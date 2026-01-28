800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről

Az erőszak ára mára a világgazdaság egyik legnagyobb rejtett költségévé vált. A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak, ami a világ GDP-jének több mint egytizedét emésztette fel. Ez fejenként csaknem 2500 dolláros terhet jelent, vagyis nagyjából 790 ezer forintot minden egyes emberre vetítve.

A 2025-ös Global Peace Index szerint, amelyet az Institute for Economics and Peace készített, az erőszak globális gazdasági hatása 2024-ben elérte a 19 970 (!) milliárd dollárt. Ez a világgazdaság teljesítményének 11,6 százalékát jelenti, ami fejenként mintegy 2455 dolláros terhet ró a világ lakosságára. Ez forintban, januári 27-i árfolyamon mintegy 790 ezer forint.

Fontos kiemelni, hogy a kutatók a jelenlegi időszakot „a nagy fragmentáció” korszakaként írják le, amelyet a helyi konfliktusok nemzetközivé válása és a globális együttműködés meggyengülése jellemez. A lenti infografika, amely a különböző fegyveres konfliktusok becsült költségeit követi nyomon 2008 és 2024 között, egyértelműen mutatja, hogy az elmúlt másfél évtizedben meredeken emelkedtek ezek a terhek.

A 2025-ös index legmegrázóbb mutatója az emberi veszteségekhez kapcsolódik. A konfliktusokban elhunytak gazdasági hatása 2008 óta 421 százalékkal nőtt, ami példátlan emelkedést jelent. A 2024-es adatok alapján a halálesetek döntő többsége mindössze három országban történt, Ukrajnában, Oroszországban és Palesztinában.

Ez jól érzékelteti, mennyivel pusztítóbbá vált a modern, hagyományos hadviselés a kétezres évek elejének felkeléseihez képest. A legnagyobb növekedést mutató további tételek között szerepelnek a konfliktusok miatt elszenvedett GDP-veszteségek, amelyek 412 százalékkal emelkedtek, valamint a menekültekhez és belső menekültekhez kapcsolódó költségek, amelyek 212 százalékkal nőttek.

Ezekben a kategóriákban összességében három-ötszörös drágulás rajzolódott ki a vizsgált időszakban.