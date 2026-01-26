A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?

A 2008-as pénzügyi válságot megjósló Michael Burry szerint fordulópont előtt állhat a japán jen árfolyama, ami kedvezőtlenül érintheti az amerikai tőzsdei piacokat. A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.

A 2008-as amerikai jelzálogpiaci összeomlás előrejelzésével hírnevet szerző Michael Burry legújabb prognózisa szerint jelentős változás küszöbén állhat a japán jen árfolyama. Figyelmeztetését azután fogalmazta meg, hogy a New York-i Federal Reserve pénteken kapcsolatba lépett potenciális kereskedési partnereivel a jen–dollár keresztárfolyam témájában. Erről a Wall Street Journal számolt be névtelenséget kérő piaci szereplőkre hivatkozva, amiről a MarketWatch is beszámolt.

Az amerikai jegybanki érdeklődés hátterében az áll, hogy a japán kormányzati tisztségviselők az utóbbi időben egyre gyakrabban fejezik ki aggodalmukat a nemzeti valuta gyengülése miatt, és nem zárják ki a devizapiaci intervenció lehetőségét sem. Kihara Minoru kabinetfőtitkár hétfői nyilatkozatában kiemelte: Tokió folyamatos egyeztetést folytat az amerikai féllel, és lépéseik összhangban vannak a két ország pénzügyminisztériuma között tavaly szeptemberben született megállapodással.

A devizapiaci mozgások már érzékelhetők. Míg pénteken a dollár még a 159 jenes szint közelében mozgott, hétfő reggelre 153,6 jenre esett vissza az amerikai fizetőeszköz árfolyama.

EZ IS ÉRDEKELHET Kitört a pánik a devizapiacon: Amerika már lépett A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.

Burry a Substack platformon közzétett elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a tőke a kedvezőbb japán kamatkörnyezet miatt visszaáramlik Japánba, az alapjaiban rendezheti át a nemzetközi tőkeáramlási mintákat. Értelmezése szerint "ha Japánban emelkednek, az Egyesült Államokban pedig csökkennek a kamatok, az az amerikai részvényeknek és kötvényeknek ártana". Vagyis éppen az ellenkező folyamathoz vezetne, mint ami az elmúlt években az amerikai piacokat támogatta.

Más piaci szereplők ugyanakkor árnyaltabb képet festenek a helyzetről. Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája nemrég tért vissza kéthetes japán körútjáról. Tapasztalatai szerint a helyi befektetők többsége 140–145 jen közötti dollárárfolyamot tart reálisnak. Az ottani piaci szereplők megítélése alapján a jen erősödése ugyan átmeneti turbulenciát okozhat, középtávon azonban kedvezően hathat a japán részvénypiacokra.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Wilson megközelítése eltér Burry pesszimistább várakozásától az amerikai piacok jövőjét illetően. A Morgan Stanley szakértője szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok kilátásai továbbra is kedvezőek, mivel mintegy 17 százalékos eredménybővülés várható. Elemzésében hangsúlyozta, hogy a profitabilitás széles bázison történő javulása, a beruházási aktivitás élénkülése és a gazdasági növekedés gyorsulása együttesen támogathatják a részvényárfolyamokat. Ugyanakkor Wilson is elismerte, hogy a devizapiaci ingadozások taktikai szintű kockázatot jelentenek a befektetők számára.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ a portálon található.