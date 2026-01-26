Milliók múlhatnak a gyorsaságon: pillanatok alatt kifuthat az új energiatárolós pályázat

A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet. A legfeljebb 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás iránt már most kiugró az érdeklődés, miközben a kapacitáshiány, a szoros határidők és a finanszírozási bizonytalanságok komoly nehézségeket okozhatnak a pályázóknak és a kivitelező cégeknek

A január 15-én nyilvánosságra hozott részletek szerint a program mintegy 40 ezer háztartást érinthet. Elsősorban azokat célozza, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, és átkerültek a kevésbé előnyös bruttó elszámolásba, illetve 2030-ig oda kényszerülnek. Pályázhatnak az 5000 fő alatti településeken élők és a napelemmel még nem rendelkező magánszemélyek is, utóbbiak azonban hátrányból indulnak az elbírálásnál - tudósított a Portfolio.

Kőszegvári Márk, a Wagner Solar Hungária Kft. kiskereskedelmi üzletágvezetője szerint nem lenne meglepő, ha a rendelkezésre álló keret a program megnyitását követően akár 24–48 órán belül kimerülne. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel a beadás időpontja határozza meg a sorrendet, a dokumentumok előzetes összeállítása létfontosságú lehet.

Az A1 Solar Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy cégüknél naponta több száz, egyes esetekben akár ezer lakossági megkeresés érkezik. Szenyán Endre kiemelte, hogy számos vállalat már most is teljes kapacitással dolgozik, miközben a szűk határidők és az összetett adminisztráció további terhet jelentenek.

A támogatási összeg felhasználhatóságáról vegyesek a tapasztalatok. Az E.ON MyEnergy kalkulációi szerint új napelemes rendszer telepítése esetén további 800 ezer–1 millió forint önerőre lehet szükség. Ezzel szemben Szenyán Endre rámutatott: ha már van felszerelt napelemes rendszer, reális, hogy a pályázat önerő nélkül is fedezze az energiatároló teljes költségét.

Az energiatárolók kiválasztásánál a minőségi szempontok mellett a telepítés helyének megválasztása is fontos. A hideg időjárás jelentősen ronthatja a kültéri akkumulátorok hatékonyságát, ezért a szakértők elsősorban beltéri elhelyezést javasolnak, amennyiben az ingatlan adottságai ezt lehetővé teszik.

Az alapanyagárak emelkedése egyelőre nem épült be teljes mértékben a végfelhasználói árakba, de a tendencia egyértelműen felfelé mutat. A kínai exporttámogatások tavaszi kivezetése és a lítium árának meredek növekedése miatt a piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy nem érdemes túl sokáig várni a beszerzéssel.

Az optimális tárolókapacitás meghatározásakor a szakértők szerint egy átlagos háztartás esetében a 10 kWh körüli érték lehet megfelelő, ugyanakkor a jövőbeli hasznosítási lehetőségeket is érdemes figyelembe venni. Kőszegvári Márk kiemelte, hogy egyre többen gondolkodnak azon, miként lehetne a több mint 300 ezer lakossági napelemes rendszert becsatornázni az árampiacra.

A korábbi támogatási programok tapasztalatai vegyesek. A 2021-es RRF-6.2.1 pályázatnál a kivitelezők előfinanszírozási problémákkal küzdöttek, egyes szereplők pedig csalásokba keveredtek. A piaci szereplők szerint ezek az esetek nemcsak egyéni veszteségeket okoztak, hanem az egész napelemes szektor megítélését is súlyosan rontották, és tartós reputációs kárt okoztak az ágazatnak.

Az új program finanszírozási modellje újabb kockázatokat hordoz. Míg korábban a támogatás közvetlenül a kivitelezőhöz került, most a lakosság kapja meg az 1 millió forintos előleget, amelyet tovább kellene utalni a kivitelezőnek. Kőszegvári Márk szerint ez különösen a kisebb tőkével rendelkező cégek számára jelent pluszkockázatot a rendszerben.

A túl alacsony árakkal dolgozó kivitelezőkkel kapcsolatban az iparági szereplők óvatosságra intenek. A költségnövekedést figyelmen kívül hagyó árazás veszélyeztetheti a vállalkozások működését, és a tapasztalatok szerint az ilyen piaci tisztulási folyamatoknak mindig vannak vesztesei.

Az adminisztratív követelmények terén még számos kérdés tisztázatlan, a szakma részletes útmutatót vagy állásfoglalást vár a kiírótól. A pályázók számára kritikus lehet minden formai és tartalmi előírás pontos betartása, mivel akár egy rosszul benyújtott adatlap is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki lemaradjon a támogatásról.