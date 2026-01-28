2026. január 28. szerda Károly, Karola
Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Világ

Tovább gyűrűzik a TikTok botrány a román elnökválasztás kapcsán: durva szankciók jöhetnek?

Pénzcentrum
2026. január 28. 09:54

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy folytatja a TikTok elleni vizsgálatot a 2024-es és 2025-ös romániai választások befolyásolásának gyanúja miatt, miközben román EP-képviselők bírálják az eljárás lassúságát - írja a hotnews.ro.

Az Európai Bizottság továbbra is adatokat gyűjt a TikTok ellen a romániai választások befolyásolásának ügyében. A vizsgálat a 2024 decemberében érvénytelenített, majd 2025 májusában megismételt elnökválasztásra is kiterjed, amellyel kapcsolatban Ursula von der Leyen korábban külföldi befolyásolásra utaló jelekről beszélt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bizottság elnöke a Mentsétek Meg Romániát Szövetség két EP-képviselőjének, Dan Barnának és Vlad Voiculescunak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy a testület folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet. A digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény alapján nemcsak a TikTok, hanem az X és a Meta ellen is eljárást indítottak a választásokba való beavatkozás gyanúja miatt.

A TikTok az eljárás hatására már több intézkedést is bevezetett: szigorították a felhasználói fiókok ellenőrzését, növelték a romániai hálózat átvilágításán dolgozó szakértők számát, és jelenleg egy 120 fős munkacsoport vizsgálja, milyen rejtett befolyásolási kampányok módosíthatták az algoritmusok működését két évvel ezelőtt.

A román képviselők azonban elégedetlenek a vizsgálat tempójával. Nyilatkozatukban "elfogadhatatlanul lassúnak" és "az európai demokráciára veszélyesnek" minősítették a Bizottság reakcióidejét. Voiculescu szerint rendszerszintű probléma az elhúzódó vizsgálat, hiszen az algoritmusok valós időben működnek és továbbra is hatással vannak az emberek döntéseire, miközben "a demokráciát nem lehet a bürokratikus levelezés ritmusában megvédeni".
Címlapkép: Getty Images
