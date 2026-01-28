A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya, mivel a beszállítók a legolcsóbb termékeket részesítik előnyben, ami gyakran minőségi problémákhoz vezet - írta meg az Agrárszektor.
Az Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Szabó Kristóf az Agrárszektornak elmondta, hogy a csomagolók és beszállítók előszeretettel viszik be a legolcsóbb burgonyát az üzletláncokba, ami sok esetben feldolgozóipari krumpli étkezésiként értékesítve. A szakember rámutatott, hogy a magyar termelők magas költségekkel, szerződések és biztos értékesítési csatornák nélkül kénytelenek kivárni, hátha később jobb áron értékesíthetik minőségi termékeiket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a hazai burgonyatermesztés volumene az elmúlt évtizedekben csökkent, ezért a magyar piacon jelentős mennyiségű francia, holland, lengyel, valamint esetenként szlovák vagy német eredetű import burgonya is elérhető. Növényegészségügyi kockázatok miatt az EU-n kívülről csak kivételes esetekben érkezhet burgonya.
Szabó Kristóf kiemelte, hogy az idei európai burgonyatermés rendkívül bőséges volt a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően. "Sokan kicsit nagyobb területen ültettek itthon, ráadásul a korai hidegek miatt összecsúszott a szabadföldi és a legkorábbi termés, így sokkal nagyobb termésátlagok keletkeztek. Így a sok korai burgonya bent ragadt és várja a sorát fokozatos minőségromlás mellett. Tehát ha tovább várunk, akkor komoly gondok lesznek a hazai áruval. Ráadásul sokaknak a tárolás sem megoldott, van aki a földben tartja a krumplit, mert nincs tárolója, mások szalmabálákkal rakják körbe a halmot, hogy megvédjék. Itthon nincs feldolgozóipar, ahová le lehetne vezetni a felesleget, vagy akár a gyengébb minőséget" - közölte a szakember.
A Nébih tájékoztatása szerint a jogszabályok kötelezővé teszik mind a lédig, mind az előre csomagolt burgonyák esetében a fajta és a főzési típus feltüntetését. A csomagolt termékeknél a címkézést a beszállító végzi, míg a lédig burgonyáknál az eladótérben kell feltüntetni ezeket az információkat.
A gyakorlatban azonban Szabó Kristóf szerint számos probléma merül fel. Az üzletláncok többsége nem különbözteti meg termékszinten az egyes burgonyafajtákat, sok beszállító pedig nem a valódi fajtanevet tünteti fel a csomagoláson. További nehézséget jelent, hogy a termelők gyakran maguk sem ismerik az általuk termesztett burgonya fajtáját, mivel ellenőrizetlen forrásból származó vetőgumót használnak.
A kereskedelemben forgalmazott burgonya minőségét a vármegyei kormányhivatalok zöldség-gyümölcs ellenőrei és az NKFH élelmiszerbiztonsági felügyelői ellenőrzik, akik a tárolásra, jelölésre és nyomonkövetésre vonatkozó dokumentumokat vizsgálják. Szabálytalanság esetén a hatóság megtilthatja a termék forgalmazását és bírságot szabhat ki.
A boltokban gyakran tapasztalható zöld elszíneződést a Nébih szerint a fényhatás következtében kialakuló klorofill okozza, ami elsősorban helytelen tárolás eredménye. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztet, hogy a zöldült burgonya fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent a benne képződő szolanin miatt, amely nagyobb mennyiségben egészségkárosító, különösen kisgyermekek esetében.
A jogszabályok szerint a nyers, hámozatlan burgonya maximális szolanintartalma 100 mg/kg lehet, és csak olyan zöld elszíneződés megengedett, amely hámozással eltávolítható és a gumó felületének legfeljebb nyolcadát érinti. A zöldülés jelensége főként a boltokban jellemző, ahol a burgonya tartós fénynek van kitéve, míg a kiszerelőknél, csomagolóknál általában sötétben tárolják a termékeket.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
A diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.
Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
A múlt hét elején érkezett hideg és intenzív hóesés kapcsán megsokszorozódott a szánkókra és más téli játékokra, hólapátra és csúszásmentesítőkre érkező rendelések szám az eMAG-nál.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése.
