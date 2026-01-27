Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
Januári rezsistop: fontos bejelentést tett az MVM, ezt tedd, ha már kaptál fűtésszámlát
A kormány átvállalja a rendkívüli hideg miatt megemelkedett januári fűtésszámlák többletköltségét, ezért az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
A rendkívüli hideg miatt jelentősen megemelkedett januári fűtési költségeket a kormány átvállalja a háztartásoktól. Az intézkedés pontos végrehajtási módja még kidolgozás alatt áll, ezért az MVM átmenetileg leállította a lakossági számlák postázását – olvasható az állami vállalat Facebook-oldalán.
Az állami energiaszolgáltató közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint azoknak az ügyfeleknek, akik már kézhez kapták januári számlájukat, egyelőre nem kell azt befizetniük. A vállalat hangsúlyozta, hogy a rezsivédelem alkalmazása miatt a jelenlegi számlázási konstrukciót nem szükséges módosítani.
Az MVM múlt kedden, január 21-én függesztette fel a lakossági számlák kiküldését, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a január hónapra vonatkozó rezsistop bevezetését. Az intézkedés célja, hogy kompenzálja a hideg időjárás miatt megugró fűtési költségeket, a végrehajtás technikai részletei azonban még nem véglegesek.
"Kérjük, hogy minden ügyfél várja meg részletes tájékoztatásunkat, akkor is, ha a napokban kapják meg a számlát, illetve akkor is, ha már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt" – állt az energiaszolgáltató múlt heti közleményében.
A konkrét részletekről várhatóan a hét derekán születik döntés Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása alapján.
Sok fogyasztó bizonytalanságban van, mivel a januári elszámolások egy része már megérkezett postai vagy elektronikus úton. Az MVM egyelőre csak annyit közölt, hogy a már teljesített befizetések rendezéséről később adnak részletes tájékoztatást. Nagy valószínűséggel a túlfizetéseket a következő havi elszámoláskor írják jóvá, de az eljárásrend hivatalos kidolgozása még folyamatban van.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
