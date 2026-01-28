A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bizonytalan reggel a devizapiacon: így indult a forint mozgása
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál. A dollár jegyzése 316,88 forintról 316,84 forintra változott, a svájci franké pedig 413,38 forintról 413,87 forintra erősödött.
Az euró árfolyama 1,1962 dollárról 1,1997 dollárra nőtt.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket.
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
