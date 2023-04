Kétkezi melósból lett a YouTube nagyágyúja Handrás: most elárulta, mennyit keres a videózással

Vannak olyan magyar videósok, akik egy-egy szponzorált tartalomért súlyos milliókat is elkérnek a cégektől, ő is kereshetne sokkal több pénzt a csatornájával, de akkor el kellene adnia magát, ami a hitelességébe kerülne - mesélte interjúnkban Horváth András, aki azt is elárulta, ő mennyit keres a YouTube-on. A Handrás néven ismert videós kifejtette, nem tartja magát influencernek, és a falra mászik attól, ha valakinél 10-ből 9 poszt valamilyen termék reklámozásáról szól, és nem is hisz ezeknek a tartalomgyártóknak. Mesélt arról is, hogy jutott el odáig, hogy ma már főállásban csak a videózással foglalkozik, és azt is megtudtuk tőle, mennyi meló van amögött, hogy hétről hétre minőségi videók kerüljenek fel a csatornájára.

Hogyan definiálnád az influencer szó jelentését? Te annak tartod magad?

Jaj, nagyon nem szeretem ezt a kifejezést. Nem szeretnék azok közé tartozni, akik úgymond influencerek. Számomra az influencer szó az, aki minden szart képes elvállalni, kiposztolni, amiért fizetnek. Én nagyon nem ilyen vagyok, tavaly például nem is volt szponzorált tartalmú videóm – oké, házzal kapcsolatos barter volt, de nem sok. Rengeteg megkeresést kapok, de nem vállalom el őket, pontosan azért, mert nem szeretnék az influencerek közé tartozni. Az nem hiteles, ha bármit kirakunk, amiért fizetnek… Például azt mondod, hogy itt van ez a póló, X összeget fizetsz azért, hogy vegyem fel és mondjam el a videóban, hogy milyen jó, miközben lehet, hogy nem is kényelmes és az anyaga is borzalmas.

Ez az influencer dolog Magyarországon különösen elcsépelt, azt szoktam mondani, hogy én elektromos autókról és megújuló energiával kapcsolatos témákról készítek videókat a YouTube-ra, meg néha olyan kütyükről, amiket szeretek és érdekelnek.

Akkor szerinted az influencer mára egy degradáló megnevezés lett?

Igen, én nem szeretem azokat a tartalmakat, amikor az arcomba tolják a reklámot. Tudod, van ilyen, hogy az influencer-celeb (gyakorlatilag ugyanaz mostmár) ül az XY márkájú klíma alatt és mondjuk az Xboxon játszik, valami ilyesmi szöveggel kirakva: „Hú, nagyon meleg van, milyen jó, hogy itt van nekem ez a klíma, kényelmesen tudok játszani…” Na, így adnak el két reklámot egy posztban! Ezektől a falra tudok mászni.

Ha kíváncsi vagyok bármilyen terméktesztre, akkor olyan videókat, cikkeket keresek, aminél tudom, hogy fixen nem fizettek érte. Vagy olyan hiteles embert keresek, mint például MKBHD, a világ legnagyobb tech-videósa. Ha ő azt mondja valamire, hogy jó, azt elhiszem még akkor is, ha esetleg van a háttérben valamilyen együttműködése, partnersége a gyártóval.

De ha látok egy olyan terméktesztet, aminek már az elején ott van, hogy a videó megjelenését szpozorálta a – most mondok valamit – Sony, akkor nem akarom megnézni. Nekem is volt korábban hasonló szponzorált tartalmam, tudom, hogy nehéz az adott termék rossz tulajdonságairól beszélni. Mert látni fogja a megbízó cég, és nem biztos, hogy örülni fog, ha én lefikázom valamiért a terméküket a videóban.

Néha-néha belefér, el lehet mondani, hogy „srácok ez egy szponzorált poszt, de amúgy tényleg tök jó hely, ahol nyaralok”, ha hitelesnek tartom, aki kiírja, akkor még el is hiszem. Hajlamos vagyok elfogadni, hogy ezt azért vállalta be, mert tényleg jó a termék, vagy a példából kiindulva a nyaralóhely. De egy olyan tartalomgyártónak, akinél 10-ből 9 poszt csak a reklámról szól, annak semmit nem tudok elhinni, mert mindent csak akkor rak ki, ha fizetnek érte.

És mi a helyzet veled, immár csak a videózásból élsz?

