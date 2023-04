Ennyi volt, tényleg kivezethetik a Babavárót? Teljesen földbe állt a korábbi slágerhitel

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Januárhoz képest kicsit felállt a padlóról a babaváró hitelek új szerződéseinek összege az MNB friss statiszikái alapján, de így is minden idők második legrosszabb eredményét produkálta. A Pénzcentrum által megkérdezett elemző szerint a fő ok az lehet, hogy a magyarok félnek a magas büntetőkamatoktól, de attól nem kell félni, hogy az állam kivezetné csak azért, mert most sokkal kevesebbet igénylünk belőle.

Továbbra sem találja a kiutat abból a hatalmas pofonból a magyarok sokáig kedvenc hitele, a babaváró, amit januárban kapott. Mint elemzésünkben rámutatunk, a hitelfelvételi kedv továbbra is jelentősen elmarad az eddig megszokottaktól, és a friss adatok szerint a hiteltípus a fennállása óta a második legrosszabb eredményt produkálta. Vajon van még visszaút ennek a világon is egyedülálló hitelnek, vagy esetleg hamarabb el kell gondolkodni a kivezetésén, mint az eredetileg kitűzött jövő év végi időpont? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Folyamatos zuhanás 12 milliárd forint volt a babaváró hitelek új szerződéseinek összege 2023 februárjában - ezt közölte az MNB legújabb statisztikai adatsorában, amelyet hétfőn tettek közzé. Ez nem csak minden idők második legrosszabb eredménye ennél a hiteltípusnál, de azt is jelenti, hogy a februári hónapok eredményei között is tovább folytatódott a zuhanás. Megkérdeztük Árgyelán Józsefet, a Bankmonitor vezető elemzőjét, mi állhat a súlyos visszaesés mögött. Lapunknak az elemző azt mondta: féltek az emberek decemberben a kivezetéstől, ami még mozgolódást is okozott a hitelpiac összességét tekintve. A kivezetéstől való félelem hatalmas érdeklődést generált decemberben - az akkori folyósítási adatok meghaladták a 70 milliárd forintot –, sokan inkább előrehozták hitelfelvételüket, hogy ne maradjanak le erről a lehetőségről. Emiatt érdemben csökkent az igénylések száma idén év elején. Hozzátette, hogy a magas büntetőkamatoktól való félelem is közrejátszhat abban, hogy ennyire visszaesett a babaváró felvétele. A vállalt feltételek nem teljesülése esetén az érdeklődők büntetést kell fizessenek. Természetesen ezen büntetés mértékének emelkedése is sokakat elriaszthatott, ennek hatása azonban kisebb lehet. Decemberhez képest nem változott érdemben a büntetés mértéke, és akkor jóval nagyobb volt az érdeklődés. Biztosan marad? Láthatjuk azt is az alábbi grafikonon, hogy a februári hónapokat tekintve ez a 12 milliárdos új jegyzési összeg a legalacsonyabb. Ilyen körülmények között az is érdekes kérdés, hogy az eddig kiadott 2000 milliárd forint ide vagy oda, vajon meddig éri meg a gazdaságpolitikának finanszírozni mindezt? A büntetések emelkedése együtt jár azzal, hogy a kölcsön drágábbá válik az állam számára. Ugyanis a büntetés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az álélam által a banknak kifizetett kamattámogatást vissza kell fizetni. Ennek mértéke hitelfelvételkor 5 évre fixálódik, vagyis a korábbi hitelek nem jelentenek nagyobb terhet az állam számára. Az viszont kétségtelen, hogy ez a teher az elmúlt időszakban – az emelkedő állampapírhozamok miatt – egyre magasabb szinten fixálódott. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) És hogy elgondolkodik-e a kormány az idő előtti kivezetésen? Az elemző szerint nem, mert egyértelmű, hogy mit akarnak, akkor is, ha nem annyira éri meg. A kormány eddigi kommunikációja alapján elkötelezett a családok támogatása mellett, ennek pedig nagyon fontos eleme a Babaváró hitel. Én a konstrukció hasznosságát nem az elmúlt két hónap adatai alapján mérném le, megvárnám, hogyan alakul az érdeklődés a tavaszi hónapokban. Mitől félnek a magyarok? Az alábbi grafikonon azt ábrázoltuk, hogy teljesített februárban a babaváró mellett a személyi hitelek és a lakáshitelek piaca. Előbbi esetében némi emelkedés jegyezhető fel, a lakáshitelek viszont csaknem egy éve nem találnak magukra, és az előző év azonos időszakához képest is nagyon durva a zuhanás. Az elemző szerint már megjelent az a félelem, hogy a büntetőkamatok folyamatos emelkedése miatt a hitelek is drágulnak, és ez lehet az egyik magyaráazata a hitelek mikroválságának. Megjelent ez a félelem, igen. Különösen a lehetséges büntetőtétel emelkedése miatt. Ez a félelem azonban nem újkeletű, már tavaly ősz végével találkozhattunk ilyen kifogásokkal, félelmekkel. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a Babaváró kamatmentessége mekkora előny – ez pedig a jelenlegi piaci környezetben még nagyobb. Egy lakáshitelt 8 százalék feletti kamattal, egy személyi kölcsönt pedig 12 százalékos kamattól igényelhetünk, ezzel szemben a Babaváró végig kamatmentes abban az esetben, ha teljesülnek az elvárások.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK