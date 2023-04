Váratlan számlát kaphat, aki 2023-ban elhagyja Magyarországot: így bukhatnak milliókat a családok

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

Az utóbbi években korábban elképzelehetlennek tűnő globális válságok sorozata tarolta le a világot. Koronavírus, háború és földréngések költöztettek vissza egy rég nem érzett szorongást az emberek lelkébe, a kilátások pedig jelenleg is igen sötétek. A jelenlegi helyzetben pedig értelemszerűen a nyaralás előtt is jobban aggódnak a magyarok. Fontos is tisztábban lenniük egy-egy utazás előtt, hogy az adott útra megkötött biztosításuk milyen szintű védelmet nyújt egy esetleges katasztrófahelyzet kitörése esetén. A Pénzcentrum most megkérdezte erről a biztosítókat, valamint azt is megérdeklődtük, mik voltak a leggyakoribb és legmagasabb összegű kárigények tavaly és milyen változásokat hozhat az idei év az utasbiztosítások piacán.

Az utóbbi években krízisek sora sújtotta a világot, ami a magyarok utazási szokásaira is erősen rányomta a bélyegét. A nemzetközi utaknak először a koronavírus járvány tette be a kaput, aminek Európába és az amerikai kontinensre történő betörése után gyakorlatilag leállt a repterek jó része, az azt követő hónapokban pedig utazásszervezők, vendéglátók, szállodák sora ment csődbe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Miután pedig úgy tűnt, hogy a nehezén már túl vagyunk, kegyetlen háborút robbantott ki Oroszország hazánk szomszédságában, ami a bizonytalanság mellett rég nem látott mértékű inflációt hozott vissza az életünkben. Persze, amennyiben nem egy évek óta forrongó harmadik világbeli országba utazunk, kicsi az esélye, hogy egy hasonló konfliktus kirobbanásának pillanatára időzítsük a nyaralásunkat, de tény hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben megfontoltabbak a magyarok. Ennek fényében egyre többen gondolják végig szállásfoglalás előtt, hogy az adott nyaralásra kiválasztott célállomáson milyen esetleges veszélyekkel és kockázatokkal kellhet szembenézniük, illetve hogy azokkal szemben hogyan tarthatnák biztonságban magukat és értékeiket. A gondtalan pihenéshez az egyik legkézenfekvőbb segítség persze egy utasbiztosítás, de sokaknak ma sem egyértelmű az, hogy egy-egy ilyen szolgáltatás milyen káresetek és balesetek után fizet, vagy nyújt segítséget. A már említett háborús helyzet pedig csak a legextrémebb az utazókra leselkedő kockázatok közül, ennél sokkal reálisabb és gyakoribb veszélyek is leselkednek a magyar utazókra. Elég csak az utóbbi években egyre gyakoribbá váló földrengésekre gondolni. Ezek közül a legpusztítóbb természetesen a rengeteg életet követelő törökországi katasztrófa volt, de az utóbbi hónapokban is világ számos egyéb pontján, Ázsia és Európa számos részén jelentettek kisebb-nagyobb földmozgásokat. Különösen aggasztó lehet, hogy a magyarok kedvenc nyári desztinációjának számító Horvátországban is sorra tapasztalni kisebb földmozgásokat. Ma is a horvátok feje felett lebeg ugyanis a néhány éve történt nagyobb erejű földrengés megismétlődésének réme. Ezen kívül még a koronavírustól sem biztos, hogy végleg megszabadultunk. Bár a legutóbbi járványhullám lefutása és a háború kitörése háttérbe szorította a vírussal kapcsolatos félelmeket, továbbra is heti több száz fertőzöttet igazolnak csak hazánkban. Persze egy háborús helyzet mellett számos egyéb gond érhet minket utazás során. Elég csak a két éven belül, szinte kézzelfogható közelségben, Horvátország területén történt földrengésre gondolni. A koronavírustól pedig szintén nem biztos, hogy végleg megszabadultunk, valószínűleg többek között az osztrák kormányzat sem véletlenül hangsúlyozta a korlátozások eltörlésének ideiglenes jellegét. A Pénzcentrum kíváncsi volt, hogy a félelmek mennyire kedveztek az utasbiztások piacának, valamint arra is, hogy tavaly milyen kárigényekkel keresték a magyar utazók a leggyakrabban tavaly az utazókat és hogy milyen változás jöhet ezen a téren idén. Ezen kívül azt is megérdeklődtük a biztosítóktól, hogy milyen biztosítást köthetnek az ügyfelek egy durvább krízistől tartva, illetve hogy mennyi pénzbe kerül nekik mostanában a kárigyények kifizetése egy-egy nyári szezonban. Kevesebben utazunk, de nagyobb számban kötünk biztosítást A korlátozások enyhülésével, a vírushelyzet globális javulásával már tavaly is érezhető volt az utazási kedv mérsékelt növekedése, mely növekvő tendenciához vezetett a szerződéskötések számát tekintve a teljes év vonatkozásában. 