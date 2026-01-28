Tovább gyűrűzik a TikTok botrány a román elnökválasztás kapcsán: durva szankciók jöhetnek?

Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy folytatja a TikTok elleni vizsgálatot a 2024-es és 2025-ös romániai választások befolyásolásának gyanúja miatt, miközben román EP-képviselők bírálják az eljárás lassúságát - írja a hotnews.ro.
Az Európai Bizottság továbbra is adatokat gyűjt a TikTok ellen a romániai választások befolyásolásának ügyében. A vizsgálat a 2024 decemberében érvénytelenített, majd 2025 májusában megismételt elnökválasztásra is kiterjed, amellyel kapcsolatban Ursula von der Leyen korábban külföldi befolyásolásra utaló jelekről beszélt.
A Bizottság elnöke a Mentsétek Meg Romániát Szövetség két EP-képviselőjének, Dan Barnának és Vlad Voiculescunak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy a testület folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet. A digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény alapján nemcsak a TikTok, hanem az X és a Meta ellen is eljárást indítottak a választásokba való beavatkozás gyanúja miatt.
A TikTok az eljárás hatására már több intézkedést is bevezetett: szigorították a felhasználói fiókok ellenőrzését, növelték a romániai hálózat átvilágításán dolgozó szakértők számát, és jelenleg egy 120 fős munkacsoport vizsgálja, milyen rejtett befolyásolási kampányok módosíthatták az algoritmusok működését két évvel ezelőtt.
A román képviselők azonban elégedetlenek a vizsgálat tempójával. Nyilatkozatukban "elfogadhatatlanul lassúnak" és "az európai demokráciára veszélyesnek" minősítették a Bizottság reakcióidejét. Voiculescu szerint rendszerszintű probléma az elhúzódó vizsgálat, hiszen az algoritmusok valós időben működnek és továbbra is hatással vannak az emberek döntéseire, miközben "a demokráciát nem lehet a bürokratikus levelezés ritmusában megvédeni".
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
