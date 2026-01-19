A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
Pénzügyi válságba került a BestByte elektronikai áruházlánc: a cég ellen szerkezetátalakítási eljárás indult, miközben üzletbezárásokkal és létszámcsökkentéssel próbálják elkerülni a fizetésképtelenséget, írja a Forbes.
A Fővárosi Törvényszéken nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen, amelyet maga a vállalat kezdeményezett. Az eljárás részeként átmeneti, korlátozásokkal járó moratórium lépett életbe, amely összesen 125 hitelezőt érint – derül ki a Sell szaklap beszámolójából.
A műszaki áruházlánc pénzügyi nehézségei a múlt héten váltak szélesebb körben ismertté. A Forbes értesülései szerint a BestByte már konkrét intézkedéseket is kilátásba helyezett beszállítói felé annak érdekében, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget. A tervezett szerkezetátalakítás része egyes üzletek bezárása, valamint munkavállalók elbocsátása is.
A vállalat közvetett tulajdonosi hátterében a Wolf Health Kft.-n keresztül Fabó György Pál áll, akit sajtóértesülések Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter bizalmi köréhez sorolnak. Decemberben a LinkedInen csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos vádak is megjelentek a céggel kapcsolatban.
A PwC Magyarország e-kereskedelmi rangsora szerint a BestByte 2024-ben a hazai online kereskedelem 11. legnagyobb forgalmat lebonyolító szereplője volt, míg a kizárólag magyar tulajdonú vállalatok között az ötödik helyet foglalta el. A szektor általános nehézségeit jelzi, hogy nemrég az Aqua elektronikai webáruház is hasonló válsághelyzetbe került, amely végül tulajdonosváltással zárult.
A bírósági dokumentumok alapján a törvényszék december végén felszólította a hitelezőket, hogy nyilatkozzanak a BestByte fizetésképtelenné válásának valószínűségéről. A benyújtott iratok a vontatott készletforgást, a felhalmozódott árukészletet és a bolthálózat magas fix költségeit nevezik meg a pénzügyi gondok fő okaként.
A dokumentáció szerint a vállalat 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése súlyos likviditási nyomást gyakorolt a működésre. A reorganizációs stratégia a veszteséges üzletek felszámolására, a működési és bérköltségek csökkentésére, valamint az online értékesítési csatorna erősítésére épül.
A Forbes által megkérdezett források szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a BestByte elveszítette hitelképességét, partnerbankja pedig már nem vállal garanciát a vállalat működéséhez.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