2023 beköszöntével pedig elmondható, hogy az utasbiztosítási piac visszatért a pandémia előtti szintre. A pandémia következményeként az ügyfelek tudatossága egyértelműen pozitív irányba mozdult el, mely eredményeként a kereslet fókuszába a legmagasabb védelmet nyújtó biztosítási csomagok kerültek - tapasztalták az Allianz szakértői. "Bár valóban egyre nehezebb kijelenteni egy-egy desztinációra, hogy teljesen biztonságos, azért azt tapasztaljuk, hogy az emberek megtanultak ezzel együtt élni és bátran tervezik az utazást, természetesen kellő körültekintéssel. Ennek egyik kézzel fogható bizonyítéka a biztosítások egyre szélesebb körben történő elterjedése. Utasbiztosítás nélkül nem indul el az utasok jelentős része, de a storno biztosítások területén markáns növekedés figyelhető meg. Mind utasszámban, mind biztosítás számban jelentős növekedésre számítunk 2023-ban" - ismertette a Pénzcentrummal az EUB biztosító várakozásait Lengyel Márk, elnök-vezérigazgató. "Kevesebben utaznak, de a kevesebb utazó nagyobb arányban köt utasbiztosítást és jellemzően a magasabb szolgáltatású csomagokat keresik. A tavalyi évhez hasonló forgalommal számolunk idén is" - árnyalták kicsit a képet az Aegon szakértői A Groupama biztosítónál a megkötött utasbiztosítások száma a járvány „lecsengése” óta nagyjából tavaly állt vissza a járvány előtt időszakéra, az idei évben az infláció hatásai gyűrűzhetnek be, ami befolyásolhatja az utazási szokásokat, gyakoriságot. De valóban az elmúlt évek eseményei miatt felelősségtudatosabbak lettek az ügyfelek és kötnek utasbiztosítást az utazásaikra - teszik hozzá a biztosító szakértői. Várhatóan idén már emelkedni fog a járvány előtti időszakhoz képest is a biztosítást kötő ügyfelek száma - nyugtázzák. A legtelejesebb körű biztosítás sem fedez egy háborús krízist Az Allianz utasbiztosítások közül az Útitárs utasbiztosítás Platina csomagja a legkeresettebb, mely limit nélkül téríti a vírusfertőzések miatt szükséges sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségeket (ez alól a koronavírus-járvány sem jelent kivételt), ideértve például az orvosi vizsgálatok költségét, kórházi ellátást, mentést és betegszállítást. Emellett számos szolgáltatást tartalmaz, például hatósági karantén esetén megtéríti a hazautazás többletköltségét és a fakultatív program lemondását is. Természeti katasztrófa esetén szintén magasfokú védelmet nyújt, többek között limit nélkül kiterjed a sürgősségi ellátásra, limitig megtéríti az útipoggyásszal kapcsolatos károkat, illetve a hazautazás többletköltségét, ha a természeti katasztrófa miatt az eredeti időpont előtt szükséges haza utazni - hívják fel a figyelmet a biztosító szakértői. Az EUB utasbiztosításai is fedezetet nyújtanak járványos megbetegedésekre (így pl. Covid-19-re) is, így fedezik az emiatt felmerült sürgősségi orvosi, mentési és hazaszállítási költségeket is. Szintén kiterjed a biztosító kockázatviselése a váratlanul bekövetkező természeti katasztrófák ilyen jellegű következményeire. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 47 150 forintos törlesztőt (THM 15,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az Aegon is kiemeli, hogy természeti csapások (vihar, orkán, földrengés) biztosítottak, de hozzáteszik, hogy a háború nem az. A biztosítói szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a Konzuli Szolgálat weboldalán I. Utazásra nem javasolt országok közé sorolt úticélokra történő utazáshoz nem nyújtanak fedezetet a biztosítók. Ezen területek behatárolásáról a Konzuli Szolgálat weboldalán lehet tájékozódni: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek. Ma is tombol a Horvátország-mánia Nyáron hosszú évek óta Görögország, Törökország, Horvátország és Olaszország a legnépszerűbb desztinációk, a síelés néhány év kényszerű szünet után újra sláger, itt, mint mindig, Ausztria