Így van, de nekem több lábon áll a rendszerem. Videóvégi támogatóim vannak, akik nem a véleményemet veszik meg, hanem szimplán a felületet, a megjelenést. Mint amikor a reggeli rádióműsorokban az időjárásjelentést megtámogatja az XY Kft., akinek csak a nevét mondják be. Most éppen 6 ilyen támogatóm van, ők az egyik jelentős láb, akik segítenek abban, hogy ne kelljen minden hülyeséget elvállalnom szponzorációban, és teletömködnöm a videókat kéretlen reklámokkal, termékmegjelenítésekkel.

Emellett így a YouTube reklámaiból is kevesebbet kell betennem a videók alá. Másrészről van a Patreon támogatási rendszer, az kvázi borravaló, az eszközeim fejlesztésére szoktam költeni azt a havi kb. 440 dollárt, ami innen befolyik.

Na, és ezek mellett vannak jelenleg nagyon néha szponzorált tartalmak - de mondom, tavaly például egy sem volt, amit kiszámláztam volna. Oké előtte évben meg sok szponzoráció volt, de mindegyik kapcsolódott a témáimhoz. Nem szégyellem, építkeztem, kellett a pénz. Olyat, amiben nem hiszek nem szoktam elvállalni.

Mondok egy példát, megkeresett pár éve az MVM, hogy a paksi atomerőmű melletti napelemfarmról csináljunk egy videót egy szakértővel, azonnal elvállaltam. Ez nekem is plusz tartalom, és még fizetnek is érte, persze, hogy az ember igent mond. Mert egyébként amúgy nem biztos, hogy megcsináltam volna azt a videót, így viszont ez egy win-win helyzet, nekem is jó és a cégnek is.

Vagy amikor a házban csináltuk az asztalosokkal a dolgozószobámat, vagy a lakberendezővel terveztük a konyhát, akkor is bartereztünk. Én segítek, csinálok neki videót, ő pedig segít nekem megtervezni a szobákat. De ezeket sosem ingyen kértem. Általában, amit megkaphatnék ingyen, azért is szeretek inkább fizetni valamennyit, mert jobb érzés: nyugodtabban alszom, mert nem ingyen kaptam valamit, hanem megdolgoztam érte. A napelemeket például barterben csináltuk meg a kivitelező céggel, de én azt le is dolgoztam, csináltam nekik videókat. Szerintem ez a szisztéma rendben van, ellenben azzal, amikor 10-ből csak 1 posztban nem reklámoz semmit az ember.

Nem akarok a zsebedben turkálni, de annyit azért…

Egészen nyugodtan.

Hát jó, akkor elárulod, hogy fizet a YouTube?

Azon is múlik, hogy kik néznek. Vegyük például a legutóbbi short videómat, amit megnéztek 200 ezren, na ez 1500 forintot termelt. Rohadt sokan megnézték, de a YouTube nem tud sok reklámot belerakni, hiszen 1 perces videóról van szó, maximum elé tud valamit bűvészkedni. Viszont mondjuk az egyik Hyundai Ioniq 6-os videó 147 ezer megtekintéssel csinált 89 ezer forintot, ami nagyon jónak számít.

Nem szokott ennyi lenni, kb. 30-40 ezer forintot termel egy videó, de ezt vélhetően olyan emberek nézték, akik nem tinik, hanem idősebb korosztály, és a keresései alapján gondolkodik autóvásárláson, vagy van már neki elektromos utója, jó egzisztenciája. Ezt a Google mind-mind tudja rólunk, és be tud rakni olyan Audi, Mercedes, BMW reklámokat, amit mondjuk a tizenéves Pistikének nem fog berakni, mert ő maximum Xbox játékokat vesz a neten.

Meg lehet élni a YouTube-ból, de ahhoz az kell, hogy olyan nézőid legyenek, akik jó egzisztenciával rendelkeznek, és drága reklámokat tudjon nekik feldobálni az algoritmus. Ezeket nem én állítom be, ezt a YouTube csinálja, én maximum azt tudom megmondani, hány reklám menjen a videó alatt. Van olyan csatorna, aki berak 6 reklámot, de nem biztos, hogy több pénzt keres nálam.

