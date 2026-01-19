2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Érmék halmaza a pénzügyi, tőzsdei, vagyoni gazdaság, kamatláb, infláció, hosszú távú befektetés kereskedési grafikonjával,
Gazdaság

Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek

Pénzcentrum
2026. január 19. 17:22

Pénzügyi válságba került a BestByte elektronikai áruházlánc: a cég ellen szerkezetátalakítási eljárás indult, miközben üzletbezárásokkal és létszámcsökkentéssel próbálják elkerülni a fizetésképtelenséget, írja a Forbes.

A Fővárosi Törvényszéken nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen, amelyet maga a vállalat kezdeményezett. Az eljárás részeként átmeneti, korlátozásokkal járó moratórium lépett életbe, amely összesen 125 hitelezőt érint – derül ki a Sell szaklap beszámolójából.

A műszaki áruházlánc pénzügyi nehézségei a múlt héten váltak szélesebb körben ismertté. A Forbes értesülései szerint a BestByte már konkrét intézkedéseket is kilátásba helyezett beszállítói felé annak érdekében, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget. A tervezett szerkezetátalakítás része egyes üzletek bezárása, valamint munkavállalók elbocsátása is.

A vállalat közvetett tulajdonosi hátterében a Wolf Health Kft.-n keresztül Fabó György Pál áll, akit sajtóértesülések Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter bizalmi köréhez sorolnak. Decemberben a LinkedInen csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos vádak is megjelentek a céggel kapcsolatban.

A PwC Magyarország e-kereskedelmi rangsora szerint a BestByte 2024-ben a hazai online kereskedelem 11. legnagyobb forgalmat lebonyolító szereplője volt, míg a kizárólag magyar tulajdonú vállalatok között az ötödik helyet foglalta el. A szektor általános nehézségeit jelzi, hogy nemrég az Aqua elektronikai webáruház is hasonló válsághelyzetbe került, amely végül tulajdonosváltással zárult.

A bírósági dokumentumok alapján a törvényszék december végén felszólította a hitelezőket, hogy nyilatkozzanak a BestByte fizetésképtelenné válásának valószínűségéről. A benyújtott iratok a vontatott készletforgást, a felhalmozódott árukészletet és a bolthálózat magas fix költségeit nevezik meg a pénzügyi gondok fő okaként.

A dokumentáció szerint a vállalat 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése súlyos likviditási nyomást gyakorolt a működésre. A reorganizációs stratégia a veszteséges üzletek felszámolására, a működési és bérköltségek csökkentésére, valamint az online értékesítési csatorna erősítésére épül.

A Forbes által megkérdezett források szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a BestByte elveszítette hitelképességét, partnerbankja pedig már nem vállal garanciát a vállalat működéséhez.
Címlapkép: Getty Images
