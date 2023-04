Kész, vége! Megszűnik az HBO Max Magyarországon: itt vannak a részletek

Sokak kedvenc streaming szolgáltatója, az HBO Max komoly átalakításon esik kereszül, melyből az egyik leglátványosabb a névváltoztatás lesz. A Discovery+ nevű oldallal összeolvadó alkalmazásra ráadásul egy rakás friss címet is bejelentett a szolgáltató.

Elhagyja az HBO márkanevet a Warner Bros Discovery (WBD) streamingoldala, a Magyarországon is elérhető HBO Max, melyet maga a cég vezérigazgatója, David Zaslav jelentette be szerdán - adta hírül a Telex. Az Egyesült Államokban május 23-án induló Maxon egyesül az HBO Max és a Discovery+ nevű oldalak tartalma, igaz Magyarországon várhaóan csak 2024-ben történik meg a váltás. Az eseményen nemcsak a névkurtítást, hanem több új sorozatot, illetve már korábban bejelentett sorozatok előzeteseit is bemutatták:

Hivatalosan bejelentették a Harry Potter-sorozatot, ami Rowling regényein alapul majd, és onnan merít majd történeteket a hivatalos leírás szerint, „egy teljesen új szereposztással”.

Készül még egy Trónok harca-sorozat, a Duncan, a Magasról szóló A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night (A Hét Királyság lovagja: A sövénylovag). A sorozatterv nem új, már a könyveket író Martin is beszélt róla tavaly, de az igen, hogy a cég berendelte a teljes sorozatot.

Készül egy sorozat a Démonok között című horrorfilmek világában, ami eddig összesen nyolc filmből áll. Chuck Lorre, az eredeti Agymenők készítője dolgozik egy új sorozaton. Egyelőre semmi konkrétat nem tudni róla, csak annyit, hogy teljesen új szereplőkről fog szólni, de az eredeti sorozat karakterei fel fognak majd benne tűnni.

Elkészült a True Detective negyedik évadának első előzetese, az évadonként különálló sztorikat feldolgozó krimisorozat új epizódjai Alaszkában játszódnak majd, a főszerepeket Jodie Foster és Kali Reis alakítják. Premierdátum még nincs.