Kiváló napot zárt a magyar tőzsde: ezek a friss adatok

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn kifejezetten jó hangulatban kereskedtek a Budapesti Értéktőzsdén, újabb történelmi csúcsot döntött a BUX-index a nap folyamán és a zárásban.

Az amerikai és az európai tőzsdéken egyaránt óvatos, de jó hangulat volt, hozzájuk képest a BUX index felülteljesített. Kifejtette, a Mol emelkedése mögött az látszik, hogy továbbra is kitart az a pozitív hangulat, amely a szerb NIS olajvállalat felvásárlásával kapcsolatos.

Hozzátette, az OTP részvények árfolyama történelmi csúcsra emelkedett, ami vélhetően annak tudható be, hogy újabb céláremelés érkezett a bank részvényeire. A Citi 36 500 forintról 43 900 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A Richter és a Magyar Telekom a nemzetközi hangulattal együtt emelkedett.

A Mol 68 forinttal, 1,8 százalékkal 3838 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

68 forinttal, 1,8 százalékkal 3838 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 600 forinttal, 1,53 százalékkal 39 850 forintra nőtt, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki.

ára 600 forinttal, 1,53 százalékkal 39 850 forintra nőtt, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,62 százalékkal 1946 forintra emelkedett, forgalma 649,7 millió forint volt.

12 forinttal, 0,62 százalékkal 1946 forintra emelkedett, forgalma 649,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,96 százalékkal 10 520 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 372,07 ponton zárt hétfőn, ez 17,2 pontos, 0,17 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.