Jönnek az egységes víz- és csatornadíjak? Ennyivel fizethet többet a lakosság

A múlt héten beszélt arról Gulyás Gergely a Kormányinfó keretében, hogy a kormány egységesítené a víz- és csatornadíjakat. Világgazdaság iparági forrásai szerint előremutató a kormány terve, azonban nagyon kényes és nagyon összetett rendszerről van szó, amely csak abból a szempontból egységes, hogy a ma élő hatósági tarifák mellett veszteséges.

Az irány persze nem elsősorban a tarifák egymáshoz való és nagy szórásuk miatt várhatóan hosszabb idő alatt megvalósítható közelítése miatt jó, inkább azért, mert a lépés révén remélhetőleg reálisabb mértékben jelennek meg az ivóvízellátás és a csatornaszolgáltatás költségei a több éve befagyasztott tarifákban - írja a lap. Az egységesítés az egyes ellátási területeken díjemelést, máshol csökkentést hozhat, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen szinten határozzák meg az országosan fizetendő átlagot.

Amennyiben a kormány továbbra is minél alacsonyabban akarja tartani a háztartási tarifákat, akkor a nem lakossági felhasználók szintén hatósági díjait kell jobban emelnie. Ha viszont egyúttal szigorítana a hatósági víz- és szennyvízdíjakra való jogosultságon is, akkor esélyes lehet egy átlagfogyasztáshoz tartozó mennyiség megjelölése is, ahogyan az a földgáz és a villamos energia esetében történt - írja a lap.

Bár a lakossági tarifák nagysága között többszörösek az eltérések – többnyire még a legmagasabbnak számító, 500 forint feletti köbméterenkénti díj sem nagyobb egy gombóc fagylalt áránál

– hívták fel a figyelmet szakmai körök hozzátéve: a fajlagos csatornadíj ennél magasabb, de nagyobbak a szennyvízkezelés költségei is. A források szerint a szennyvíztelepek létesítése drága, az üzemeltetésük energiaigényes, miközben e létesítmények a tisztítás révén környezetvédelmi, esetenként megújulóenergia-hasznosító feladatot is ellátnak. Az ágazatban extra kiadás emellett a szippantott szennyvíz szállítása.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a súlyos igazság a magyar ásványvízről: ezért isznak egyre többen csapvizet helyette Egy üveg ásványvíz megvásárlása a világban sok helyen olyan luxus, amit akárki nem engedhet meg magának.

A cikk szerint már az sokat segítene a kiadások és bevételek helyretételében, ha az országos átlagos vízdíjat az alacsonynak számító 218 forintos budapesti szint körül határoznák meg. Van ugyanis olyan település, amelyen csak 87 forint számlázható ki köbméterenként, ugyanakkor még a budapesti árszint országossá tételével is tovább nőne a budapestinél most magasabb tarifával dolgozó szolgáltatók vesztesége.

Ráadásul a víziközmű-szolgáltatásban az alapdíj sem egységes, sőt van olyan település, ahol nincs is. Miközben a víziközmű-szolgáltatóknak akkor is keletkeznek kiadásaik, amikor az adott ügyfeleik éppen nem vételeznek vizet, vagy nem juttatnak szennyvizet a hálózatba. „Az egységesítésből adódó díjemelés sok víziközműcéget húzna ki a kátyúból, és előrevetítené egy fenntartható szolgáltatás működését” – közölte a lappal egy piaci szereplő. A forrás szerint bár nem remélhető akkora díjemelés, amely mellett ne maradnának még veszteséges cégek, ha azonban egy önfenntartó víziközmű-ágazat létrehozása a cél, ahhoz mindenképpen magasabb tarifákra lesz szükség.