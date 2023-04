Ezek a legjobban fizetett, diploma nélküli szakmák 2023-ban: milliós fizetések is bőven akadnak

Ugyan a felsőfokú végzettség szinte minden esetben előnynek számít, annak hiánya korántsem jelenti azt, hogy ne lehetne valakinek álomfizetése. Mindezt jól szemlélteti, hogy Magyarországon a tíz legjobban fizető állás közül három esetében diploma nélkül is el lehet helyezkedni. Nézzük meg azon munkakörök listáját, melyek a magyar átlagbért jócskán felülmúlják, de betöltésükhöz nem elvárás az akadémiai pályafutás.

2022. január és december között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 515 800, míg a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset 343 000 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 17,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami ugyan jelentős növekedésnek mondható, mindezt azonban lényegében felfalta az infláció. A reálkereset mindössze 2,6 százalékkal nőtt, a fogyasztói árak előző évhez mért 14,5%-os növekedése mellett.

Természetesen a különböző szakmákban dolgozókat eltérő módon érzékelik mindez, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan most is hatalmas különbségek figyelhetőek meg a legjobban és a legrosszabbul keresők között. A magasabb bérkategóriába tartozó állások többnyire diploma meglétét követelik, de akadnak bizony olyan esetek is, amikor a felsőfokú végzettség hiánya nem akadály. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a tíz legjobban fizető állás közül három esetében diploma nélkül is el lehet helyezkedni, jóllehet ennek hiányában lényegesen nehezebb az előrejutás.

A tavalyi volt az első olyan év, amikor 2 millió forint feletti bruttó fizetéseket láthattunk Magyarországon.

A kivételesen magas összeget a szakorvosok mellett a légiforgalmi irányítók tudhatták magukénak, akik hosszú évek óta töretlenül vezetik a kereseti listát. A Budapest Airport az inflációra és a gazdasági nehézségekre reagálva tavaly két jelentős béremelést is eszközölt. Ennek köszönhetően egy év alatt átlagosan harminc százalékkal növelte a munkavállalók bérét. A légiforgalmi irányítók fizetése az emelést követően átlagosan bruttó 2 297 405 forint, ezzel pedig a legjobban fizetett szakma, melyhez nem előfeltétel a felsőfokú végzettség. Ezért cserébe egy hosszadalmas és különösen szigorú tesztet kell elvégezni, melyet ráadásul mindössze egyetlen alkalommal lehet elvégezni.

Szintén nem történt változás a második és harmadik helyezést elérőket illetően. A légiforgalmi irányítót a törvényhozó, miniszter, államtitkár követi átlagosan bruttó 1 832 868 forintos keresettel, mely míg a harmadik helyre a sportoló került fel. A magyar politikusok jelentős része jellemzően jogi vagy közgazdaságtani egyetemen végzett, de többen is vannak, akik bizony nem rendelkeznek diplomával, mégis kifejezetten messze jutottak. Ez a karrierút elsősorban nem a végzettségen, hanem a politikai pálya alakulásán, kinevezéseken, kapcsolatokon múlik. A magyar jogszabályok ráadásul kizárólag a szakállamtitkároktól követelnek szakirányú felsőfokú végzettséget, a parlamenti képviselők és kormánytagok számára továbbra sem előírás a diploma. Hasonló módon a helyi önkormányzat kinevezett vezetőjénél sem elvárás a diploma. Ők átlagosan bruttó 839 926 forintot vihetnek haza.

Az élsportolók számára sokszor nagy kihívást jelent sportkarrierjük és tanulmányaik vagy munkájuk összehangolása, sokan pedig kénytelen letenni a voksot az egyik tevékenység mellett. És ugyan sokan rendelkeznek akadémiai tudással ezen a területen belül a felsőfokú végzettség alapvetően nem elvárás. A tanulmányokkal nehezen összeegyeztethető életmódot azért meglehetősen kompenzálja, hogy a bruttó átlagkereset 2022-ben 1 409 403 forint volt.

