Ennyiért jutnak be az orvoshoz soron kívül a kiváltságos magyarok: nem titok, itt az árlista

Az elmúlt három évben rengeteg magyar hanyagolta el azokat a szűrővizsgálatokat, amelyeket rendszeresen érdemes elvégeztetni. Sokan nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javallott megismételni, pedig az egészség megőrzésében, a komoly betegségek kialakulásának megelőzésében fontos szerepe van a szűrővizsgálatoknak. Bár rengeteg magyar retteg a például a daganatos betegségektől, keveset tesz azért, hogy tisztában legyen az egészsége aktuális állapotával. A Pénzcentrum friss gyűjtéséből az derül ki, mekkora kiadás lenne magánúton elvégeztetni az összes javasolt vizsgálatot életkortól és nemtől függően.

Talán sosem kapott akkora jelentőséget az egészség megőrzése, mint a koronavírus világjárvány kitörése óta eltelt három évben - viszont a hangsúly egyoldalúan a vírus elleni védekezés irányába tolódott el. Ezen keresztül azonban ismertté váltak a különösen veszélyeztetett betegcsoportok, a krónikus betegségek szerepe, akár az elhízás hatása. A koronavírus-fertőzésen átesettek közül pedig sokan tapasztalhatták a posztcovid-szindrómát, mely különféle maradványtünetek együttese. Így annak ellenére, hogy az orvoshoz és szűrővizsgálatokra járást visszaszorította a járvány, mégis sok magyar láthatta be az elmúlt években, mennyire fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. Így fedezhetők fel a különféle betegségek, nyomozhatók ki az egyes tünetek eredetei, követhető az egészségi állapot alakulása, védhető ki az egészség romlása.

Egy friss kutatásból az derült ki, hogy a magyarok továbbra is a daganatos betegségektől tartanak a leginkább (34%), továbbá a szív- és érrendszeri betegségektől (21%), valamint a diabétesztől (7%). Bár a tendencia az utóbbi években javul, hazánk még mindig élen jár a 100 ezer lakosra jutó daganatos megbetegedések tekintetében, a statisztikák szerint pedig a tüdő- és emlőrák, valamint a vastagbéldaganatok a legjellemzőbbek Magyarországon. A felmérés résztvevőinek egyöntetű véleménye szerint az azonnali, szakszerű onkológiai vizsgálattal (80%), a rosszindulatú daganat kezelésének mihamarabbi megkezdésével (82%) és a stresszfaktort minimalizáló betegúttal (75%) küzdhetnek a páciensek a legjobb esélyekkel a kórral szemben. Úgy gondolják, hogy ezek a körülmények főként a magánellátásban teremthetőek meg.

Más felmérésekből az derült ki, hogy nincsen olyan nagy különbség az állami egészségügyi ellátás és a magánellátás minőségével kapcsolatban a betegek megítélése szerint. A PRÉMIUM Egészségpénztár év eleji sajtóeseményén elhangzottak szerint nem a szakemberek felkészültsége, az ellátás minősége, hanem a hozzáférés jelent igazán különbséget a magán- és állami ellátás között. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a várakozás a kulcskérdés, ami miatt sok beteg választja a magánellátást. Arra is felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a magánellátás a betegek szempontjából nem áll össze rendszerré, inkább kiegészítő szerepe van, de a betegút menedzselésében még mindig az állami ellátáson van a felelősség. Tehát a magánorvossal végeztetett vizsgálatok, szűrések eredményei után, amennyiben szükségesek további kezelések, már állami ellátás keretében valósulnak meg.

A Pénzcentrum idősek egészségét is vizsgáló kutatásából pedig az derült ki, hogy sokan érzik romlónak az egészségi állapotukat, a szükséges vizsgálatokra viszont állami ellátásban túl sokat kell várniuk. A magánegészségügyi szűréseket pedig drágának tartják. A jelenlegi infláció miatt pedig az egészségügyi kiadásokból is igyekeznek lefaragni a lakosok, legyen ez gyógyszer vagy szolgáltatás.

