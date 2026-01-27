2026. január 27. kedd Angelika
4 °C Budapest
a fűtési költségek emelkedése miatt a fűtőtestek termosztátjának kézi leállítása energiatakarékossági céllal
Gazdaság

Januári rezsistop: fontos bejelentést tett az MVM, ezt tedd, ha már kaptál fűtésszámlát

Pénzcentrum
2026. január 27. 13:59

A kormány átvállalja a rendkívüli hideg miatt megemelkedett januári fűtésszámlák többletköltségét, ezért az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.

A rendkívüli hideg miatt jelentősen megemelkedett januári fűtési költségeket a kormány átvállalja a háztartásoktól. Az intézkedés pontos végrehajtási módja még kidolgozás alatt áll, ezért az MVM átmenetileg leállította a lakossági számlák postázását – olvasható az állami vállalat Facebook-oldalán.

Az állami energiaszolgáltató közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint azoknak az ügyfeleknek, akik már kézhez kapták januári számlájukat, egyelőre nem kell azt befizetniük. A vállalat hangsúlyozta, hogy a rezsivédelem alkalmazása miatt a jelenlegi számlázási konstrukciót nem szükséges módosítani.

Az MVM múlt kedden, január 21-én függesztette fel a lakossági számlák kiküldését, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a január hónapra vonatkozó rezsistop bevezetését. Az intézkedés célja, hogy kompenzálja a hideg időjárás miatt megugró fűtési költségeket, a végrehajtás technikai részletei azonban még nem véglegesek.

Kapcsolódó cikkeink:

"Kérjük, hogy minden ügyfél várja meg részletes tájékoztatásunkat, akkor is, ha a napokban kapják meg a számlát, illetve akkor is, ha már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt" – állt az energiaszolgáltató múlt heti közleményében.

A konkrét részletekről várhatóan a hét derekán születik döntés Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása alapján.

Sok fogyasztó bizonytalanságban van, mivel a januári elszámolások egy része már megérkezett postai vagy elektronikus úton. Az MVM egyelőre csak annyit közölt, hogy a már teljesített befizetések rendezéséről később adnak részletes tájékoztatást. Nagy valószínűséggel a túlfizetéseket a következő havi elszámoláskor írják jóvá, de az eljárásrend hivatalos kidolgozása még folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #számla #kormány #energia #rezsi #gazdaság #mvm #döntés #orbán viktor #lakossági pénzügyek #gulyás gergely

