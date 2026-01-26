2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Gazdaság

Jön a Planet Expo 2026 (x)

PR
2026. január 26. 05:00

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyílik a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló, a fenntarthatóságról szóló élménypark és üzleti fórum, amely öt programelemre épül egy közös kérdés mentén: miként alakíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy közben ne vegyünk el az utánunk következő generációktól? Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely szakmai konferenciával és mintegy 100, a fenntarthatóságban élenjáró kiállítóval várja az érdeklődőket február 25. és március 1. között.

2023-at követően ismét visszatér az egyedülálló, élményalapú, fenntarthatóságról szóló rendezvény, a Planet Budapest, amely a tudás és az élmény összekapcsolásáról és a cselekvés ösztönzéséről szól.

Az idei, ötelemű program üzleti pillére a Planet Expo, amely a Planet első öt napján várja az érdeklődőket február 25-től március 1-jéig. Az esemény a fenntarthatósági megoldások legnagyobb közép-európai seregszemléje, egy valódi üzleti katalizátor. Magyar vállalatok, startupok, intézmények mutatják be, hogyan válik a fenntarthatóság valós gazdasági lehetőséggé, egyben jó üzletté. A 100 kiállító magyar cég standjai mellett a rendezvény első három napján inspiráló és izgalmas szakmai előadásokat hallgathatnak meg az idelátogatók a Planet Konferencián.

Mi várható az idei Planet Konferencián?

A konferencia díszvendége, egyben a megnyitó első napjának előadója Sir Partha Dasgupta, többszörösen kitüntetett és elismert indiai-brit közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzor emeritusa, számos tanulmány és könyv szerzője, aki  a környezet és a gazdaság rendszereinek összefüggéseivel kapcsolatos megállapításai miatt úttörőnek számít a modern közgazdaságtan történetében. Dasgupta a klímaválságra, az erőforrásaink és a biodiverzitás védelmének fontosságára figyelmeztetve vezette be a szakmai- és a közgondolkodásba a „természeti tőke” fogalmát. Munkásságának köszönhetően a fenntarthatóság szempontja mára a mikro- és makrogazdasági modelleknek is részévé vált.

A Planet Expo konferenciájának első napja az Agrárium a klímaváltozás szorításában címet viseli. Itt a talajműveléstől az élelmiszer-ellátási láncokon át a hulladékkezelésig a téma sokféle aspektusát igyekeznek körüljárni az előadó szakemberek. A második napot az energetika kérdéskörének szentelik a szervezők. A tiszta energia jövője című, gazdag szakmai program kiemelt eseményeként a Bay Zoltán Kutatóintézet mutatja be az akkumulátorfejlesztés területén mérföldkőnek tekinthető innovációját.

A konferencia harmadik napjának (2026. február 27.) fókuszában a víz témaköre áll. A Globális vízügyi kihívások, innovatív válaszok című, a Hungarian Water Partnership (HWP) közreműködésével megvalósuló nemzetközi tanácskozás elsősorban a vízügyi ágazat reformját, finanszírozását, válságjelenségeit érintő témákat tárgyalja, és további fontos szakmai párbeszédeknek ad teret.

Bővebben az idei Planet Expo-ról

A Planet Expo a működő fenntartható megoldások, innovációk legszélesebb spektrumát mutatja be idén is. A 100 kiállító cég az agrárium, vízgazdálkodás, építőipar, energetika, logisztika, közlekedés, élelmiszeripar, hulladékgazdálkodás, finanszírozás, városgazdálkodás és az oktatás területeiről érkezik. Köztük 31 startup vállalkozás, például a Kék Bolygó Alapítvány által életre hívott .wave nemzetközi fenntarthatósági akcelerátor program több résztvevője is lehetőséget kap a bemutatkozásra. A .wave olyan induló cégek, vállalkozások fejlődését, üzleti kibontakozását segíti, amelyek innovatív, működő megoldásaikkal a környezeti erőforrások fenntartható felhasználásához járulnak hozzá, elsősorban Magyarországon és a Kárpát-medencében.

Az Expo célja a kezdetektől fogva világos: kézzelfogható megoldásokkal elérni, hogy a közös jövőnk érdekében minél több területen, egyre szélesebb körben érvényesüljön a fenntarthatóság mind inkább életbevágó szempontja.

Részletes konferencia program:

Agrárium a klímaváltozás szorításában

https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-gazdasag/planet-expo-es-konferencia-agrarium-a-klimavaltozas-szoritasaban/1992/attekintes

A tiszta energia jövője

https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-gazdasag/planet-expo-es-konferencia-a-tiszta-energia-jovoje/1994/attekintes

Globális vízügyi kihívások, innovatív válaszok

https://www.hungarianwaterpartnership.hu/events/the-future-of-water

#gazdaság #konferencia #fenntarthatóság #klímaváltozás