A szűrések most még fontosabbak

Mivel az elmúlt években jellemzően sokan hanyagolták a rendszeres szűrővizsgálatokat a járványveszély miatt, most különösen fontos lehet, hogy azokra sort kerítsenek a páciensek. A pandémia rávilágított, milyen fontos tisztában lenni az egészségünk általános állapotával, lappangó krónikus betegségeinkkel. Nem is beszélve arról, hogy éppen a koronavírus-fertőzés következményeként is alakulhattak ki olyan krónikus betegségek, amelyekről fontos tudomást venni, időben megkezdeni a kezelésüket. A szívkárosodás például bizonyítottan olyan szövődmény, amely hosszabb távon nagyobb gondokat okozhat, mint maga a vírus, de szerencsére rutin szűrővizsgálatokkal könnyen fel lehet fedni. Számos más krónikus betegség kiszűrhető még olyan szakaszban, amikor nem okoz súlyos tüneteket, és a kezelését már korai szakaszban megkezdve jobban kordában is lehet tartani, mint például a magyarok által egyik legrettegettebb betegséget, a diabéteszt.

Ráadásul nem csak a krónikus betegségek kiszűrése érdekében nem szabad halogatni a szűréseket. Számos daganatos megbetegedés kialakulása szűréssel és kezeléssel megelőzhető. A Magyar Rákellenes Liga 2023-ban is arra emlékeztetett: Magyarország az európai országok között még mindig élen jár a daganatos megbetegedések és a kapcsolódó halálozások számában annak ellenére, hogy 2011 és 2019 között a férfiaknál 11 százalékkal, a nőknél 6 százalékkal csökkent a rákhalálozás. A szakemberek arra is rámutattak: a nőknél a tüdőrák ugyanolyan "kiemelt figyelmet érdemel", mint az emlő- és nőgyógyászati tumorok, mert a tüdőrák esetében a nőknél rossz tendencia figyelhető meg. Ezért is olyan fontos például a tüdőszűrés, az egyik legalapvetőbb vizsgálat.

Ezekre a szűrésekre mindenkinek el kellene mennie

Rengeteg vizsgálat van, amely kortól és nemtől függetlenül javasolt mindenkinek évente legalább egyszer. Sok magyarnak a foglalkoztatás egészségügyi éves vizsgálatában benne is vannak ezek, azonban nem minden munkahely küldi éves szűrésre a dolgozóit. Valamint vannak olyan vizsgálatok is, melyeket a lakosságnak magának kell megszerveznie, mint a fogászati állapotfelmérés.

A legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés állami ellátás keretében is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Aki mégis a magánszolgáltató mellett dönt, az elég széles skálán mozgó árakkal találkozhat. Van szolgáltató, ahol a teljes vérkép (vagy "nagyrutin", "nagylabor") már évek óta változatlanul 1000 forint körül mozog, ehhez azonban hozzájöhet még a mintavételi költség, amely vérvételi helyszínenként eltérő lehet, átlagosan 2000-3500 forint körül alakulhat. A nagylabor vizsgálat, akárcsak a vizelet vizsgálat kerülhet plusz 5-10 ezer forintba is, helyszíntől függően, ezért érdemes tájékozódni mind a vizsgálat, mind a mintavétel külön költségéről!

A teljes vizelet + üledék vizsgálatokat is találunk 1200-2000 forintért, ez is lehet azonban feláras, ha van mintakezelési költség. Aki egyszerre túlesne a laboron, vizeletvizsgálaton, és egyéb legalapvetőbb szűréseken (pl. EKG), annak érdemes a csomagajánlatokat is végignéznie, nem jár-e jobban azoknak a díjszabásával.

A fogorvosi állapotfelmérés, konzultáció ára 5-10 ezer forint a legtöbb helyen. Amennyiben találnak is szuvas fogat, vagy más problémát, és kezelik azt, akkor a költségek is nőnek. Ha a konzultáció díja nem is, a kezelések költsége emelkedett az utóbbi időkben - hiszen a fogászatokat is halmozottan sújtotta az energiaválság.

A magán tüdőszűrés egyik legvonzóbb jellemzője, hogy nem kell hozzá beutaló, vagyis a háziorvossal nem kell előtte egyeztetni, valamint a helyszínt is a beteg választhatja meg. Találhatunk már 6000 forintért is szolgáltatást, viszont az árak jellemző 20 ezer forint felett járnak a magánklinikákon. Jó tudni azonban, hogy például az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőszűrő Állomásán 40 éves kor felett évente egy alkalommal beutaló nélkül, ingyenesen igénybe vehető a tüdőszűrés vizsgálat. 18-40 éves kor között beutalóval kérhető a vizsgálat, melynek költsége 1700 forint.

A mindenkinek javallott legalapvetőbb éves szűrések tehát 12-50 ezer forintba is kerülhetnek.

40 éves kor alatt

A fiatal nőknek évente ajánlott nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre menni. Ez a magánszolgáltatóknál nagyjából 20 ezer forintnál kezdődik és attól függően, milyen vizsgálatokat végeznek (HPV-szűrés, ultrahang, citológia, stb.) akár 50 ezer forintig terjedhetnek a költségek. A mammográfia szűrést is érdemes 3-5 évenként csináltatni, főként 30 éves kor felett. A legalapvetőbb vizsgálat 20 ezer forintnál kezdődik, leggyakrabban 30-33 ezer forintba kerül, a komplex emlővizsgálatért pedig 50-60 ezer forintot kérnek a magánszolgáltatók.

3-4 évenként bőrgyógyászati szűrést is be kell iktatnia annak, aki vigyázni szeretne az egészségére. A kórtörténettől függően akár sűrűbben is, anyajegyszűréssel egybekötve is lehet végeztetni. A konzultáció ára jellemzően 25 ezer forint körül alakul, de akár 40 ezer forintba is kerülhet szolgáltatótól függően. Amennyiben anyajegyszűrés is van az árban, vagy konkrét panasz is kivizsgálásra kerül, a költségek duplázódhatnak. Ha valaki egy évben esne túl ezeken a rendszeresen javasolt vizsgálatokon magánúton, akkor még

nagyjából legalább 65 ezer forint kiadással számolhat.

Előbb-utóbb be kell iktatni a naptárba azokat a szűréseket is, amelyeken régen, vagy esetleg még sosem voltunk eddig. Ilyen például a hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat, mely a kisebb epe- és veseköveket, májelváltozásokat, hasnyálmirigy és lép állapotát vizsgálja. A kismedencében a húgyhólyag, a méh, és a petefészek esetleges elváltozásaira deríthet fényt a szűrés. Ilyen vizsgálatot kombináltan is találunk már 20 ezer forintért, a leggyakoribb ár 28 ezer forint.

Ugyancsak fontos vizsgálat a pajzsmirigy és nyaki lágyrészek ultrahangja, mely során cisztákat, nyirokcsomó elváltozásokat, daganatot, göböket, gyulladást keresnek. Attól függően, mennyire széles körű a vizsgálat, és hol végeztetjük el, ára nagyjából 20 ezer forinttól 32 ezer forintig terjed. A két vizsgálat együtt így 40-65 ezer forint lehet. Ajánlott lehet mellkasröntgent is csináltatni, mely jellemzően kiterjedtebb vizsgálat egy tüdőszűrésnél. A tüdő, a szív, a bordák és a rekeszizom állapotát vizsgálják, így kimutatható a tüdőgyulladás, tüdődaganat, TBC, szívbetegség, légmell, stb. A vizsgálat ára 10-20 ezer forint között mozog.

A különféle szűréseket érdemes lehet csomagokban végeztetni, ha valaki rászánja magát egy teljes kivizsgálásra, és akkor jó ideig nem kell újra vizsgálatra mennie. Csomagban az árfekvés is kedvezőbb - és mivel továbbra is minden drágul, így a szűrővizsgálatok is, minél előbb sort kerítünk a vizsgálatokra, annál jobban járhatunk.

