2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken - derül ki az oldalukon is elérhető tájékoztatójukból.
A bank tájékoztatása szerint a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek egy részénél előfordult, hogy az ATM-használati díjat olyan kártyák esetében is levonták, amelyeknél ez nem lett volna indokolt. A probléma egy rendszerhiba miatt jelentkezett.
Az OTP közlése alapján a szakértők már dolgoznak a rendszerek teljes helyreállításán. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a tévesen levont összegeket automatikusan visszatérítik az érintett ügyfelek számlájára, külön igénylésre nincs szükség.
A hiba azoknál okozhatott kellemetlenséget, akik a díjmentes készpénzfelvételi keretükön belül vagy egyéb kedvezményes feltételekkel vettek fel pénzt, mégis terhelést láttak a számlatörténetükben. Érdemes ellenőrizni a január 26-ai tranzakciókat az internetbankban vagy a mobilbanki alkalmazásban.
A bank az okozott kellemetlenségért elnézést kért az ügyfelektől.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