A másik probléma ezzel a mennyit lehet keresni a YouTube-on dologgal az az, hogy oké az Ioniq 6 tényleg termelt 89 ezer forintot, de ha eldől mondjuk a kamera, akkor az anyagi kár 1,6 millió forint, vagy ha egy drónt összetörök az 800 ezer forintos kár, és voltak ilyenek. Persze, a YouTube utal havonta 400 ezer és 800 ezer forint között – ilyen összegekkel lehet gondolkodni az autós csatornáknál –, de iszonyúan sok pénz elmegy.

Például csak azért el kell mennem a drága ultratöltőkre, hogy leteszteljem az autó töltési sebességét, egyből ugrik 8-10 ezer forint. Külföldön nincs idő azzal foglalkozni, hogy mit és mennyiért eszünk, ha éhesek vagyunk, akkor drágán is ebédelni fogunk.

Ez ugyanolyan vállalkozás, mint bármi más, meg lehet belőle élni, de nem vagyok milliomos. Nyilván, az átlaghoz képest jobban élek, de ebben benne van egy élet munkája. Most volt az például, hogy kellett volna egy használt elektromos autót vásárolnom, és nem volt rá pénzem, 2-3 millió forint talán ha van a bankszámlámon. Oké, 100 milliós házban lakom, de ezt egy élet alatt gyűjtöttem össze, építettem fel, de alapvetően nem gondolom magam vagyonos embernek, ismerek többeket, akik sokkal gazdagabbak.

Aztán lehet, én vagyok a hülye, mert ezzel az egésszel kereshetnék háromszor-négyszer ennyi pénzt a YouTube-on, de akkor visszatérnénk a beszélgetésünk elejére: minden videóban a háttérben ott lenne egy kis polcon valamilyen sör, üdítő, vagy bármi más, amit reklámoznék a nézőknek, az Insta-követőknek.

Egy-egy ilyenért súlyos milliókat el lehet kérni, de szerintem nem lenne hiteles a csatornám, így is sokszor megkapom azt az emberektől, hogy „na Handrás, mennyit fizetett a Mercedes, a Hyundai, a BMW”, de mindig odaírom, hogy ember, semennyit. Nullát. Azért, hogy hiteles maradjak, ha azt mondom egy termékre, vagy autóra, hogy király cucc, vedd meg azonnal, akkor az igaz is legyen. Nemrég például a PS VR 2-t teszteltem, azt is a saját pénzemen vettem, így, ha elmondom, mit tud, azt el lehet hinni.

Ha súlyos milliókért innék sört, üdítőitalt vagy bármit a videóimban, akkor a néző azt érezné, ez az egész autós téma tulajdonképpen kamu, arra kell, hogy sokan megnézzék, és eladjam neki a terméket. Lehet, hogy csóróbb vagyok, mint bizonyos más videósok, de nyugodtabban alszom. Folyamatosan az a célom, hogy minél kisebb legyen a rezsiköltségem, kevesebb pénzből ki tudjak jönni, így pedig lényegében mindegy, mennyit hoz a YouTube.

A költözés jó nagy projekted volt, rengeteg résszel. Mondhatni igazi rezsicsökkentés?

Persze, pontosan azért költöztem ki ebbe a házba Pestről, adtam el az autómat, öltem bele minden pénzemet, mert tényleg mára a kaján kívül a vízdíjat kell fizetnem, meg a digitális rezsimet. Jó, az mondjuk elég durva, egyszer összeszámoltam, internettel, Adobe-programokkal, cloud-rendszerekkel, más előfizetésekkel együtt már több mint 50 ezer forint.

De a villanyszámlám nulla, a gáz be sincs kötve, minden árammal megy. Az üzemanyagköltségem nulla, leszámítva a teszt-töltéseket, autóra sem kell költenem, hiszen gyakorlatilag mindig van tesztautóm, ami rengeteg költségtől megkímél. Azért mondom, nem kell sok pénzt keresni, csökkenteni kell a megélhetési kiadásokat, és akkor jut másra is.

De most komolyan, milliókért lóbálják a magyar influencerek az üdítőket, meg járnak mindenféle hotelba, étterembe?

Persze, az ügynökségemen keresztül tudom, mennyit kérnek az ismert magyar videósok. Egy 100 ezeres nézettségű videóért akár 3 millió forintot is ki lehet számlázni… Nekem nincs pofám ennyit kérni, én 300 ezerről indultam, most pedig ha azt mondanád, hogy csináljak neked egy szponzorált videót egy új töltőhálózatról például, akkor azt mondom oké, ha nem olyan érdekes az anyag, akkor 1,2 millió forint.

