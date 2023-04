Fellélegezhetnek a kertes házban élő magyarok: ritkán látott akciókat robbantanak a boltok

Beköszöntött a tavaszi idő, így egyre többen látnak neki a téli álmot alvó kertek újrarendezésének, kicsinosításának. Az idei szezon során a kertészeti eszközök terén is elképesztő drágulást tapasztalhatunk. Általánosságban elmondható, hogy egy kert gondozása, fenntartása egyre drágább műfaj, azonban, ha alaposan összehasonlítjuk az árakat és több üzlet kínálatát is átnyálazzuk, akkor jelentős össegeket sprórolhatunk a vásárlás során.

Az energiahordozók, a benzinár, az euró árfolyam és a csomagolóanyag árának emelkedése miatt idén jelentős mértékben drágultak a kertészeti eszközök is. Mindez a mezőgazdasági ipar mellett az egyszerű hobbikertészekre, gazdákra is kihat, így érdemes fokozottan odafigyelni, hogy hol szerezzük be a nyári szezonhoz szükséges eszközöket.

A termékcsoportot eltérően érintette az áremelkedés: egyes termékeknél (például a növények, földek, tápoldatok esetében) közel 10 százalékos volt a drágulás, míg a fű- és vetőmagok, növényvédőszerek és virághagymák esetében mintegy 20 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető

- árulta el a Pénzcentrumnak a Praktiker egyik szakembere. Egyes esetekben a drágulás mértéke még ennél is sokkolóbb, attól függ milyen kategóriában válogatunk. A különböző áruházláncok és barkácsboltok szerencsére az idei szezonra is számos akcióval készültek, így akár ültetnénk, akár dekorálnánk vagy csak egyszerűen kiülnénk a családdal és barátokkal egy grillpartira, találhatunk kedvező ajánlatokat.

Praktiker

A sort a Praktikerrel kezdjük mivel alapvetően itt található meg a legtöbb eszköz, amire szükségünk lehet a ház körüli munkák elvégzésekor. A német barkácsáruház kínálatában azonnal szembeötlik az akkus kerti gép szett, melyre 31 százalékos kedvezményt kapunk. A csomagban elektromos fűnyírót, fűszegélyvágót és bokorvágót is találunk (illetve egy darab 4A akkumulátort és töltőt). A teljes szett 104990 forint helyett jelenleg mindössze 71990 forint. Ha valaki nem tart igényt a teljes csomagra, akkor érdemes körbenézni, mert az egyes eszközöket külön-külön is megtaláljuk leárazva, igaz azokra már más akció vonatkozik. A kerti bútorok között is találhatunk jelentős árengedményeket: a szürke színű függő fotel napárnyékolóval 43 százalékos leárazás után 79990 forintos áron vihető el, míg az acélvázas Taranto hintaágy 119990 forintba kerül 25 százalékos árvágás után. A sötétbarna színű Deco komposztáló 19990, a 450 liter űrtartalmú, antracit színű Aqua Tower esővízgyűjtő pedig 66990 forint. A Praktiker kínálatát már csak azért is érdemes átnyálazni, mivel mától kezdve egészen április 16-ig, a Glamour napok keretében több más terméket is olcsóbban szerezhetünk be 10000 forintos vásárlás felett.

Aldi

A nyári hőségre és az előző évben tapasztalt szárazságra készülve az Aldinál számos öntözőberendezés és ezekhez kapcsolódó eszközök érhetőek el kedvezményes áron. Többféle, állítható locsolófejet, négyszög-esőztetőt, 4-utas elosztót, impulzus-esőztetőt vagy tömlőtartót is vehetünk egységesen 7999 forintért. Az összes ilyen Claber-termékre 2 év jótállást kapunk. Sőt, még azokra a locsolóeszköz vagy -csatlakozótartozékokra is, melyeket külön tudunk megvásárolni egységesen 1199 forintét. De érdemes megemlíteni a kíméletes öntözésre, kényesebb növényekhez használt Gardenline esőztető- vagy csepegtetőtömlőt, melyből mindkettő 4999 forintért szerezhető meg. A nyáresti szabadtéri ücsörgéshez a háromrészes fa balkonszett lehet ideális választás. A összecsukható asztalért és két széket összesen 39990 forintért vihetjük a kertünkbe.

Lidl

A Lidl-nél is van kertibútor-szett, ráadásul pontosan ugyanazon az áron, mint az Aldiban, azzal a különbséggel, hogy itt alumíniumvázzal és textilhuzattal kapjuk meg a szürke színűre festett székeket és asztalt. A Livarno Home termékeiből még sok másik is elérhető az üzletben, ennél nagyobb kivitelek is, így érdemes alaposan körbenézni vásárláskor. Kiemelnénk még a napellenzővel rendelkező napozóágyat, melynek alumíniumváza 120 kilogrammig terhelhető és jelenleg 24999 forintért kapható. A nyári hőségre remek válasz lehet a méltán kedvelt Parkside márka párakapukészlete, mely teraszok, erkélyek, kerti helyiségek hűtésére is alkalmas. Jelenleg 3999 forintos áron tehető a kosarunkba. Végül a szintén egy Parkside-terméket, pontosan egy elektromos fűnyírót érdemes szemügyre venni. A 6 fokozatú, nagyjából 40 literes gyűjtőzsákkal rendelkező gép 44444 forintot kóstál. Akiknek pedig már a kerti dekoráción jár az esze, azoknak a fehér színű, fém virágtartó állvány vagy a rózsalugas/virágfuttató ajánlható, mindkettő 4999 forintért.

Penny

A német áruházláncál főként a Penny kártyával rendelkezők járhatnak jól, ha kerti szerszámokat, vagy dekorációt vásárolnának. Ennek birtokában a locsolópisztoly készlet 2499 helyett 2199 forintért, míg a Meistercraft PVC locsolótömlő 6599 forint helyett 5999 forintért szerezhető be. De ugyanígy olcsóbban vásárolhatjuk meg a gyomgátló szövetet, melynek 5x1,5 méteres darabja mindössze 2699 forint vásárolható meg. De leárazva juthatunk hozzá a Güde akkus fűszegélyvágóhoz is, melynek darabja 7999 forint. Aki pedig a kerti pázsit felélesztését tűzte ki célul annak a szárazságtűrő vagy a felújító fűmagkeverék ajánlható. Előbbi 2199, utóbbi 1999 forintos áron érhető el.

Tesco

A kerti grillezés egy kötelező eleme a nyári estéknek, a Tescoban ezért Clubcarddal 4999 forintért árulják a 33 cm-es mini körgrillt. A hozzá tartozó háromdarabos grillkészletet mindössze 1649 forintért szerezhetjük be. A hangulatvilágítás terén több opciónk is van. A modern, letisztult megjelenésű ezüst színű Tesco Orion szolárlámpa 1599 forint, míg a klasszikus lámpás érzetet keltő fekete szolárlámpa 2490 forintos áron kapható meg. Az angol áruházláncban az 1300 wattos teljesítményre képes Agrimotor elektromos fűnyíró 32990 forint, míg a Buffalo benzines fűkasza 42990 forint. De meglehetősen kedvező áron juthatunk hozzá a Vitaflora általános tápoldathoz (799 forint), a 2,5 kg-os gyepműtrágyához (4790 forint) és a Gar-Alginit talajjavítóhoz is (949 forint). Fontos, hogy ezen árak Clubcard megléte esetén érvényesek.

Auchan

A pirosmadaras üzletlánc is leárazta néhány, a nyári szezonhoz kapcsolható termékét. A Gardenstar elektromos fűnyíró jelenleg 17 százalékkal olcsóbban, vagyis 47990 forintért vihető haza. A gép 1600 wattos teljesítménnyel bír, 5 magassági pozíciója van és 3 év garanciát kapunk hozzá, sőt ennél a terméknél részletfizetés is megoldható. Az Auchannál fóliasátor is elérhető; ennek mérete 300x45x45, de egy 100x100x100-as kiszerelés is kapható. Előbbi 2190, utóbbi, 4300 forint. Ha ültetni szeretnénk, akkor szintén érdemes lehet körbenézni, mert számos érdekességet találhatunk. A paradicsom vagy paprika palánta 1490 forint/pakk (egy pakkban 10 darab található), a cserepes rozmaring és levendula pedig 899 forintért szerezhető be. A gyümölcskedvelők ugyanezen az áron és szintén cserépben vehetnek folytontermő epret, de 2990 forintért termő gránátalmát, 3990 forintért balkon bogyós gyümölcsöt (málna, áfonya, szeder) és 9990 forintért többféle gyümölcsfát.

Interspar

A holland üzletlánc nagyobb testvérüzletében szintén készülnek a kerti munkára és nyáresti ejtőzésekre. A többi üzlettel ellentétben itt benzinmotoros fűnyírót lehet kapni, melynek 800 ml-es üzemanyagtartálya, 3 fokozatú vágásmagassága és egy 40l-es fűgyűjtő tartálya van. Az ára 69999 forint, de további termékek is elérhetőek a kínálatban. A benzines fűkasza például mindössze 21999 forint plasztik vagy myspar rögzített supershop kárytával. A szerszámok közül a sokak által kedvelt Gardena Classic metszőollót érdemes kiemelni, mely 3999 forint. Végezetül a KITE univerzális fűmagkeverék kilója 1599, az ágyásszegély pedig 1799 forintos áron érhető el.