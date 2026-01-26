Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Milliók múlhatnak a gyorsaságon: pillanatok alatt kifuthat az új energiatárolós pályázat
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet. A legfeljebb 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás iránt már most kiugró az érdeklődés, miközben a kapacitáshiány, a szoros határidők és a finanszírozási bizonytalanságok komoly nehézségeket okozhatnak a pályázóknak és a kivitelező cégeknek
A január 15-én nyilvánosságra hozott részletek szerint a program mintegy 40 ezer háztartást érinthet. Elsősorban azokat célozza, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, és átkerültek a kevésbé előnyös bruttó elszámolásba, illetve 2030-ig oda kényszerülnek. Pályázhatnak az 5000 fő alatti településeken élők és a napelemmel még nem rendelkező magánszemélyek is, utóbbiak azonban hátrányból indulnak az elbírálásnál - tudósított a Portfolio.
Kőszegvári Márk, a Wagner Solar Hungária Kft. kiskereskedelmi üzletágvezetője szerint nem lenne meglepő, ha a rendelkezésre álló keret a program megnyitását követően akár 24–48 órán belül kimerülne. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel a beadás időpontja határozza meg a sorrendet, a dokumentumok előzetes összeállítása létfontosságú lehet.
Az A1 Solar Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy cégüknél naponta több száz, egyes esetekben akár ezer lakossági megkeresés érkezik. Szenyán Endre kiemelte, hogy számos vállalat már most is teljes kapacitással dolgozik, miközben a szűk határidők és az összetett adminisztráció további terhet jelentenek.
A támogatási összeg felhasználhatóságáról vegyesek a tapasztalatok. Az E.ON MyEnergy kalkulációi szerint új napelemes rendszer telepítése esetén további 800 ezer–1 millió forint önerőre lehet szükség. Ezzel szemben Szenyán Endre rámutatott: ha már van felszerelt napelemes rendszer, reális, hogy a pályázat önerő nélkül is fedezze az energiatároló teljes költségét.
Az energiatárolók kiválasztásánál a minőségi szempontok mellett a telepítés helyének megválasztása is fontos. A hideg időjárás jelentősen ronthatja a kültéri akkumulátorok hatékonyságát, ezért a szakértők elsősorban beltéri elhelyezést javasolnak, amennyiben az ingatlan adottságai ezt lehetővé teszik.
Az alapanyagárak emelkedése egyelőre nem épült be teljes mértékben a végfelhasználói árakba, de a tendencia egyértelműen felfelé mutat. A kínai exporttámogatások tavaszi kivezetése és a lítium árának meredek növekedése miatt a piaci szereplők arra figyelmeztetnek, hogy nem érdemes túl sokáig várni a beszerzéssel.
Az optimális tárolókapacitás meghatározásakor a szakértők szerint egy átlagos háztartás esetében a 10 kWh körüli érték lehet megfelelő, ugyanakkor a jövőbeli hasznosítási lehetőségeket is érdemes figyelembe venni. Kőszegvári Márk kiemelte, hogy egyre többen gondolkodnak azon, miként lehetne a több mint 300 ezer lakossági napelemes rendszert becsatornázni az árampiacra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A korábbi támogatási programok tapasztalatai vegyesek. A 2021-es RRF-6.2.1 pályázatnál a kivitelezők előfinanszírozási problémákkal küzdöttek, egyes szereplők pedig csalásokba keveredtek. A piaci szereplők szerint ezek az esetek nemcsak egyéni veszteségeket okoztak, hanem az egész napelemes szektor megítélését is súlyosan rontották, és tartós reputációs kárt okoztak az ágazatnak.
Az új program finanszírozási modellje újabb kockázatokat hordoz. Míg korábban a támogatás közvetlenül a kivitelezőhöz került, most a lakosság kapja meg az 1 millió forintos előleget, amelyet tovább kellene utalni a kivitelezőnek. Kőszegvári Márk szerint ez különösen a kisebb tőkével rendelkező cégek számára jelent pluszkockázatot a rendszerben.
A túl alacsony árakkal dolgozó kivitelezőkkel kapcsolatban az iparági szereplők óvatosságra intenek. A költségnövekedést figyelmen kívül hagyó árazás veszélyeztetheti a vállalkozások működését, és a tapasztalatok szerint az ilyen piaci tisztulási folyamatoknak mindig vannak vesztesei.
Az adminisztratív követelmények terén még számos kérdés tisztázatlan, a szakma részletes útmutatót vagy állásfoglalást vár a kiírótól. A pályázók számára kritikus lehet minden formai és tartalmi előírás pontos betartása, mivel akár egy rosszul benyújtott adatlap is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki lemaradjon a támogatásról.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.