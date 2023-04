Ilyen mini élelmiszerboltok áraszthatják el hamarosan Magyarországot? Eladó nincs, így működik

Részletesen bemutatták, hogyan is működik egy teljesen személyzet nélküli kisbolt Németországban: az ajtón csak a bankkártyánk beszkennelése után lehet belépni, és a fejlett biztonsági rendszernek köszönhetően hamar megtalálják azt, aki fizetés nélkül szeretne valamit elvinni. Magyarországon egyelőre ez álomszerűnek hat, itthon még az önkiszolgáló kassza kezelése is gondot okoz sokaknak.

Egy magyar TikTok-ozó megmutatta, hogyan is működnek a személyzet nélküli boltok Németországban, Hünfeldben. A videóból látható, hogy tényleg nincs senki az üzletben, amelynek az ajtaja nem is nyílik ki akárkinek: a belépéshez be kell olvasni a bankkártyánkat a bejárat melletti terminálba - hogy lássa a rendszer, fizetővendégek vagyunk.

Belépve látszólag a személyzet hiányán kívü semmi különös, minden úgy néz ki, mint egy átlagos kisboltban, a hűtött áruknak külön üzletrész van fenntartva, ami légkondicionált. Az egész közepén található a kassza, ami pontosan olyan, mint bármelyik magyar boltban egy önkiszolgáló egység. Ha összeszedtük, amit venni szeretnénk, simán beolvassuk a termékeket, majd pedig kifizetjük a kártyánkkal. Az ajtó a fizetés után enged ki minket.

A kommentek között az is felmerült, hogy így könnyen lehet-e lopni a boltból. Mint kiderült, nem elég hogy az egész üzlet be van kamerázva, de a polcok érzékelik a termékek súlyát, tehát ha valaki mondjuk egy félkilós kenyeret is leemelt, de nem fizette ki, azt tudni fogja a rendszer. Plusz, ugye eleve a bankkártyánkkal léphetünk be, így pontosan tudják, ki mit fizetett, illetve nem fizetett ki, könnyen utána tudnak menni az illetőnek, ha hiányos a készlet.

Itthon már az önkiszolgáló kasszák miatt is áll a bál

Azt nehéz elképzelni, hogy a magyar vásárlóközönség hogy fogadna itthon egy ilyen, személyzet nélküli kisboltot, hiszen mint korábbi cikkünkből kiderült, a magyaroknak már az önkiszolgáló kasszákkal is meggyúlt a bajuk. A legtöbben azt nehezményezték, hogy sok kasszánál nem lehet készpénzzel fizetni, megint mások szerint a folyamat lassú, sok helyen ráadásul biztonsági kapun kell kimenni az üzletből, amihez a blokk szükséges, ami tovább lassítja a folyamatot, voltak, akik szerint nagybevásárlást intézni teljesen alkalmatlan az önkiszolgáló kassza, nagyon lassú és körülményes.

Mint a boltláncoktól megtudtuk, vannak, akik folyamatosan bővítik az önkiszolgáló parkjukat, de az Aldi például nem is üzemeltet ilyen kasszákat, mert szerintük a kasszákinál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel.

Ezzel szemben az Auchannál például a 24 magyarországi áruház mindegyikében üzemelnek már az önkiszolgáló egységek, összesen 350 darab. A Spar szupermarketnél több mint 160 üzletben működik önkiszolgáló kassza és a számuk országszerte meghaladja a 650 darabot, ez az összes üzlet mintegy negyede. A Tescónál 197 áruházból már 155-ben üzemelnek önkiszolgáló kasszák, a Pennynél jelenleg 12 üzletben működik önkiszolgáló rendszer, ez a 228 magyarországi üzletének mindössze 5,3 százalékát jelenti pillanatnyilag. A Lidl-nek 197 üzlete működik Magyarországon, ebből összesen 78 áruházban működik átlagosan 6 darab önkiszolágló kassza.