A tőzsde- és pénzügyi ügynökök, brókerek legtöbbször közgazdász diplomával rendelkeznek, de az itt tevékenykedők számos másik területről is érkezhetnek, mivel a minimumfeltétel a középiskolai végzettség. Ennek birtokában már el lehet kezdeni egy tanfolyamot, melynek részeként egy komplex, jogi, tőzsdei, matematikai és közgazdasági ismeretekből álló tőzsdei szakvizsgát kell teljesíteni. Ezután viszont meglehetősen erős keresettel indíthat egy fiatal bróker. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 30 év alatt már bruttó 863 368 forint az átlagkereset, de ha az összes korcsoportot nézzük, akkor még ennél is kedvezőbb az összkép: 2022-ben már 1 311 910 forint volt a bruttó átlagkereset ezen a területen.

Még éppen becsúszott az egymillió forintos álomfizetés fölé a szoftverfejlesztő. Az ezen a területen tevékenykedők előző évben átlagosan bruttó 1 016 263 forintos fizetést vihettek haza. Ezen a területen természetesen szintén előny, ha valaki rendelkezik diplomával, de egy általános fejlesztő vagy rendszergazda nem feltétlenül használja a felsőoktatásban szerzett tudás minden elemét a munkája során. Részben emiatt, részben a folyamatos szakemberhiány következtében egy fél éves gyorstalpaló után is válhat valakiből szoftverfejlesztő.

Számos szakember szerint ebben a szegmensben sokkal fontosabb a programozásba fektetett idő és a szorgalom, mintsem, hogy végzett -e valaki egyetemi képzést. Egy néhány hónapos bootcamp után az ember könnyen juthat munkához, 30 év alatt pedig már átlagosan 820 ezer forint körül alakul a bruttó átlagfizetés. A listában éppen ezt követi az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző, mely jellemzően rendszertesztelői, szoftvertesztelői munkát takar. Az ő fizetésük már éppen a milliós határ alatt van, de várhatóan nem sokáig; jelenleg átlagosan bruttó 983 571 forintos fizetést tudhatnak maguknak az ezen a területen tevékenykedők.

Az alternatív gyógymódot alkalmazó terapeuták fizetése áll a következő helyen. Ez az egyre népszerűbbé váló ág számos terület foglal magába a hagyományos kínai orvoslás alkalmazótól kezdve a reflexológián át a természetgyógyász orvoslásig. Szakirányú szakmai végzettség megléte szükséges, de felsőfokú végzettség csak bizonyos esetekben. Rendelet szabályozza, hogy mely természetgyógyászati ágazatok művelhetőek orvosi diploma nélkül, és melyek kötöttek orvosi diplomához. Ezen a területen minden korosztályt tekintve átlagosan bruttó 929 955 forint a kereset, de a 40-49 év közti korosztály már a milliós átlagfizetést is magáénak tudhatja.

Az előző évhez hasonlóan a mozdonyvezető idén is felküzdötte magát a listára. A statisztikák alapján ők átlagosan bruttó 800 324 forintot keresnek, ami szintén egy jelentős ugrás az előző évi 694 388 fizetéssel összevetve.

A rendszergazda a szoftverfejlesztőhöz hasonlóan egy olyan terület, amit egy bootcamp során is el lehet sajátítani. Fizetésük lényegében nem sokkal, vagy nem is tér el felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégáktól, ráadásul a rövidebb képzés miatt gyorsabban el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ami plusz előnyt jelent. A KSH adatai szerint 681 591forint/hó volt a mozdonyvezetők átlagos fizetése.

Listánkban csak a tíz legjobban kereső munkakört soroltuk fel, de ha valaki beleveti magát az adatokba, akkor láthatja, hogy még sok egyéb olyan terület van, ahol az átlagnál magasabb fizetésért is el lehet helyezkedni még akkor is, ha az embernek nincsen diplomája. Fontos azonban megjegyezni, hogy a felsőfokú végzettség megléte sokat számíthat még ezeken a területeken is, hiszen annak birtokában olyan extra tudásra tehet szert az ember, amit a munkája közben talán nem is tudna elsajátítani.