Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét. A Pénzcentrum élőben követi az eseményt, percről percre frissülő tudósításban számolunk be a legfontosabb bejelentésekről.
...
A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését.
Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni
– mondta el a miniszter. Később hozzátette: A 14. havi nyugdíj első részletére idén kerül sor, a következő ciklusban pedig teljessé fog válni a 14. havi nyugdíj.
Arról is beszámolt, hogy legfeljebb két és fél millió forintos támogatás igényelhető otthoni energiatárolók beszerzésére. A program teljes keretösszege 100 milliárd forint, a kormány pedig azt várja, hogy a fejlesztés mérsékelje a családok rezsiköltségeit. A támogatásra azok pályázhatnak, akik napelemmel rendelkeznek vagy tudnak napelemet telepíteni.
Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetőjének jelentését. A beszámoló szerint a helyzet összességében megnyugtató, bár a rendkívüli hideg továbbra is kockázatokat jelent. A betegellátás zavartalanul működik, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés folyamatos. A főbb útvonalak mindenhol járhatók, és nincs olyan település, amely ne lenne elérhető vasúton vagy autóbusszal. Bár kisebb késések előfordulhatnak, a közösségi közlekedés és a légi forgalom is rendben zajlik. A miniszter megerősítette, hogy a vörös kód továbbra is érvényben van, ami kötelezi a szociális intézményeket a rászorulók befogadására.