Ha viszont valami különleges a cucc, mert például kizárólag a vízerőmű által megtermelt energiával tölti az autókat, akkor azt mondom, megcsinálom ingyen, mert tök jó videó lehet belőle. Mindig azt nézem, hogy 1 megtekintés mennyi forintba kerülne, ha ugyanaz a cég a Facebookon hirdetne. Olyan árakat mondok, amit tudok, hogy vissza fog jönni a megrendelőnek, és akkor mindenki boldog, később is fognak keresni esetleg.

Vannak olyan magyar videósok, akik szemrebbenés nélkül bemondják a 3-4 millió forintot egy borospince reklámozásáért például. Odamegy, felveszi, isznak, és keresett több milliót. Ha szerencséje van, akkor egy hónapban van 3-4-5 ilyen megkeresése, számold ki… Lehet itt nagyon durva pénzeket keresni.

Én lehet, hogy hülye vagyok, de ezt nem akarom csinálni, nem leszek olyan influencer-ribanc, aki pénzért mindent elvállal. Engem is hívtak amúgy abba a nagyon menő borospincébe, nagyon sokat fizettek volna, de nem vállaltam el, mert nem értek a borokhoz. Ha megremegett volna a kezem, és azt mondom, de jó lenne egy medence a kertbe, elvállalom, akkor miután megcsináltam jött volna a következő, és a többi. A végén már ott tartanék, hogy mit tudom én, thai masszázst reklámozok a csatornámon.

Ha hosszú távon gondolkodik valaki, nem szabad mindent elvállalni. Követem más magyar csatornák számait is, lehet látni, melyik az, amelyik épp lefelé megy, az én YouTube-csatornám meg most éppen felfelé tart, rekordmegtekintésem volt az előző hónapban. Ezt szeretném folytatni, és akkor minden működik rendesen. Viszont, ha eladom az elérésemet, akkor azt kockáztatom, hogy elveszítem a nézőket. Az emberek nem fognak olyan tartalomgyártót nézni, aki túl sok reklámot tol az arcukba…

Lehet jól, edukatívan reklámozni a YouTube-on, az is megtérül: például az első videót nagyon olcsón csináltam meg a napelemes partnercéggel, mert szimpatikusak voltak. Mondtam, hogy srácok, majd egyszer úgyis nekem is kelleni fog, bizniszelünk valamit. Egy héttel később beszéltem velük, azt mondták, felrobbant a központjuk, annyi megkeresésük érkezett, hogy jó időre megvoltak.

Jó régóta jelennek meg videóid. Mióta nyomod az ipart?

2017-óta YouTube-ozom, de előtte is blogoltam, újságot írtam az Apple-el kapcsolatban. Meg régen is forgattam autókról 2013-14-ben is csináltam már ilyen videókat, de akkor még nem ez volt a főállás. Szóval ja, már lassan 6 éve, kimondani is sok.

Mikor fordult át ez az egész abba, hogy immáron főállásban csak videózol?

Az Apple-ben kicsit már kiégtem, azt 15 évig csináltam. Onnantól, hogy megalt Steve Jobs, én már nem éreztem annyira magaménak a dolgot, teszem hozzá mostanában megint összeszedték magukat, nagyon jó termékeket csinálnak. De pont ebben a 2017 előtti pár évben már nagyon lefelé ment az Apple design-részlege, akkor kezdtem el gondolkodni: tök szuper, hogy nagyon sokat dolgozom, de a pénzem nagy részét egy Jaguar F-type-ra költöttem akkor éppen. Havi 300 ezer forintba került a karbantartás, a szerviz, a tankolás, a gumicserék és a többi. Az akkoriban több volt, mint egy havi átlagfizetés.

Rájöttem, hogy tulajdonképpen azért dolgozom, hogy legyen egy baromi jó autóm, amire elköltöm azt a pénzt, amiért megszakadok a melóban - csak hogy legyen egy kis szórakozás, kikapcsolódás. Aztán vezettem a BMW i3-ast, ami használtan elérhető áron volt. Elgondolkodtam, hogy ha vennék egy elektromos autót, akkor lecsökkennének a költségeim, nem kellene ennyit dolgoznom, akár ott is hagyhatnám az Apple-t, belekezdhetnék valami másba – akkor még nem tudtam, hogy mibe.

