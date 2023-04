Így utazhatsz fillérekért 2023-ban: vagyonokat spórolhatsz ezekkel a trükkökkel

Az utazás bizony drága mulatság lehet, de csak akkor, ha nem tervszerűen közelítjük meg. Ha időt fektetünk a keresésbe és használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket, alkalmazásokat és weboldalakat, akkor rengeteget spórolhatunk és még az igényeinkből sem kell drasztikusan visszavenni.

A külföldi utazással kapcsolatban kialakult egy kép, miszerint drága mulatság, így sokan csak nagy ritkán döntenek egy ilyen út mellett. Az utóbbi időszakban tapasztalható infláció és a világszerte elszálló árak természetesen jobban megterhelik a pénztárcát, de néhány alapvetőe praktikával azért vissza tudunk faragni a kiadásainkból.

Ha rugalmasak vagyunk az időponttal kapcsolatban, vagy nyitottak vagyunk a szállás típusát illetően akkor tetemes összeget takaríthatunk meg, de az olyan apróságok is számítanak, hogy viszünk -e magunkkal ételt és a reptérre. Nézzünk meg tehát néhány olyan alapvető módszert, melyekre mindenképp érdemes odafigyelni egy utazás során.

Nem mindig a legközelebbi reptér a legjobb választás

Elsőre logikusnak tűnhet, hogy amikor utazásra készülünk, akkor a legkézenfekvőbb opció, ez esetben a fővárosi reptér mellett döntünk. Érdemes azonban összehasonlítani az ajánlatokat a tőlünk kicsit odébb lévő, de még ésszerű távolságon belül lévő repterekkel is. A magyarok ebből a szempontból szerencsés helyzetben vannak, mivel a budapesti mellett a bécsi és a pozsonyi repülőtér is karnyújtásnyira van tőlünk. Ráadásul mindkettő elérhető kifejezetten kedvező árú, kényelmes és közvetlen buszjáratokkal, illetve kicsit drágábban vonattal is, de dönthetünk a telekocsi-rendszer mellett is.

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy bizonyos időszakokban akár 20-30 ezer forintot is spórolhatunk, ha a környező országokból indulunk útnak. Persze ebbe bele kell kalkulálni a busznak vagy a vonatnak az árát is. Elég a Skyscanner nevű programmal összehasonlítanunk a repjegyárakat és láthatjuk, hogy melyik helyszínen érhető el a legkedvezőbb ajánlat.

Időben vágj bele a repjegy vásárlásba

Számos oldalon lehet olvasni, hogy a legjobb időpont a repülőjegy vásárlásra a kedd este. A probléma csak az, hogy ezt semmivel nem lehet bizonyítani, így érdemes inkább abból kiindulni, hogy nincs kőbe vésve a legjobb időpont. A megfelelő ár sokkal inkább függ a korai foglalástól és a felszállás napjától. Ha megoldható érdemes csúcsidőn kívül, például kedden és szerdán repülni. Ha csak egy-két nappal el tudod tolni az indulási és visszatérési dátumokat, azzal tízezreket spórolhatsz meg.



Az utazási csúcsszezonok elkerülése is kulcsfontosságú (már amennyiben hajlandóak vagyunk ilyenkor útra kelni). A nyár közepén a repülőjegyek általában sokkal drágábbak – és ugyanez vonatkozik a nagyobb ünnepekre is. Ha az őszi, téli és kora tavaszi időszakra foglalunk lényegesen kedvezőbb ajánlatokkal találkozhatunk.



Érdemes a Google Flight naptárnézetére váltani, mert az nagyban segíthet azonosítani a legolcsóbb utazási dátumokat számos légitársaságnál. Ezen kívül, ha fix időponttal rendelkezünk, akkor a Google Flights és egyéb oldalak árértesítéseit sem árt beállítani már hónapokkal az indulás előtt, így biztosítva, hogy tényleg a legjobb ajánlatra tudjunk lecsapni.

