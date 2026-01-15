Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell

Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét. A Pénzcentrum élőben követi az eseményt, percről percre frissülő tudósításban számolunk be a legfontosabb bejelentésekről.

Cikkünk folyamatosan frissü...

Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.

A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését.

Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni

– mondta el a miniszter. Később hozzátette: A 14. havi nyugdíj első részletére idén kerül sor, a következő ciklusban pedig teljessé fog válni a 14. havi nyugdíj.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Arról is beszámolt, hogy legfeljebb két és fél millió forintos támogatás igényelhető otthoni energiatárolók beszerzésére. A program teljes keretösszege 100 milliárd forint, a kormány pedig azt várja, hogy a fejlesztés mérsékelje a családok rezsiköltségeit. A támogatásra azok pályázhatnak, akik napelemmel rendelkeznek vagy tudnak napelemet telepíteni.

Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetőjének jelentését. A beszámoló szerint a helyzet összességében megnyugtató, bár a rendkívüli hideg továbbra is kockázatokat jelent. A betegellátás zavartalanul működik, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés folyamatos. A főbb útvonalak mindenhol járhatók, és nincs olyan település, amely ne lenne elérhető vasúton vagy autóbusszal. Bár kisebb késések előfordulhatnak, a közösségi közlekedés és a légi forgalom is rendben zajlik. A miniszter megerősítette, hogy a vörös kód továbbra is érvényben van, ami kötelezi a szociális intézményeket a rászorulók befogadására.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán