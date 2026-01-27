2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Katonák sorakoznak fel az éves New York-i veterán napi felvonuláson
Világ

Itt a rangsor, ezeknek az országoknak van a legerősebb hadseregük: elképesztő, melyik áll az élen

Pénzcentrum
2026. január 27. 16:44

A Global Firepower idei rangsorában Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében. A lista ugyanakkor továbbra sem veszi figyelembe a technológiai fejlettséget és a kiképzés színvonalát, ezért szakmai szempontból erősen vitatható - írja a Portfolio.

A Global Firepower (GFP) nyilvánosságra hozta 2026-ra vonatkozó rangsorát, amely számszerűsíthető mutatók alapján állítja sorrendbe a világ országainak haderejét. Az idei lista legszembetűnőbb eleme, hogy Oroszország szilárd második pozícióba került, miután tavaly még fej fej mellett haladt Kínával az ütőképességi mutatókban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első tíz helyezett között három jelentősebb átrendeződés figyelhető meg. Oroszország nemcsak megelőzte Kínát, hanem számottevően el is húzott tőle: Moszkva 0,0791-es indexértéket ért el, ami alig marad el az éllovas Egyesült Államok 0,0741-es mutatójától. Peking ezzel szemben 0,0919-es értékelést kapott, vagyis a két ország közötti különbség érezhetően megnőtt az előző évi, közel azonos szinthez képest. A rangsorban az alacsonyabb indexérték jelenti a jobb teljesítményt.

Kapcsolódó cikkeink:

Sokan arra számítottak, hogy az ukrajnai háborúban folyamatos veszteségeket elszenvedő orosz haderő helyét Kína veszi át a rangsor élmezőnyében. Ehhez képest ennek éppen az ellenkezője történt. Orosz értékelések szerint az országban jelenleg olyan mértékű katonai és védelmiipari átalakulás zajlik, amely ütemét tekintve felülmúlja más államok hasonló fejlesztéseit.

További változás az élmezőnyben, hogy Franciaország felzárkózott a hatodik pozícióba, megelőzve az Egyesült Királyságot, miközben Japán szintén javított helyezésén, és a hetedik helyre került. A britek így a nyolcadik pozícióba szorultak vissza.

A GFP értékelése alapján a tíz legerősebb haderővel rendelkező állam sorrendben az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, India, Dél-Korea, Franciaország, Japán, Egyesült Királyság, Törökország és Olaszország.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar Honvédség az 57. helyre került, Marokkó és Kazahsztán közé ékelődve, ami visszalépés a korábbi pozícióhoz képest. Közép-európai összevetésben Ukrajna, Csehország és Románia erősebb haderővel rendelkezik a lista készítői szerint, ugyanakkor a magyar haderő megelőzi a szerb és az osztrák fegyveres erőket.

A GFP módszertana kizárólag mennyiségi mutatókat vesz alapul – például a haditechnikai eszközök darabszámát, a személyi állomány létszámát vagy az ország területének nagyságát. Közben teljesen figyelmen kívül hagyja a minőségi paramétereket, vagyis nem tükrözi a technológiai fejlettséget, a katonák kiképzettségének színvonalát, a vezetési struktúra hatékonyságát vagy a stratégiai fegyverrendszerek képességeit.

A GFP indexe inkább tekinthető statisztikai érdekességnek, mint a valós katonai képességeket tükröző szakmai értékelésnek. A rangsor nem alkalmas arra, hogy megbízható képet adjon egy esetleges fegyveres összecsapás várható kimeneteléről a listán szereplő országok között.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #egyesült államok #ukrajna #oroszország #katonaság #világ #kína #hadsereg #geopolitika #orosz-ukrán háború #fegyverkezés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:43
17:32
17:15
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
7 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
4
22 órája
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
5
6 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 18:03
Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 17:43
Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka
Agrárszektor  |  2026. január 27. 17:27
Döbbenet, milyen állat bukkant fel Nógrádban: ettől leesik az állad