk a pontos helyszíneket Új fix traffipaxok és Trafiboxok jelennek meg hamarosan Budapest utcáin.

Szórakozás, játék

Nem volt túl szerencsés a 15. hét a magyarok számára a szerencsejáték tekintetében. Ezen a héten sem a Skandin, sem az Ötös- és Hatoslottón nem volt telitalálat. Pedig az Ötöslottón rekordnyeremény várja a szerencsevadászokat, már 4 milliárd 393 millió forint a tét. A skandináv lottó eheti nyerőszámai itt, az ötös lottóé itt, a hatos lottóé pedig itt találhatók.

Fontos bejelentést tett a héten aokak kedvenc streaming szolgáltatója, az HBO Max. Elhagyják ugyanis az HBO márkanevet, mivel az Egyesült Államokban május 23-án induló Maxon egyesül az HBO Max és a Discovery+ nevű oldalak tartalma. Magyarországon várhaóan csak 2024-ben történik meg a váltás:

A hét celebhírei

Vajna Tímea Beverly Hills-i luxusvilláját mutatta be a megveszlak TikTok csatorna. A luxusvillát Andy Vajna özvegye 2021 nyrán vásárolta meg 8,9 millió dollárért, ami akkori árfolyamon átszámítva 2,6 milliárd forintnak felelt meg. A videó szerint a 650 négyzetméteres házban hat hálószoba és hét fürdőszoba van:

Eheti hír, hogy ittas vezetés miatt bevonták Zalatnay Sarolta jogosítványát, de állítása szerint csupán konyakmeggyet evett, ezért jelzett be a szonda. Valóban csak az édesség miatt került bajba az énekesnő, vagy csak kifogást keresett? Egyáltalán be lehet rúgni a konyakmeggytől, tényleg kimutatja a szonda? Ennek is utána jártunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság Zalatnay Sarolta ittas vezetéséről: ezért ugrott a jogsija valójában Bevonták Zalatnay Sarolta jogosítványát ittas vezetés miatt. Az énekesnő egy buliról tartott haza, ahol elmondása szerint mindössze pár szem konyakmeggyet fogyasztott.

A nyugdíjasoké volt a főszerep

Sok magyar követi figyelemmel a Franciaországban zajló tüntetéseket a nyugdíjkorhatár emelés ellen. Az elmúlt negyedévben tizenkettedik alkalommal szerveztek a szakszervezetek csütörtökön utcai tömegdemonstrációkat a vitatott nyugdíjreform ellen, egy nappal azelőtt, hogy a törvény alkotmányossági vizsgálatának eredményét közzéteszi az alkotmánytanács. Bár az elmúlt hetekben fokozatosan csökkent a részvétel a több mint kétszáz városban rendezett utcai meneteken, a hatóságok szerint még csütörtökön is 400 és 600 ezer között voltak a tüntetők:

A tüntetésektől függetlenül viszont Emmanuel Macron francia elnök aláírta a nyugdíjtörvényt - volt olvasható a kormány hivatalos közlönyében szombaton. Az államfő a törvényt azután emelte jogerőre, hogy francia alkotmánytanács jóváhagyta pénteken a nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 62-ről 64 évre emelését előíró törvénytervezet tartalmi részét. A testület ugyanakkor elutasította az ellenzéki baloldal által a reformról kezdeményezett népszavazási javaslatot. Erről részletesen itt lehet olvasni.

Egy friss elemzésből az is kiderült a héten, hogy nagyban függhet az idősek egészsége attól, mennyire sűrűn lakott területen élnek. Bár azt gondolhatnánk, a falvakban, vidéken egészségesebben élhetnek a nyugdíjasok a jó levegő, kertészkedési, kirándulási lehetőségek miatt, ez nem feltétlenül van így. Az Európai Unió országaiban a 65 év feletti időseknek 41 százaléka nyilatkozta, hogy jó vagy nagyon jó az egészségi állapota. A sűrűn lakott területeken élők közt még magasabb, 42,5 százalék az arány. Magyarországon is minél városiasabb helyen élnek az idősek, annál többen számoltak be kiváló vagy jó egészségi állapotról:

EZ IS ÉRDEKELHET Még hogy a városban rosszabb az élet: mutatjuk, hol laknak a legegészségesebb magyarok Magyarországon minél városiasabb helyen élnek az idősek, annál többen számoltak be kiváló vagy jó egészségi állapotról.

Több mint a duplájára nőtt azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akiknek a havi járandósága meghaladja a 300 ezer forintot 2022. januárjához viszonyítva. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint tavaly év elején még pusztán a nyugdíjasok 54,1 százaléka kapott 140 ezer forint feletti nyugdíjat, arányuk idén januárra 71 százalékra nőtt. Ebből is látható, hogy számszerűen jelentősen emelkedtek a nyugdíjak a tavalyi, illetve az idén januári éves nyugdíjemelés hatására. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy beérték volna a keresetek növekedését, vagy hogy megőrizték volna értéküket a tomboló inflációval szemben. A legfrissebb adatokat arról, hányan kapnak átlag feletti nyugdíjat Magyarországon, és mennyit is érnek ezek az összegek - itt közöltük.

Egyre öregszik a társadalom, és ez Magyarországon sem tűnik visszafordíthatónak. A friss becslések szerint a magyar férfiak és nők hamarosan elérkeznek oda, hogy 65 éves korukban (ami a jelenlegi nyugdíjkorhatár egyébként) még 20 életévre számíthatnak átlagosan - a nőknél ez már a küszöbön is van az Eurostat előrejelzése szerint: