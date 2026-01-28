A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Történelmi nap a BÉT-en, az OTP és Mol is új magasságokban jár
Iránykeresés várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama 40 ezer forint felett is járt, támasz 39 460 forintnál, ellenállás 40 910 forintnál húzódik. Kedden az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,13 százalékkal 39 900 forintra nőtt, forgalmuk 23,2 milliárd forintot tett ki.
Hozzátette, hogy a Mol tovább száguldott, a 3900 forintos szint már támaszt jelent, a következő potenciális ellenállás 4025 forintnál látható, de a 4 ezer forintos lélektani szint is fontos lehet. Az előző nap a Mol 72 forinttal, 1,88 százalékkal 3910 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 10 470 forintos támasz felett stabilizálódott, azonban a 10 600 forintos ellenállást nem tudta áttörni, felette 10 700 forintnál látható további akadály. Kedden a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal 10 640 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom megérkezett az 1979 forintos ellenálláshoz, amelynek áttörése esetén további tér nyílhat felfelé, így 2090 forintnál lehet a következő fontosabb akadály. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 34 forinttal, 1,75 százalékkal 1980 forintra emelkedett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
