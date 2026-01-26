2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Trump-épület a Wall Streeten, Manhattan alsó részén, a pénzügyi negyedben. New York, New York, USA - 2023. július 15.
Gazdaság

A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?

Pénzcentrum
2026. január 26. 12:46

A 2008-as pénzügyi válságot megjósló Michael Burry szerint fordulópont előtt állhat a japán jen árfolyama, ami kedvezőtlenül érintheti az amerikai tőzsdei piacokat. A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.

A 2008-as amerikai jelzálogpiaci összeomlás előrejelzésével hírnevet szerző Michael Burry legújabb prognózisa szerint jelentős változás küszöbén állhat a japán jen árfolyama. Figyelmeztetését azután fogalmazta meg, hogy a New York-i Federal Reserve pénteken kapcsolatba lépett potenciális kereskedési partnereivel a jen–dollár keresztárfolyam témájában. Erről a Wall Street Journal számolt be névtelenséget kérő piaci szereplőkre hivatkozva, amiről a MarketWatch is beszámolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai jegybanki érdeklődés hátterében az áll, hogy a japán kormányzati tisztségviselők az utóbbi időben egyre gyakrabban fejezik ki aggodalmukat a nemzeti valuta gyengülése miatt, és nem zárják ki a devizapiaci intervenció lehetőségét sem. Kihara Minoru kabinetfőtitkár hétfői nyilatkozatában kiemelte: Tokió folyamatos egyeztetést folytat az amerikai féllel, és lépéseik összhangban vannak a két ország pénzügyminisztériuma között tavaly szeptemberben született megállapodással.

A devizapiaci mozgások már érzékelhetők. Míg pénteken a dollár még a 159 jenes szint közelében mozgott, hétfő reggelre 153,6 jenre esett vissza az amerikai fizetőeszköz árfolyama.

Kitört a pánik a devizapiacon: Amerika már lépett
EZ IS ÉRDEKELHET
Kitört a pánik a devizapiacon: Amerika már lépett
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.

Burry a Substack platformon közzétett elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a tőke a kedvezőbb japán kamatkörnyezet miatt visszaáramlik Japánba, az alapjaiban rendezheti át a nemzetközi tőkeáramlási mintákat. Értelmezése szerint "ha Japánban emelkednek, az Egyesült Államokban pedig csökkennek a kamatok, az az amerikai részvényeknek és kötvényeknek ártana". Vagyis éppen az ellenkező folyamathoz vezetne, mint ami az elmúlt években az amerikai piacokat támogatta.

Más piaci szereplők ugyanakkor árnyaltabb képet festenek a helyzetről. Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája nemrég tért vissza kéthetes japán körútjáról. Tapasztalatai szerint a helyi befektetők többsége 140–145 jen közötti dollárárfolyamot tart reálisnak. Az ottani piaci szereplők megítélése alapján a jen erősödése ugyan átmeneti turbulenciát okozhat, középtávon azonban kedvezően hathat a japán részvénypiacokra.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Wilson megközelítése eltér Burry pesszimistább várakozásától az amerikai piacok jövőjét illetően. A Morgan Stanley szakértője szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok kilátásai továbbra is kedvezőek, mivel mintegy 17 százalékos eredménybővülés várható. Elemzésében hangsúlyozta, hogy a profitabilitás széles bázison történő javulása, a beruházási aktivitás élénkülése és a gazdasági növekedés gyorsulása együttesen támogathatják a részvényárfolyamokat. Ugyanakkor Wilson is elismerte, hogy a devizapiaci ingadozások taktikai szintű kockázatot jelentenek a befektetők számára.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ a portálon található.
Címlapkép: Getty Images
#deviza #gazdaság #tőzsde #usa #részvények #gazdasági válság #kamatok #fed #devizaárfolyam #amerikai tőzsde #részvényárfolyamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:27
13:13
13:01
12:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 26. 10:15
Megjelent a Cégközlönyben: lefoglalták az RTL Magyarország egyik kulcscégének üzletrészét
Már a Cégközlönyben is közzétették az RTL Magyarország egyik kulcscégének, az RTL Services Kft.-nek...
Holdblog  |  2026. január 26. 09:23
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem létezte...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
iO Charts  |  2026. január 24. 15:31
Mi az a web3 pénztárca? Útmutató kezdőknek
A Web3 pénztárca a digitális útleveled a blockchainhez, amely lehetővé teszi, hogy decentralizált al...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
7 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
2 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
2 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Agrárszektor  |  2026. január 26. 12:31
Vagyonokat is fizethet, akinek van ilyen az otthonában: jobb, ha utánanézel