Az első lépést megtettem, megvettem az autót, csináltam róla egy videót, mert miért ne. Rengeteg elektromos autós videót néztem meg, mielőtt megvettem és mint kiderült, magyar nyelven még senki sem foglalkozott velük abban az időben. Két nap alatt 67 ezer megtekintés lett az első i3-as videómon, akkor jött a szikra, hogy ez lesz az utam. Nagyon érdekelt a téma, foglalkoztatott, hogy vidékre költözzek, napelemmel termeljem az energiát, úgyhogy ezt követően fel is mondtam a nagyon jól fizető munkahelyemen. Tény, hogy be kellett vállalni egy év masszív bukót, kb. 4-5 millió forintot: eszközöket kellett vásárolnom és nem volt semmi bevételem, ameddig nem futott fel a YouTube. De így utólag nézve elég egyszerű sztori volt az én váltásom.

A YouTube-on annyit lehet látni, hogy Handrás mindig utazik valahova, készül a szép háza, és amúgy mindig valami drága autót vezet. Mennyi meló van emögött, mennyit dolgozol egy nap?

Nagyon változó, mostanában igyekszem kevesebbet. Amióta elkezdtem a csatornát heti 7 nap munka, 12-16 óra, néha egy-egy szabadnappal, ami azért annyira mégsem tekinthető szabadnak. Sokan nem értik, hogy az is munka, amikor az ember azon agyal. Ma is lazább napot terveztem, de azon is gondolkodtam, hogy hol kéne leforgatni a következő autót, ami nálam lesz, ugyanis az időjárás nem lesz túl baráti ahogy nézem.

Folyamatosan pörög az agyam, amikor lefekszem, akkor is a videókon gondolkodom, vagy ha egy filmet nézek, akkor is azon filózok közben, hogy milyen témát kellene legközelebb csinálni, mit kéne elmondani. Ritka, amikor teljesen ki tudok kapcsolni, van, amikor a munkáról álmodom. Most igyekszem egy kicsit lejjebb csavarni, kevesebb videót gyártani, egyszerűbbeket csinálni, így egy-két szabadnapot kreálni. De baromi nehéz, és ezt mindenki így éli át, aki tartalomgyártásból él.

Az emberek azt hiszik, hogy ez a munka micsoda móka és kacagás, de nagyon nem. Említetted az utazásokat: ha még egyszer valaki azt mondja, de jó nekem, megyek megint Marbellára 1-2 napra, na azzal nem tudom, mit csinálok… Annyiszor hallottam, milyen jó az autós újságíróknak, hogy ingyen utaztatják őket mindenhova, de azt nem tudják, hogy ehhez hajnalban kell kelnem, kimenni a reptérre. Ha szerencsénk van nem fapadossal, hanem valami normál légitársasággal megyünk, ha nincs akkor átszállással és késéssel megérkezünk valahova. Rossz esetben aznap le kell forgatni az autót és indulni haza, jó esetben alszunk egyet, de korán fel kell kelni, forgatni, majd hazamenni.

Komolyan mondom, amit a legjobban utálok ebben a munkában, az ezek az utazások. Gyűlölöm a koránkelést, hogy egy tök ismeretlen helyen vagyunk, nem tudjuk, hol van a jó fotós-videós helyszín, többnyire egyedül kell mennem, nem vihetek operatőrt. Agyhalál az egész…

Az a legjobb, amikor kapok egy autót egy hétre, van időm megismerni, tesztelgetni, aztán kinézünk az időjárás-jelentés alapján egy napot és leforgatjuk. Ebből aztán 2-3 nap alatt készül egy jó kis videó, nem a repülőn kell hazafelé vágni, na az borzalmas.

Akkor tényleg elég feszített a tempó. Hogy tudod elkerülni a kiégést?

Sehogy. Annyiszor kiégtem már, voltam nagyon rossz állapotban, depressziós meg minden. Egyedül az oldja meg, ha egy kicsit visszább veszek a hajtásból, próbálok kevesebb videót csinálni, vagy egyszerűbbeket. Megúszós videónak szoktam hívni például azokat, amikhez nem kell elmenni sehova, csak itthon ülök egy székben és beszélek. Amikor tele a naptár futószalagon jönnek a tesztautók, azt egyszerűen nem mondhatod vissza - most is egy hónapra előre be vagyok táblázva -, na akkor valóban stresszes. De megvan a jó része is, amiért tényleg megéri csinálni. Mondjuk mikor a sok fikázó komment között kapok egy olyat, amiben megköszönik, hogy segítettem nekik elektromos autót vásárolni, boldog vele az egész család. Vagy csak szimplán megdicsérik a kontent minőségét.