Légy körültekintő a valutaváltás során

Habár a legtöbb (európai) országban már szinte mindenhol lehet kártyával fizetni, valamennyi készpénz megléte még mindig ajánlott, hogy ne utazás közben szembesüljünk egy kellemetlen élménnyel. Csakúgy, mint a repjegy esetében úgy a valutaváltás során is érdemes jó előre tervezni. Lehetőleg még utazás előtt szerezd be a helyi fizetőeszközt. Minél távolabbi országba készülünk, annál inkább érdemes elkerülni, hogy ott váltsuk át a forintunkat, mert sok pénzváltónál tapasztalhatjuk, hogy nem fogadják el a magyar fizetőeszközt. Fontos az is, hogy ne váltsunk a reptéri kioszkban, mert ott sok esetben 15-20 százalékot bukhatunk.



Ezen kívül érdemes lehet a költőpénz nagy részét nem valutában magunkkal vinni, hanem inkább bankkártyával fizetni külföldön. Ez azért is megfontolandó, mert a tranzakció minden esetben ingyenes, vagyis a vásárlásnak nincs plusz költsége. A hazai bankok nagy része deviza eladási árfolyamon számolja át a külföldi kártyás fizetést, ami kedvezőbb árfolyam, mintha valuta árfolyamot alkalmaznának. Mindezt utazás előtt ellenőrizheted, de érdemes a bankodnál is érdeklődni a további részletekért.

A bankkártyás fizetésnél is sokat lehet bukni

Egyre több alkalommal találkozhatunk azzal, hogy külföldi bankkártyás vásárláskor a POS-készülék felkínálja, hogy forintban is fizethetjük a vásárlás összegét. Ezt dinamikus valutaváltásnak (DCC vagy Dynamic Currency Conversion) nevezzük. Ha ezzel az opcióval találkozunk fizetés közben, akkor érdemes forint helyett inkább a helyi pénznemben fizetni, mert a kártyatársaság és a magyar pénzintézet a legtöbb esetben jobb árfolyamon vált, mint a külföldi szolgáltató, amelynek nem érdeke, hogy forintban kapja meg a bevételét.



A bankkártya esetében azonban érdemes számolni az árfolyamkockázattal, hiszen nem tudhatjuk előre, mennyit ér majd pontosan a forintunk a nyaralás során. Ideális megoldást jelenthetnek az olyan szolgáltatók, mint a Revolut vagy a Wise, ahol számlavezetés és a bankkártya is ingyenes, különböző devizákban alszámlákat nyithatunk és devizától függetlenül középárfolyamon válthatunk.

Válassz okosan szállást

Mindenkinek a személyes preferenciája dönt arról, hogy milyen típusú szállásban érzi magát jól. Van, aki számára egy hostel vagy egy airbnb az ideális megoldás, mások viszont nem akarnak osztozkodni a szálláson idegenekkel. Akárhogy is közelítsük meg a kérdést a legfontosabb, hogy megtaláljuk a tökéletes lokációt. Érdemes előre tisztázni, hogy mondjuk a célvárosban mik a főbb centrumok és olyan helyszínt választani, ahol a leginkább fogunk mozogni.

Ezenkívül fontos, hogy elérhető közelségben legyenek élelmiszerboltok, szolgáltatások és az arra sem árt figyelni, hogy ha a reptérre megyünk, akkor a szállásunktól van -e elérhető tömegközlekedés. A centrumon kívüli helyek ugyan olcsóbbak, de nem minden esetben érik meg jobban. Egy jól frekventált hellyel időt és energiát spórolhatunk, ráadásul lényegesen kevesebbet kell költenünk a tömegközlekedésre vagy taxira, mintha egy külső kerületből ingáznánk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Válassz konyhával rendelkező szálláshelyeket

Sokan nem akarnak túl sokat költeni az ételre, márpedig egy utazás közben ez az egyik legnagyobb tétel, ha nem figyelünk oda. Ilyen esetben jó ötlet lehet egy konyhával rendelkező szállást foglalni. Az is bővel elég, ha egy hűtő, egy kávéfőző és egy tűzhely rendelkezésünkre áll, ezekkel ugyanis (illetve minimális időráfordítással) máris tízezreket sprórolhatunk az utazás során. Ha szállodában szállunk meg, akkor legtöbb esetben reggelit is kérhetünk, ami szintén remek módja lehet a megtakarításnak.

