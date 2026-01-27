A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint. Az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam, amihez a változatlan kamatszint és a jegybank óvatos kommunikációja is hozzájárulhatott - számolt be a HVG.
Évek óta nem látott szintekre erősödött a magyar fizetőeszköz kedden délután. Közvetlenül délután négy óra előtt az euróval szembeni keresztárfolyam 380 forint alá süllyedt, és azóta is ezen a szinten, illetve kissé ez alatt tartózkodik. Hasonló árfolyamot legutóbb 2024 első hónapjaiban lehetett megfigyelni, akkor azonban ez csak átmeneti kilengés volt egy hosszabb gyengülési folyamat részeként.
Az amerikai dollárhoz mért árfolyam még látványosabb javulást mutatott: a 318 forintos határt áttörve 317 forintig is erősödött a forint. Ilyen szintre 2022 eleje óta nem volt példa a devizapiacon.
A magyar fizetőeszköz már a reggeli órákban megkezdte erősödését, de a 380-as, kulcsfontosságú szint áttörésében feltehetően az is szerepet játszott, hogy a piaci szereplők kedvezően fogadták a monetáris tanács döntését és az ahhoz kapcsolódó jegybanki kommunikációt. Mint mi is beszámoltunk róla, a tanács változatlanul, 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot.
A kamatokról szóló határozatot a testület valamennyi tagja támogatta. Decemberben jelentették be az "adatvezérelt üzemmód" bevezetését, amelynek keretében "folyamatosan értékelik a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat", a kamatokról pedig havonta, az aktuális helyzet függvényében döntenek. Ez a megközelítés elvben megnyitotta az utat az alapkamat mérséklése előtt is.
A magyar deviza 2025 tavasza óta emelkedő pályán mozog. A jegybank következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az inflációs cél – a 3 százalékos ráta – tartós eléréséhez elengedhetetlen a forintárfolyam stabilitása.
A dollárral szembeni felértékelődésben fontos szerepet játszik az amerikai deviza általános gyengülése a nemzetközi piacokon. Az euróval szembeni 380 forintos küszöb ugyanakkor különösen meghatározó: ha a forint tartósan ezen szint alatt tud maradni, az további felértékelődési lehetőségeket is megnyithat.