Na ez az, ami nem lenne meg, ha mondjuk egy gyárban dolgoznék. Nem jönne oda a művezető, hogy milyen ügyesen megesztergáltam ezt a hatvanezredik kis alkatrészt. Dolgoztam egyébként gyárban, tudom milyen monoton meló: bemegy az ember reggel, nyolc órát melózik és viszont látásra. Nem kell gondolkodni, nem kell stresszelni rajta, de mégsem szeretném újra csinálni. A videózás ennél jóval nagyobb igénybevétel stressz és agyalás szempontjából, de nyilván jobban meg is lehet belőle élni.

Sokszor elmondtad, hogy a bántó kommenteket nem mindig viseled jól. Mennyire tanultad meg kezelni őket az évek alatt?

Ma már leginkább szórakoztatnak. De azt képzeld el, hogy mész az utcán, aztán egyszer csak odamegy hozzád valaki és lefikáz: kopasz vagy, kövér vagy, szar az egész amit csinálsz. Meg szoktam kapni, hogy meleg vagyok – bár ez nem értem, Magyarországon miért szitokszó –, pedig van több barátnővel kapcsolatos videó is a csatornámon, úgy látszik, ez elkerüli a kommentelők figyelmét. Amikor ilyeneket olvasok, akkor elkezd igencsak felmenni bennem a pumpa, mert ez semmi más, csak színtiszta rosszindulat. Amikor valaki benyögi, hogy „mivan Handrás, hajbeültetésed volt?!”, vagy szimplán, hogy kopaszodom, azt tudom, hogy csakis azért írja, hogy én rosszul érezzem magam. Ugyanezt érzem, amikor cikkeket olvasok arról, hogy bántanak valakit a világ másik felén. Azt érzem, hogy rohadjon meg, aki ezt csinálja.

Ha a szokásos hülyeségekkel jönnek a kommentelők, mint mondjuk, hogy „hát én öt perc alatt tankolom meg a dízelemet”, arra megvannak már a szokásos válaszaim, megkérdezem, hogy na és otthon a napból mennyi idő alatt tankolod meg az autódat. Ezek abszolút nem idegesítenek, a rosszindulat viszont nagyon, idegesít, ha engem, vagy bárkit bántanak.

Hány kommentelőt tiltottál már ki a Facebookodról, YouTube-csatornádról?

Nem tudom pontosan, de több mint ezret. Csak ma vagy 20 embert bannoltam a YouTube-on. Most például kiraktam egy short videót, amiben a munkánkat mutattam be, ahogy az AMTS-en kivágott minket a biztonságiőr annak ellenére, hogy meg volt beszélve, meg a kordon mögött bejött a képbe valaki, én meg rászisszentem, hogy menjen onnan – nem akartam üvölteni, mert az operatőrömön ott a fejhallgató és megsüketül. Na, ebbe is belekötöttek, hogy én mekkora tapló vagyok, mit pattogok, eleve az egész sztorit nem is ismerték, de elkezdenek alázni.

Én pedig mindig ugyanolyan stílusban válaszolok, mint amilyenben megszólítanak, ha valaki paraszt, megismétlem, amit ír, mert ezek az emberek kvázi csak ebből értenek. Lehetne az ügynökségnél, akikkel dolgozom egy ember, aki havi 50 ezer forintért moderál, meg mézes-mázas stílusban elküldi ezeket a kommentelőket a fenébe, de ezt inkább magam intézem. És vannak azok, akiknek ha ugyanolyan stílusban válaszolok, akkor megsértődnek, és elkezdenek minősíthetetlen stílusban alázni. Ezeket a YouTube sokszor már automatikusan tiltja is, nem kellek hozzá.