Az említett szűrővizsgálatokat 40 éves kor alatti férfiaknak is ugyanúgy érdemes elvégeztetni, az ő esetükben a hasi és kismedencei ultrahang ugyanúgy a belső szerveket vizsgálja, csak azok mellett a prosztatát is. A férfiaknak érdemes beiktatni ezek mellett még egy terheléses vércukorvizsgálatot is, melynek ára 5-30 ezer forintig terjedhet. Alapvető vércukorszint-, koleszterin és vérnyomásmérést egyes patikákban is végeznek, és csak a tesztcsík árát kell megtérítenünk. Természetesen a tesztcsíkos vizsgálat nem mutatja meg ugyanazt, mint az orvosi szakvizsgálat.

Férfiaknak mindenképpen ajánlott a hererák-, és a prosztatarák-szűrést is elvégezniük. Egy hereultrahang ára hasonló más diagnosztikai ultrahang-vizsgálatokéhoz. Akár már 20 ezer forintért is találni, de a leggyakoribb ár 28 ezer forint környékén mozog a magánszolgáltatóknál. A fiatal férfiaknak ajánlott továbbá már 40 év alatt is elvégezniük valamikor a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálatát, amely az agyi érszűkületeket deríti fel, megelőzhetővé téve egy esetleges stoke-ot. A vizsgálat ára a here és más ultrahang vizsgálatokhoz hasonló. Gyakran együtt van a pajzsmirigy vizsgálattal, a két vizsgálat ára együtt kedvezőbb, mint külön-külön végeztetve.

Az összes vizsgálat együtt már 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, ezért érdemes lehet megfontolni az egyes csomagajánlatokat.

40 éves kor felett

A férfiakat 40 felett már sokkal több betegség fenyegeti, ezért ahogy az egészségügyi kockázat nő, úgy bővül az ajánlott szűrővizsgálatok köre is. Az addigi szűrések mellett 40 év felett mindenkinek érdemes tumor markereket vizsgáló vérképet, mely nagyjából 20 ezer forint, de fontos, hogy ez esetben tájékozódjunk, hogy a mintavételi díj benne van-e már az árban, ha ilyen vizsgálatot végeztetnénk!

Ezen túl 40 felett már érdemes a vizeletvizsgálat mellett székletvizsgálatot is rendszeresen végezni, amelyből egy alap tenyésztéses vizsgálat 6-8 ezer forint. Ha van valamilyen elváltozás, panasz, vagy öröklődő hajlam, akkor mindenképp javallott a vastagbél vizsgálata CT-vel. Ez egy drágább fajta vizsgálat, melynek ára 60-100 ezer forint között mozog a magánklinikákon. Ezt a vizsgálatot nem kell évente végeztetni, de 40 év felett - főként panasz, egyéb indok estén - férfiaknál különösen fontos.

Ebben a korban ajánlott már a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat is, mellyel a tüdőrák már korai stádiumban kimutatható, olyan kis méretű gócok, daganatok is felfedezhetőek általa, amelyek egy röntgenvizsgálaton nem látszanak. Ilyen vizsgálat végeztethető 20 ezer forinttól, viszont kiterjedtségtől függően akár a duplája, triplája is lehet egyes szolgáltatóknál.

A 40 év feletti nők esetében az addigi vizsgálatok mellett fontos a csontsűrűség-vizsgálat elvégzése. Akár 10 ezer forint alatt is találhatunk ilyen szűrést magánszolgáltatónál, máshol viszont 20 ezres költség is lehet a vizsgálat. Nem érdemes a kardiológiai vizsgálatokat sem elhanyagolni, melynek ára 20-50 ezer forint között mozoghat, de kiterjedtségétől függően még több is lehet. Ebben a korban a nőknek is ajánlott már a vastagbél vizsgálat CT-vel, akárcsak a férfiaknak.

