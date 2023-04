Zalatnay-botrány: hány konyakmeggyet kell enni ahhoz, hogy elvegyék a jogosítványt?

Ittas vezetés miatt bevonták Zalatnay Sarolta jogosítványát, de állítása szerint csupán konyakmeggyet evett, ezért jelzett be a szonda. Valóban csak az édesség miatt került bajba az énekesnő, vagy csak kifogást keresett? Egyáltalán be lehet rúgni a konyakmeggytől, tényleg kimutatja a szonda? Ennek jártunk most utána.

Pár szem konyakmeggy miatt vonták be Zalatnay Sarolta jogosítványát, legalábbis az énekesnő azt állítja, nem ült ittasan a volán mögé. Mint elmondta, egy szülinapi buliban evett az alkoholos édességből, a rendőrök hazafelé megállították, és azonnal bejelzett a szonda. A jogsiját végül hét hónapra vonták be, és ahogy ilyenkor szokás, utóképzésre is el kellett mennie, hogy visszaszerezze azt. Hiszen, ha valakinek fél évnél hosszabb időre veszik el a jogsiját, az nem kapja vissza automatikusan, kötelező képzésre kell mennie, szigorú vizsgával.

De tényleg elvehetik a jogsiját annak, aki pár konyakmeggy után a volán mögé ül? A történet nem ilyen egyszerű. Hiszen egyfelől a Btk. szerint az ittas vezetés esetében az elfogyasztott ital mennyiségének függvényében vagy szabálysértésként, illetve közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésként vagy bűncselekményként szankcionálják.

Akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték mutatható ki az már ittasnak számít. Vezetnie már bűncselekmény, attól függetlenül, hogy felszívódott-e a vérében az alkohol vagy sem.

Viszont 0,1 alatti lég, és 0,2 alatti véralkohol szintnél nem bizonyítható az alkoholfogyasztás, nem is büntet érte a rendőr, mert hiába a záró tolerancia, a szervezetünk magától is előállíthat olyan vegyületeket, amitől bejelez a szonda - például, ha aszalt vagy érett gyümölcsöt eszünk. Úgyhogy Zlatnaynál vélhetően ennél magasabbat mutatott a műszer.

Az énekesnő pénzbírságot is kaphatott a jogsi elvétele mellé, minimum 30 ezer forintot. Azonban a véralkoholszintje még nem lépte át a bűncselekmény határát: ha az érték 0,5 ezrelék alatt van, akkor az illető megússza pénzbüntetéssel, és 6-12 hónapra elvesik a jogosítványát. Efölött már bűncselekményről beszélhetünk, aminél hosszabb időre ugorhat a jogsi (akár végleg is), és a pénzbüntetési tétel is magasabb.

Óvakodjunk a konyekmeggytől?

Gerbeaud Emil cukrászmester remekműve gyakori kibúvó az ittas vezetés alól, de vajon tényleg érdemben befolyásolja az alkoholszintünket pár szem konyakmeggy? Annyi biztos, hogy a legtöbb konyakmeggy alkoholtartalma legfeljebb 5% (V/m), ami valóban gyakorolhat valamennyi hatást a szervezetünkre, de ez pár szem esetén igen csekélynek mondható. Főképp, ha eszünk is mellé valamit.

Korábban a vezess.hu tesztelte le, mit is okoz a konyakmeggy: mint kiderült, néhány darabtól nemhogy berúgni nem lehet, de a szonda sem mutatja ki. A műszer csak akkor jelzett be, amikor a tesztalany fogain és a szájában maradt még némi csokoládés konyak, de ez pár perc után elillan.

Viszont a femina.hu tesztje más eredményt hozott, náluk 4 szem édesség elfogyasztása után 0,5 ezreléket mutatott a szonda, és még tíz perccel később is 0,4-et fújtak. Úgyhogy ők arra jutottak, valóban érdemes várni egy bő fél órát konyakmeggyezés után mielőtt autóba ülnénk. Persze az alkohol lebontásának ideje nagyban függ a testalkatunktól, és attól is, éhgyomorra nyomtuk-e be az édességet.

Összességében tehát nem lehet megállapítani, hogy Zalatnay Sarolta tényleg csak a konyakmeggy miatt fújt pozitívat a szondán, vagy csak kifogás volt az alkoholos édesség. Mindenesetre nem érdemes kockáztatni a jogosítványunkat, inkább az esélyét se adjuk meg annak, hogy pozitív legyen az alkoholteszt. Konyakmeggyezés után inkább várjunk egy kicsit, együnk vagy igyunk még valamit (persze, nem alkoholt), mielőtt a volán mögé ülnénk.