2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Gazdaság

Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka

hvg.hu
2026. január 27. 17:43

A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint. Az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam, amihez a változatlan kamatszint és a jegybank óvatos kommunikációja is hozzájárulhatott - számolt be a HVG.

Évek óta nem látott szintekre erősödött a magyar fizetőeszköz kedden délután. Közvetlenül délután négy óra előtt az euróval szembeni keresztárfolyam 380 forint alá süllyedt, és azóta is ezen a szinten, illetve kissé ez alatt tartózkodik. Hasonló árfolyamot legutóbb 2024 első hónapjaiban lehetett megfigyelni, akkor azonban ez csak átmeneti kilengés volt egy hosszabb gyengülési folyamat részeként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai dollárhoz mért árfolyam még látványosabb javulást mutatott: a 318 forintos határt áttörve 317 forintig is erősödött a forint. Ilyen szintre 2022 eleje óta nem volt példa a devizapiacon.

A magyar fizetőeszköz már a reggeli órákban megkezdte erősödését, de a 380-as, kulcsfontosságú szint áttörésében feltehetően az is szerepet játszott, hogy a piaci szereplők kedvezően fogadták a monetáris tanács döntését és az ahhoz kapcsolódó jegybanki kommunikációt. Mint mi is beszámoltunk róla, a tanács változatlanul, 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot.

Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

A kamatokról szóló határozatot a testület valamennyi tagja támogatta. Decemberben jelentették be az "adatvezérelt üzemmód" bevezetését, amelynek keretében "folyamatosan értékelik a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat", a kamatokról pedig havonta, az aktuális helyzet függvényében döntenek. Ez a megközelítés elvben megnyitotta az utat az alapkamat mérséklése előtt is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A magyar deviza 2025 tavasza óta emelkedő pályán mozog. A jegybank következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az inflációs cél – a 3 százalékos ráta – tartós eléréséhez elengedhetetlen a forintárfolyam stabilitása.

A dollárral szembeni felértékelődésben fontos szerepet játszik az amerikai deviza általános gyengülése a nemzetközi piacokon. Az euróval szembeni 380 forintos küszöb ugyanakkor különösen meghatározó: ha a forint tartósan ezen szint alatt tud maradni, az további felértékelődési lehetőségeket is megnyithat.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #euró #forint #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #usd #kamatdöntés #forintgyengülés #forintárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint árfolyam #eur huf #mnb kamatdöntés #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:43
17:32
17:15
17:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 27. 16:50
Történelmi megállapodást kötött az EU - Mit jelent ez nekünk?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 27. 15:01
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemr...
Bankmonitor  |  2026. január 27. 12:41
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhato...
MEDIA1  |  2026. január 27. 10:50
Visszatér Fördős Zével az RTL-re az Ingatlanvadászok - mutatjuk az előzetest
A műsorban civilek és hírességek számára keresnek ingatlant.
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
2 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
3
2 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
4
2 hete
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
5
4 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 18:03
Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 16:44
Itt a rangsor, ezeknek az országoknak van a legerősebb hadseregük: elképesztő, melyik áll az élen
Agrárszektor  |  2026. január 27. 17:27
Döbbenet, milyen állat bukkant fel Nógrádban: ettől leesik az állad