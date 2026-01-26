A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt.
Kitört a pánik a devizapiacon: Amerika már lépett
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra. A Federal Reserve pénteken szokatlan lépésre szánta el magát: bankokat kérdezett meg dollár–jen pozícióikról, amit a piaci szereplők egy összehangolt jegybanki beavatkozás előkészítéseként értelmeznek.
Az elmúlt napokban a nemzetközi devizapiacokat elsősorban a dollár és a jen jelentős gyengülése határozta meg. A japán fizetőeszköz leértékelődése Takacsi Szanae miniszterelnök megválasztását követően gyorsult fel, mivel a befektetők aggasztónak tartják a tervezett költségvetési expanziót. A helyzet pénteken eszkalálódott: a dollár–jen keresztárfolyam a Japán Nemzeti Bank (Bank of Japan) kamatdöntő ülése után átlépte a 159-es szintet, ami azonnal felkorbácsolta az intervencióval kapcsolatos spekulációkat - közölte a Portfolio.
A piac számára a valódi meglepetést az jelentette, hogy londoni idő szerint pénteken 17 órakor a Federal Reserve felvette a kapcsolatot több New York-i pénzintézettel, és információkat kért tőlük dollár–jen kitettségükről. A piaci elemzők ezt olyan előkészítő lépésnek tekintik, amely jellemzően egy nagyobb volumenű jegybanki beavatkozást szokott megelőzni. Ez a fejlemény azonnal felvetette annak lehetőségét, hogy Washington és Tokió összehangolt akciót készít elő a jen megerősítésére.
Az ING befektetési bank szakértői szerint Washingtonnak két fő oka lehet arra, hogy támogassa a koordinált intervenciót. Egyrészt a gyenge jen eladási nyomás alá helyezi a japán állampapírokat, ami közvetve az amerikai államkötvény-hozamok emelkedéséhez vezet. Másrészt a jen gyengülése részben ellensúlyozza az amerikai vámok japán gazdaságra gyakorolt negatív hatását, és versenyelőnyt biztosít a japán exportőrök számára.
Az amerikai jegybankrendszer pénteken az úgynevezett "rate check" műveletet hajtotta végre a pénzügyminisztérium megbízásából. Ennek keretében pénzintézeteket kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy milyen árfolyamon jegyeznék a dollár–jen devizapárt egy esetleges intervenció esetén. Bár ez önmagában még nem minősül tényleges piaci beavatkozásnak, jóval erősebb jelzésnek számít a szokásos verbális intervencióknál. A lépés arra ösztönzi a bankokat, hogy mérsékeljék azokat a pozícióikat, amelyek a dollár hirtelen erősödése esetén jelentős veszteséget okozhatnának. Piaci források szerint hasonló lépésre Japánban is sor került.
A zöldhasú, vagyis az amerikai dollár, Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta tartó gyengélkedése kedvező környezetet teremtett a forint számára. A dollár az euróval szembeni paritás közeli szintekről 1,18 fölé gyengült. Trump elnök kiszámíthatatlan politikája – különösen Grönland esetleges megvásárlására vonatkozó elképzelései és az európai vezetőkkel folytatott éles konfrontációi – megingatták a befektetők bizalmát a hagyományosan biztonságos menedéknek számító amerikai devizában. A forint a dollárral szemben az ukrajnai konfliktus kitörése óta nem látott szintekre erősödött, és megközelítette a négyéves csúcsot.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Japánban eközben Takacsi Szanae által kezdeményezett előrehozott választások tovább növelték a piaci bizonytalanságot. A miniszterelnök a választási kampányban olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket helyezett kilátásba, amelyek tovább növelnék a költségvetési hiányt, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a befektetők különösen érzékenyek a fiskális kockázatokra.
A japán pénzügyminiszter pénteki nyilatkozata tovább erősítette az intervencióval kapcsolatos várakozásokat. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a kereskedés iránya a nap folyamán megforduljon a devizapiacon.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.