Figyeld az ebédidőt

Ha mégis étteremben vacsoráznánk, mindig ellenőrizzük le, hogy hol tudunk olcsón étkezni. A letöbb európai városban az ebédidő során elérhetőek a napi menük, így érdemes utánanézni a kedvezményes ajánlatoknak, illetve különböző „happy hour” akcióknak, ugyanis ezekkel még drágább éttermekben is kedvező áron ehetünk. Ugyanez vonatkozik a kocsmákra, ahol szintén nem ritka, hogy 50 százalékkal olcsóbban ihatunk a helyi választékból, így ezt is érdemes figyelni. Ezek felfedezése picit több tervezést igényel, éppen ezért érdemes még utazás előtt rászánni magunkat a böngészésre (elsősorban az éttermeknél), felkeresni a különböző blogokat, hogy ne a nyaralásra szánt időnket pocsékoljuk el keresgéléssel.

Ingyenes túrák keresése

Az „ingyenes gyalogtúrák” olyan különleges túrák, amelyeknél az ár nincs meghatározva, tehát nem nevezhetőek szó szerint ingyenesnek, viszont rád van bízva, hogy mennyi borravalót fizetsz a végén a túravezetőnek. Egy kis kutatómunkával rengeteget, az eredeti összeg harmadát vagy felét is megspórolhatod és olyan tematikus útvonalakat fedezhetsz fel, melyeket talán meg sem találnál egy nagyobb szolgáltató kínálatában. Az ingyenes túrákról sok weboldalon lehet tájékozódni, így érdemes itt is mielőbb elkezdeni a keresést, ahogy azt sem árt tudni, hogy nagyjából mennyit szokás ilyenkor adni a túravezetőnek.

Ne félj a tömegközlekedéstől

Európa legtöbb városában meglehetősen jó a tömegközlekedés, a fenntartható gondolkodásmód elterjedésével pedig az alternatív járművek, így a kerékpár vagy elektromosroller-bérlés is egyre elérhetőbbé válik. Aki fogott már Ausztriában taxit az tudja, hogy egy rövid útért is milyen komoly összegeket kérnek el, így, ha külföldre megyünk érdemes inkább szétnézni a különböző elérhető bérletek és jegyek terén.

Bizonyos városokban kifejezetten a tömegközlekedésre kitalált kártyákat lehet igényelni, melyet bármikor feltölthetünk pénzzel, így nem kell sorban állni (és esetleg lekésnie a buszt vagy villamost), hogy érvényes beszállókártyát kapjunk minden alkalommal, amikor tömegközlekedést használunk. Ha mégis taxit hívnánk, érdemes az utazás előtt kinyomozni vagy helyiektől megkérdezni, hogy mely taxitársaságokat érdemes használni és kik azok, akiket inkább messziről kerüljünk.

Szerezz be egy turista kártyát

A legtöbb ember az utazása során legalább két-három fizetett látványosággot megnéz és talán többet is meglátogatna, csak sajnálja rá a pénz. Az ő számukra lehet ideális a turista kártya, ami városonként eltérő konstrukciókban érhető el. Lényegében sokkal több látnivalóhoz juthatunk erősen kedvezményes áron, ráadásul bizonyos, a múzeumokhoz tartozó vendéglátóegységekben vagy ajándéküzletekben is olcsóbban vásárolhatunk, mintha külön-külön fizetnénk ezekért a szolgáltatásokért. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy ezek a kártyák akkor érik meg igazán, ha több helyszínre is ellátogatunk. Múzeumrajongóknak kötelező vétel, aki viszont csak egy-két ilyen programot tervez annak egy külön jegy megvásárlása javallott.