A tumor markeres vérvizsgálat nők számára lehetséges, hogy drágább, mint a férfiaknak, mert nők esetén többféle tumor markerre történik a szűrés. Így a költség könnyen meghaladhatja a 20 ezer forintot is magánúton. Nőknek ugyancsak ajánlott 40 éves kor felett a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata. A nők szűréseinek költségei így szintén könnyen meghaladhatják a 100 ezres tételt.

Mire érdemes még figyelni?

Egy bizonyos kor felett leggyakrabban előbb-utóbb a szemészeti szűrővizsgálatot is el kell végeztetni. Ehhez nem kell feltétlen magánklinikára menni, érdemes figyelni az optikák akciót. Sokszor nagyon kedvezményesen, vagy akár ingyen is elvégzik az alapvető vizsgálatokat. Ha mégis egyenes magánszolgáltatóhoz fordulnánk, akkor több tízezres költsége is lehet a szemvizsgálatnak.

Bizonyos életkor felett, illetve egyes krónikus betegségek esetén nemtől függetlenül évente beadatni az influenza elleni oltást is. Ha a háziorvos adja be, és nem vagyunk jogosultak még ingyen hozzáférni, akkor előfordulhat, hogy csak a vakcina árát kell kifizetni, mely eltérhet patikánként. Némely rendelőben felszámítanak oltási költséget is, ha pedig teljesen magánúton adatnánk be az oltást nagyjából 10 ezer forintos költséggel kell számolni. Az oltást az influenza szezon kezdetén, október táján érdemes beadatni. A koronavírus elleni emlékeztető oltásokat szintén a szezonhoz igazodva javallott beadatni, egyelőre ez mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.

Az árak egyenlőre nem nőttek drasztikus mértékben. A korábbi években is többször vizsgáltuk a legfontosabb szűrővizsgálatok árát a magánszolgáltatóknál. Ez alapján az árakat még nem emelték meg jelentős mértékben 2-3 év alatt nem sokkal nőttek a vizsgálati költségek.

Egészségpénztárral olcsóbb

Évről-évre egyre többen fedezik fel az önkéntes egészségpénztári megtakarításban rejlő spórolási lehetőségeket, főként a jelenlegi inflációs helyzetben jelenthet bármilyen megtakarítás óriási segítséget.. A Pénzcentrum Kovács Tamás Attilával, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatójával készült interjújából kiderült, hogy amíg 2021-ben 24-25 ezer új belépő volt a pénztártagok között, 2022-ben ezt 20 százalékkal haladta meg az új belépők száma. "Valószínűleg ennek egyik oka a magánegészségügyi szolgáltatások igénybe vételének a növekedése, valamint az egészségügyi megtakarítások iránti egyre nagyobb igény" - mondta lapunknak a szakértő.

Az elmúlt években a legkelendőbb termékek a gyógyszerek voltak, mindig ezek képviselték a legnagyobb százalékos felhasználási arányt, illetve a gyógyászati segédeszközök. Viszont ami kiemelkedő növekedést mutat, azok a magánegészségügyi szolgáltatások. A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz 60-70 százalékot tesznek ki, azonban a részarányuk az elmúlt években csökkent. A magánegészségügyi ellátás aránya 10 évvel ezelőtt még csak nagyjából 10 százalék volt, most 30 százalék körül van

- mondta el Kovács Tamás Attila a legnépszerűbb szolgáltatások kapcsán.

Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás során a befizetett összeg után 20 százalékos szja-visszatérítést lehet igénybe venni, maximum évi 150 000 forintos értékhatárig. Ez könnyen összegyűlhet, ha az egész éves gyógyszerköltségeket, a szűrővizsgálatok árait, minden egészségügyi kiadást összeadunk a családban. Amennyiben valaki nagyobb egészségügyi kiadás elé néz valaki - mint például a fent említett szűrővizsgálatok - és nincs egészségpénztári megtakarítása, mindenképpen érdemes nyitnia egyet, mert az adó-visszatérítéssel sokat spórolhat.

