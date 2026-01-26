Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt

Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken - derül ki az oldalukon is elérhető tájékoztatójukból.

A bank tájékoztatása szerint a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek egy részénél előfordult, hogy az ATM-használati díjat olyan kártyák esetében is levonták, amelyeknél ez nem lett volna indokolt. A probléma egy rendszerhiba miatt jelentkezett.

Az OTP közlése alapján a szakértők már dolgoznak a rendszerek teljes helyreállításán. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a tévesen levont összegeket automatikusan visszatérítik az érintett ügyfelek számlájára, külön igénylésre nincs szükség.

A hiba azoknál okozhatott kellemetlenséget, akik a díjmentes készpénzfelvételi keretükön belül vagy egyéb kedvezményes feltételekkel vettek fel pénzt, mégis terhelést láttak a számlatörténetükben. Érdemes ellenőrizni a január 26-ai tranzakciókat az internetbankban vagy a mobilbanki alkalmazásban.

A bank az okozott kellemetlenségért elnézést kért az ügyfelektől.