Az egész közösségi médiában hatalmas probléma ez, a fiatalok egymást bullyingolják. A lányoknak az énképét teljesen tönkre teszik az ilyen hülyegyerekek, akik egyből mennek alázni, ha valaki kiposztol valamit az Instára. Borzasztó az egész, magamon is látom, hogy a közösségi média mennyire romboló hatású. A Facebook és a Reddit is borzasztó, de TikTok a legalja mindennek. Ott ugye jobbára azért kapsz lájkokat, ha kirakod a segged meg a melled, de mellette jönnek a kommentek is, hogy mekkora ribanc vagy – az egész nagyon rossz irányba viszi el a fiatalok személyiségfejlődését.

Akkor TikTok-od csak muszájból van?

Mondhatni, csak tesztelgetem, de nem szeretem. Napi 5 tartalmat kell feltenni, hogy az algoritmus pörgessen, meg tudom milyen videók kellenek oda: egy percben beszéljünk feliratozva, tűnjünk okosnak. Na, én ezt abszolút nem szeretem csinálni. Néha kirakok valamit, de nem igazán érdekel a TikTok-világ, ráadásul lehet, be is fogják tiltani, mert egy kémszoftver az egész. Régebben csináltam egy ilyen IT-biztonsággal foglalkozó videót, abban a szakértő azt mondta, hogy minden rendben van, de a TikTok-ot azonnal töröljem a telefonomról. És ezt egy olyan ember mondta, akinek elhiszem, hogy ez ultragáz lehet.

Mik az idei célok a csatornádon?

Szeretném elérni a 200 ezer követőt, ami inkább nekem fontos, amúgy teljesen lényegtelen, mert a megtekintések számítanak az anyagiaknál. Vannak olyanok, akik 500 ezer követővel kevesebb elérést csinálnak, mint én per videó, de jó lenne látni a 200-at. Illetve hát ugyanazt akarom csinálni, mint eddig, nincsenek nagy tervek. Norvégiába jó lenne eljutni, mert az az elektromos autózás mekkája, csak hát drága, messze van és a macskát is itthon kellene hagyni. Téma mindig van, az elektromos autók jönnek ki folyamatosan.

Szeretsz a megosztó témákba is beleállni, legutóbb épp az akkugyárakról forgattál egyet.

Igen, ott megpróbáltam középről hozzáállni a dologhoz. Én magam is bizonytalan voltam, mert ameddig nem épül fel, és nem telik el 10 év, addig nem tudjuk meg, hogy mondjuk ez a debreceni gyár jó-e vagy nem. Lehet vitázni arról, hogy kell-e vagy nem, de Európában minden országban van 2-3 akkugyár, úgyhogy annyira nem ördögtől való a dolog. A mátrai szénerőmű, ami még meg is öl minket a lignit elégetésével, több vizet fogyaszt, mint a gödi akkugyár. Meghallgatsz a témában 5 szakértők, de lehet, hogy mindegyik mást fog mondani, és ebből kell leszűrni, mi lehet az igazság.

Sokan mondják, hogy nem az elektromos autó a jövő, de szerintem sok más nincs a tárban. És ha lesznek Magyarországon akkugyárak, akkor például a BMW debreceni üzeme, vagy a kecskeméti Mercedes-gyár egyből tud onnan alapanyagot beszerezni, ami jó dolog lenne. Az más kérdés, hogy mivel Magyarországon vagyunk, mindent átleng a mutyi, de ha tudom is én kolbászgyárat építenének, akkor is ez lenne, igazából teljesen mindegy.

Mondtad, hogy szerettél volna használt elektromos autót vásárolni. Te mit látsz most a piacon? Nekünk a szakértők nemrég arról beszéltek, hogy csökkenni kezdtek az autóárak.

Igen, végre megindultak lefelé! Egyrészt a Tesla csinált egy brutális, többmilliós árcsökkentést az új Model 3-nál és Model Y-nál, ami magával rántotta a használt darabok árát is. És mivel a Tesla a keresleti toplista tetején van, húzza magával a többi kocsi árát is. Másrészt drága lett az otthoni töltés is – viszont még mindig megéri otthon tölteni –, a közterületi töltők ára meg a sokszorosára ment fel, borzalmas.

Olyan, mintha 10 literes fogyasztással járnál, ráadásul az utcán is lassan tudod feltölteni az autót, drágán is, sokan vélhetően úgy voltak vele, hogy nem keccsölnek vele, eladják. Emiatt a piacon komoly átalakulás megy végbe, és az árcsökkenés végső soron jó, többen juthatnak elektromos autóhoz. Az áram ára pedig biztosan fog még lejjebb menni. Csak halkan mondom, hogy csak Magyarországon ilyen drága autót tölteni, külföldön olcsóbb, szokás szerint „jókor” szerződtünk le a drága gázra és áramra, most ezt szenvedjük meg.