a leggyakoribb úti cél. Az egzotikus utazások száma évről-évre emelkedik. Idén először, több magyar ment télen nyaralni, mint síelni. Itt kiemelt célpontok a Maldív-szigetek, a Karib-térség, Dél-Kelet Ázsia és egyre inkább a Közel-Kelet - árulta el a Pénzcentrumnak Lengyel Márton. Az Allianz a Pénzcentrumnak arról számolt be, hogy az utóbbi évek tapasztalati szerint ügyfeleik jelentős hányada Európán belül utazik, télen és nyáron egyaránt. A téli időszakban a környező országokat részesítik előnyben, mint például Ausztria, Svájc, Szlovákia és Olaszország, a nyári időszakban pedig Horvátország, Spanyolország, Olaszország és Görögország is a népszerű úti célok közé tartozik. A Groupamánál a biztosítás kötés során nem kérdezik meg a konkrét célországot, csak a területet, a Pénzcentrumnak elárulták, hogy ez alapján ügyfeleik körében a legnépszerűbb úti cél még mindig Európa, azonban a COVID járványt követően rohamosan emelkedik az USA-ba utazók száma, télen a távolabbi egzotikus nyaralások úticéljai (Thaiföld, Maldív-szigetek stb.) is. Ismét a balesetek, a betegségek dominálnak Tavaly az év eleje még a covid korlátozások jegyében telt, így az első hónapokban az ezzel kapcsolatos útlemondások és egészségügyi problémák miatti szolgáltatási igények voltak gyakoriak. Az év további részét a szokásosan jellemző káresemények tették ki: a kisebb, ambuláns ellátás keretében orvosolható betegségeken, baleseteken túl a kórházi ellátást vagy sürgős műtétet, hazaszállítást igénylő esetek. Az utazások során bekövetkezett poggyász lopások, a légipoggyásszal kapcsolatos események, valamint az autó műszaki hibája miatti kárbejelentések tovább szélesítették a palettát. Az idei évben a tavalyihoz hasonló arányokra számítunk a kártípusokat illetően - árulta el a kárigényekben tapasztalható változásokra vonatkozó kérdésünkre Lengyel Márk. A Groupama biztosítónál tavaly a csonttörés, a covid, a hányás-hasmenés voltak a leggyakoribb típusú kárbejelentések, várhatóan a COVID megbetegedések száma idén csökkenni fog, de a nyári betegségek és balesetek sűrűsödhetnek (betegség jellemzően a hányás-hasmenés, baleset esések-zúzódások, tengeri sünbe lépés) - írták a Pénzcentrumnak a szakértők. A külföldi utazások során esetlegesen felmerülő káresemények vonatkozásában, az esetek háromnegyedét a baleset miatt szükséges sürgősségi ellátás teszi ki, melyet a váratlan betegség miatt igényelt sürgősségi ellátás követ. Ezeken felül az útipoggyásszal kapcsolatos károkat, illetve a légi utazás során felmerülő késéseket és törléseket emelnénk ki, melyek szintén viszonylag gyakoriak - tették hozzá az Allianz Hungária szakértői. Nem ritka a millió feletti, de volt 80 milliónál magasabb kifizetés is A sürgősségi ellátás vonatkozásában nem ritka a több millió forintot meghaladó kifizetés sem, a légi utazás során felmerülő késések és törlések kapcsán pár tízezer forint összegű kifizetésekről beszélhetünk biztosítottanként - árulta el az Allianz. A Groupama biztosító abba is beavatta lapunkat, hogy a marginális összegektől a kisebb lakások értékéig terjedő nagyságú kifizetésekig mindenféle sokfajta kárigénnyel találkoztak az előző két szezonban. A legkisebb kárkifizetések közé tartozott pl. egy 2000 forintos gyógyszerszámla térítése, a legnagyobb kifizetések 15-20 millió forintosak, ilyen volt pl. egy USA-ban történt kórházi ellátás, műtéttel, hazaszállítással - árulták el. Évente több ezer kárbejelentéssel foglalkoznak munkatársaink, a kárkifizetés a néhány 10 ezer forintos poggyászkártól vagy gyógyszerköltség megtérítésétől, a több millió forintos útlemondásokon át, a több 10 millió forintos kórházi ellátásokig terjed. Főleg tengeren túl történő esetekben akár 60-80 millió forintot is elérheti a káresemény teljes költsége, ha több napos kórházi ellátásra, műtétre és speciális hazaszállításra van szükség - árulta el Lengyel Márk Egy-egy ellátás költsége nem csak az ügyfél problémájának súlyosságától, hanem az adott ország egészségügyi rendszerétől, az árszínvonaltól és helyi adottságoktól is függ, tehát egy egyszerű ambuláns ellátás is lehet akár milliós tétel - részletezte az EUB elnök-vezérigazgatója

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK