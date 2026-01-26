2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolg
Gazdaság

Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt

Pénzcentrum
2026. január 26. 16:13

Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken - derül ki az oldalukon is elérhető tájékoztatójukból. 

A bank tájékoztatása szerint a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek egy részénél előfordult, hogy az ATM-használati díjat olyan kártyák esetében is levonták, amelyeknél ez nem lett volna indokolt. A probléma egy rendszerhiba miatt jelentkezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP közlése alapján a szakértők már dolgoznak a rendszerek teljes helyreállításán. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a tévesen levont összegeket automatikusan visszatérítik az érintett ügyfelek számlájára, külön igénylésre nincs szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

A hiba azoknál okozhatott kellemetlenséget, akik a díjmentes készpénzfelvételi keretükön belül vagy egyéb kedvezményes feltételekkel vettek fel pénzt, mégis terhelést láttak a számlatörténetükben. Érdemes ellenőrizni a január 26-ai tranzakciókat az internetbankban vagy a mobilbanki alkalmazásban.

A bank az okozott kellemetlenségért elnézést kért az ügyfelektől.
Címlapkép: Getty Images
#bankszámla #ATM #bank #internetbank #gazdaság #visszatérítés #díj #ügyfél #tranzakció #otp bank #készpénzfelvétel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:43
16:33
16:21
16:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 26. 16:31
Court Seizes 100% Ownership Stake in Key RTL Hungary Subsidiary
The seizure of the ownership stake of one of RTL Hungarys key companies, RTL Services Kft., has now...
Holdblog  |  2026. január 26. 09:23
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem létezte...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
iO Charts  |  2026. január 24. 15:31
Mi az a web3 pénztárca? Útmutató kezdőknek
A Web3 pénztárca a digitális útleveled a blockchainhez, amely lehetővé teszi, hogy decentralizált al...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
7 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
2 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
2 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 16:06
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Agrárszektor  |  2026. január 26. 16:33
Nem adják fel a harcot a gazdák: a nagyvárosokban folytatják a tüntetéseket