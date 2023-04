Nagyban megy a lehúzás a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: többet fizethet, aki idén ide utazik

Bár a tíz százalékos borravaló megszokottnak számít a világ számos országában, utazás előtt nem árthat körbenézni, hogy vajon ott is annyi-e a megszokott pluszpénz, mint itthon? De még olyan eset is lehet, hogy valahol nem is szoktak borravalót adni, tehát jobb alaposan felkéeszülni. Számos országban ráadásul még a szálláshelyeken is szokás borravalót hagyni, ez a rendszer pedig itthon még nem is létezik - pedig a lapunk által megkérdezett szakember szerint rég itt lenne az ideje.

Hamarosan indul az igazi nyaralási szezon, amikor a magyarok ezrével indulnak el néhány napos, vagy akár több hetes pihenésükre, és sok esetben az úti cél valamelyik külföldi ország lesz. Az természetesen elkerülhetetlen, hogy pénzt is költsünk, de talán nem is árt tudni, hogy ha szolgáltatást veszünk igénybe, az pontosan mekkora borravalóval is jár? Most megmutatjuk, melyik országban milyen borravalóval kell és érdemes számolni, ha taxizunk, vendéglőben eszünk vagy szálláson hagynánk borravalót.

10 százalék a borravaló átlaga

Hogy hol mennyit kell vagy illik adni, az nem csak a szolgáltatások mibenlététől, de sokszor az országoktól, a helyi szokásoktól is függ. Egyes országokban, például az Egyesült Államokban a borravaló a munka- és szolgáltatási kultúra szerves részévé vált. Akár kávét iszunk vagy étteremben vacsorázunk, vagy ételt rendelünk, akár szállodába látogatunk pihenni, a borravaló a kiadásunk része lesz. Máshol azonban nem bátorítják a borravalót, sőt el is lehet tekinteni tőle. Egy nemrégiben készült kutatás a világ 162 országában vette górcső alá a borravalókat, az alábbi képen ennek az eredményét látjuk.

kép: Visual Capitalist

Mint észrevehetjük, hazánkat a 10%-os sávba tették, erre pedig csak bólogathatunk: ahogyan a világon mindenhol, nálunk is ez a körülbelüli érték, amit még pluszban otthagyunk az éttermekben. Flesch Tamás, a Szállodák és Éttermek szövetségének elnöke a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: a magyarok még most, az egyre durvábban megjelenő infláció, a drágulás ellenére sem tettek le erről a szokásról, szeretnek borravalót adni.

Most is adunk borravalót, de inkább már szervizdíjnak hívják, és sok helyen eleve tartalmazza az étlap, erre külön fel is hívják a figyelmet a vendéglátóhelyeken. Ennek ellenére a magyarok még így is szívesen adnak, ráadásul sokkal inkább felfelé kerekítenek ilyenkor, ha elégedettek voltak a szolgáltatással

- mondta lapunknak a szakember.

Mennyi borravalót kell adni az éttermekben?

A helyi konyha felfedezése és a különböző éttermek kipróbálása fontos része lehet egy nyaralásnak, de az egyes nemzetek borravaló etikettjének megértése is szükséges hozzá.

Vegyük mindig figyelembe azt is, hogy a várható maximális borravaló változhat. Ha egy étteremben tartózkodik Kanadában, Szerbiában vagy akár a Dominikai Köztársaságban, a 20%-os borravaló a tipikusan elvárt. A derékhad persze a nálunk is megszokott: 66 ország ban 10%-os borravalót várnak. De ez sincs mindenhol: Indiában péládul már tilos a kötelező borravalót elkérni a vendégektől, még szervizdíj formájában is.

Borravaló a szállásért – ideje lenne itthon is?

Fontos szólnunk arról is, hogy sok országban a szálláshelyeken is várják a vendégtől, hogy borravalót hagyjon, ha meg volt elégedve a nyújtott szolgáltatással. Ez Magyarországról érkezve szokatlan lehet, ez ugyanis nálunk egyáltalán nem megszokott – Flesch Tamás szerint pedig semmi baj nem lenne vele.

Törvényt kellene hozni arra, hogy a szálláshelyeken is adhassunk borravalót abban az esetben, ha elégedettek voltunk. Ez a feltétel jelenleg nem adott, pedig biztosan fellendíteé az ipart, és a magyarok különben is szívesen adnak, ha elégedettek voltak – miért ne lehetne hát a szállásokon is élni a lehetőséggel? Hogy pedig miért éppen 10 százalék, az egy remek kérdés, még jó régen alakult ez ki, illetve vált szokássá

- mondta a Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, mikor lapunk erről kérdezte.

Nem csak a taxi létezik

Külföldön járva előfordulhat, hogy kényelmesebbenk tartjuk a taxizást, mind kilométereken át gyalogolni. Itt is bevett szokás a 10 százalék feletti borravaló, ráadásul – ellentétben hazánkkal – választhatjuk a ride-share szolgáltatásokat is, mint az Uber vagy a Lyft. Itt is hasonló szabály érvényes, viszont az applikációban mi magunk tehetjük hozzá a borravalót, így elkerüljük a kínos számolgatást a készpénzzel. Érdekes módon a sofőrök nem várnak borravalót a világ 88 országában.

Sok másikban azonban, köztük Kanadában, a taxisok általában 10%-nűl magasabb borravalót kapnak az utazás árán felül. A csúcsot itt is az USA tartja a taxizás 15%-os borravalós etikettjével.

via (Visual Capitalist)