Volt olyan elektromos autó, amiben csalódtál, többet vártál, mint amit nyújtott?

A kínai elektromos autók voltak ilyenek. Nagyon be voltak hype-olva, de nem igazán győzött meg egyik sem. Most majd lesz nálam az MG 4-es, hát kíváncsi vagyok… Ültem már benne egyébként, látni, hogy miért olcsó, a szoftveres részét 5 perc nyomkodás után inkább hagytam, a kínaiak egyszerűen nem tudnak autószoftvert csinálni.

Más nagyon nagy csalódás nem volt, hiszen amiről tudom, hogy nem jó, azt nem csinálom meg, el sem hozom. De volt olyan autó, amiben kellemesen csalódtam, például a BMW nagy batár SUV-je, az iX. Én tényleg nem szeretem az ilyen nagy terepjárókat, de az egy igazán otthonos autó volt, megértettem, miért készült és ha valaki megveszi, miért vásárolja meg.

És mi az a kocsi, amit nagyon ki szeretnél próbálni, de nem jött még össze?

A Tesla Model S Plaid nem volt még. Lenne autó, de magánszemélyé, én viszont magánemberektől nem szeretek autót elkérni, főleg nem egy ilyen 1020 lóerőset. Illetve egy üres kifutópálya is kellene hozzá, akartunk bérelni, mondták, hogy félmillió forint, úgyhogy elengedtük, de ezt az autót nem nagyon lehet közúton tesztelni már, őrületesen erős, viszonylag alulméretezett fékekkel. Úgyhogy, ha valaki az olvasók közül tud kifutópályát olcsón, az megköszönöm, ha jelentkezik!

Viccet félretéve, 75 darab Tesla-videóm van, szerintem több ezer ember választotta miattam ezt a márkát, de mindeddig egyszer nem hívtak a hivatalos Tesla-képviselettől, de nemhogy tesztautót nem ajánlottak, de még egy köszönömöt se kaptam. Ez van, majd előbb-utóbb megcsinálom ezt a videót is.

A kínai autóhadjáratról sincs jó véleményed?

Nem nagyon hiszek ezekben. Látom, hogy lehet belőle darabszámot értékesíteni, de nem láttam még olyan kínai autót, amire azt mondanám, hogy én megvenném, pénzt adnék érte. Attól még a kínaiak nagyon messze vannak, hogy a német autógyárakat utolérjék minőség tekintetében. Árban oké, olcsó kínai autók lehetnek, de vezettem olyat, amiben halálfélelmem volt, amikor megnyomtam a féket, recsegett-ropogott az egész. Most pár forgalmazó a kardjába dől, de én nem drukkolok a kínai kocsik térnyerésének. Meglátjuk, a koreai autókat is kinevettük 20-30 éve, aztán most nézd meg, hol tartanak.

A rezsiemelés és a napelemstop sem maradhat ki a szórásból. Hogyan értékeled a mostani helyzetet, az érvényes szabályozást?

Borzasztó a helyzet. Szétosztottak 200 milliárd forint EU-s pénzt napelemtelepítésre, majd közölték, hogy stop, vissza az egész, megszüntetjük a szaldót is, mert túl sok napelem van, nem bírja a rendszer. Ez tipikus Magyarország, nagyon dühös voltam, amikor olvastam a híreket. A napelemes cégek pedig teljesen elhavazódtak: jöttek a bejelentések, amelyek hatására annyi megrendelésük futott be egy hét alatt, ami egy év alatt szokott. Mondták, akikkel együtt dolgozom, hogy azt se tudják, mi lesz, nem győzik. Ha meg is jön ennyi napelem, nem lesz ember, aki feltegye a házakra.

Még most is lóg a levegőben ez a napelemes törvény: mi lesz a szaldósokkal, hogyan fog működni a nem szaldós elszámolás? Nagyon gáz, ami történt, tipikus magyar módi. Nem volt egy ember a kormányzatban, aki azt mondja, tervezzük meg, milyen zöld beruházásokra költsék az EU-s támogatást? Természetesen, akik ezt meg tudnák tervezni, nem ülnek döntéshozó pozícióban.

