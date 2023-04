Itt a legújabb könnyítés a kutaknál: ennek most sok magyar örülhet

MTI Link a vágólapra másolva

Újabb változtatásokat és egyszerűsítéseket kezdeményez a kutak szabályozásában az Agrárminisztérium (AM) - közölte közösségi oldalán Nagy István miniszter. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrártárca elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az új előírások megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezési eljárást is.

"De itt még nem állhatunk meg, ezért további újításokat és könnyítéseket kezdeményezünk" - tette hozzá Nagy István. A miniszter közölte: az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezik a kutak vízmérő-órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területeken minden költség nélkül, egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek megfelelő kutakat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szabályozás célja az, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak. "Most erre kínálunk újabb megoldásokat" - emelte ki a miniszter. EZ IS ÉRDEKELHET Indul a razzia: 300 ezres bírságot is kaphat, aki így locsol a kertjében A bejelentés elmulasztása esetén egy magánember akár 300 ezer forintos bírsággal is számíthat.

