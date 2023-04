Kiderült az igazság Zalatnay Sarolta ittas vezetéséről: ezért ugrott a jogsija valójában

Bevonták Zalatnay Sarolta jogosítványát ittas vezetés miatt. Az énekesnő egy buliról tartott haza, ahol elmondása szerint mindössze pár szem konyakmeggyet fogyasztott, a pezsgőt vissza is utasította! A Hot! magazinnak számolt be Zalatnay az incidensről.

Zalatnay Sarolta jogosítványát már több mint egy éve bevonták, miután egy általános közúti ellenőrzés során megszondáztatták őt a rendőrök Budapesten. A jogosítványát azonnal elvették, miután a szonda jelezte, hogy az énekesnő ivott, mielőtt a volán mögé ült volna, illetve eljárást is indítottak ellene ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének alapos gyanúja miatt.

Több mint egy éven keresztül nem nyilatkozott az ügyről Zalatnay, aki most bevallotta, hogy egy buliról tartott hazafele, ahol megevett párszem konyakmeggyet, amit a szonda azonnal ki is mutatott.

Beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként hét hónapra be is vonták a jogosítványomat. Mi több, képzésen is részt kellett vennem, és vizsgáznom is kellett ahhoz, hogy visszakapjam a vezetői engedélyemet. Azt azért leszögezném, hogy nem csatak részegen ültem volán mögé aznap, de még csak kapatos sem voltam. Ugyanakkor tény, hogy volt némi, alig kimutatható mennyiségű alkohol a véremben. Tisztában is voltam vele, hogy gond lehet, hiszen egy születésnapi bulin megettem néhány szem konyakmeggyet, amivel a barátaim kínáltak, miután a pezsgőt visszautasítottam. Sajnos aznap még semmit nem ettem, így eshetett meg, hogy induláskor még dolgozott az a buta kis desszert

– mesélt a történtekről, és jogosítványa visszaszerzéséről az énekesnő.