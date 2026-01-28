Történelmi nap a BÉT-en, az OTP és Mol is új magasságokban jár

Iránykeresés várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama 40 ezer forint felett is járt, támasz 39 460 forintnál, ellenállás 40 910 forintnál húzódik. Kedden az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,13 százalékkal 39 900 forintra nőtt, forgalmuk 23,2 milliárd forintot tett ki.

Hozzátette, hogy a Mol tovább száguldott, a 3900 forintos szint már támaszt jelent, a következő potenciális ellenállás 4025 forintnál látható, de a 4 ezer forintos lélektani szint is fontos lehet. Az előző nap a Mol 72 forinttal, 1,88 százalékkal 3910 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 10 470 forintos támasz felett stabilizálódott, azonban a 10 600 forintos ellenállást nem tudta áttörni, felette 10 700 forintnál látható további akadály. Kedden a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal 10 640 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom megérkezett az 1979 forintos ellenálláshoz, amelynek áttörése esetén további tér nyílhat felfelé, így 2090 forintnál lehet a következő fontosabb akadály. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 34 forinttal, 1,75 százalékkal 1980 forintra emelkedett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.