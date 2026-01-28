A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
Az erőszak ára mára a világgazdaság egyik legnagyobb rejtett költségévé vált. A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak, ami a világ GDP-jének több mint egytizedét emésztette fel. Ez fejenként csaknem 2500 dolláros terhet jelent, vagyis nagyjából 790 ezer forintot minden egyes emberre vetítve.
A 2025-ös Global Peace Index szerint, amelyet az Institute for Economics and Peace készített, az erőszak globális gazdasági hatása 2024-ben elérte a 19 970 (!) milliárd dollárt. Ez a világgazdaság teljesítményének 11,6 százalékát jelenti, ami fejenként mintegy 2455 dolláros terhet ró a világ lakosságára. Ez forintban, januári 27-i árfolyamon mintegy 790 ezer forint.
Fontos kiemelni, hogy a kutatók a jelenlegi időszakot „a nagy fragmentáció” korszakaként írják le, amelyet a helyi konfliktusok nemzetközivé válása és a globális együttműködés meggyengülése jellemez. A lenti infografika, amely a különböző fegyveres konfliktusok becsült költségeit követi nyomon 2008 és 2024 között, egyértelműen mutatja, hogy az elmúlt másfél évtizedben meredeken emelkedtek ezek a terhek.
A 2025-ös index legmegrázóbb mutatója az emberi veszteségekhez kapcsolódik. A konfliktusokban elhunytak gazdasági hatása 2008 óta 421 százalékkal nőtt, ami példátlan emelkedést jelent. A 2024-es adatok alapján a halálesetek döntő többsége mindössze három országban történt, Ukrajnában, Oroszországban és Palesztinában.
Ez jól érzékelteti, mennyivel pusztítóbbá vált a modern, hagyományos hadviselés a kétezres évek elejének felkeléseihez képest. A legnagyobb növekedést mutató további tételek között szerepelnek a konfliktusok miatt elszenvedett GDP-veszteségek, amelyek 412 százalékkal emelkedtek, valamint a menekültekhez és belső menekültekhez kapcsolódó költségek, amelyek 212 százalékkal nőttek.
Ezekben a kategóriákban összességében három-ötszörös drágulás rajzolódott ki a vizsgált időszakban.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
