Itt a leginkább túlfizetett magyar szakmák rangsora 2023-ban: nem ritka a milliós fizetés

Amíg egy bróker, egy ügyész, egy szoftverfejlesztő átlagosan millió feletti fizetést visz haza havonta, addig egy ügyvéd, egy kőműves, vízvezetékszerelő, fodrász, bérszámfejtő átlagfizetése az országos átlagbért sem éri el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szakmájuk ne lehetne az általános vélekedés szerint túlfizetett. A Pénzcentrum szakmák megbecsültségét felmérő kutatásának eredményeit most összevetettük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss kereseti statisztikáival, hogy megtudjuk: mennyit is lehet keresni valójában a leginkább túlfizetettnek ítélt foglalkozásokban. A milliós fizetés sem volt ritka, azonban gyakran az átlagbért sem közelíti az átlagbér azokban a szakmákban, amelyeket túlfizetettnek gondolnak Magyarországon.

Magyarországon 2022-ben 499 980 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó éves átlagkeresete, 17,4 százalékkal magasabb, mint 2021-ben. Attól függően azonban, milyen foglalkozásról van szó, akár 15-szörös eltérés is lehet az átlagfizetésekben. Egy légiforgalmi irányító - ami a legjobban fizetett foglalkozás Magyarországon, átlagosan 2 297 405 forintot vitt haza havonta tavaly, míg egy nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó átlagosan mindössze a töredékét, 147 923 forintot. A helyi önkormányzat választott vezetője átlagosan bruttó 757 784 forintot keresett, míg egy ápoló 575 411, egy középiskolai tanár 481 614, egy bolti eladó 320 376 forintot. A KSH nemrég hozta nyilvánosságra az egyes foglalkozások részletes bruttó átlagkereseti adatait, melyből kiderül, mely szakmák pontosan hogyan is fizetnek.

A Pénzcentrum nemrég felmérte, hogy milyen Magyarországon az egyes szakmák megbecsültsége a lakosság szerint. A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, mely szakmákat tartjuk túlfizetettnek, megfelelő bérezésűnek, vagy alulfizetettnek. A válaszokból az derült ki, hogy leginkább a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket tartjuk túlfizetetteknek. A legkevesebben pedig az ápolókról, óvodapedagógusokról, könyvtárosokról gondolták, hogy túl lennének fizetve.

Az viszont, hogy milyen arányban gondolják a válaszadók, hogy egyes szakmák túlfizetettek, nem feltétlenül mutat összefüggést a bérek relatív nagyságával. A túlfizetettségi ranglistában első helyen a bankárok állnak - köztük valóban nem ritka a milliós bér -, viszont egy pénzügyi ügyintéző (akik nem azonosak a pénzintézeti ügyintézőkkel), alig vittek haza többet, mint az országos átlagkereset. Az ügyvédek szintén sokak szerint túl vannak fizetve, de nem mindenki visz haza milliós bért közülük sem, mint az ügyészek. Egy ügyvéd átlagbére a 362 ezer forintot súrolta, mely jóval elmarad az országos átlagbértől is. A képviselők bére már más kategória, és sokat is emelkedett 2021 óta:

Érdekes, hogy a leginkább túlfizetettnek ítélt szakmák között nem egy olyan van, amelyben az átlagbér a 300 ezer forintot se érte el, például a mesteremberek, fodrászok, manikűrösök, kozmetikusok között. Mindeközben a leginkább alulfizetettnek ítélt szakmák között ott van az ápoló, a tanár és a szociális munkás, gondozó - akik egy kőművesnél, burkolónál vagy kerékpárszerelőnél szinte biztosan jobban keresnek. A KSH adatai szerint 2022-ben egy segédápoló, műtőssegéd átlagosan bruttó 467 034 forintot keresett, egy ápoló, szakápoló 575 411 forintot, míg egy felsőfokú végzettséghez kötött állást betöltő ápoló 740 265 forintot.

Tavaly átlagosan egy általános iskolai tanár, tanító bruttó 432 715 forintot, egy középiskolai tanár 481 614 forintot, és egy egyetemi, főiskolai oktató, tanár 766 921 forintot vitt haza. Egy szociális munkás és tanácsadó átlagosan bruttó 439 967 forintot, egy szociális gondozó, szakgondozó 362 574 forintot, egy szociális segítő mindössze 351 680 forintot vitt haza havonta. Ebből is látszik, hogy bár sokat számít, nem csak a relatív bértől függ, mennyire ítélünk egy szakmát túlfizetettnek, vagy alulfizetettnek.

Sokat nyomhat a latban a társadalmi hasznosság is, amelyben a képviselők, marketingesek, fodrászok, stb. hátul végeztek a sorban, míg az orvosok, ápolók, tanárok legelöl. Sőt, az egyes szakmák megítélését az is befolyásolja, hogy a kutatás készítésének idején éppen milyen hírekkel találkoztak a válaszadók. A sajtóban sokáig tárgyalt orvosbéremelésekről szóló hírek hatására valószínűleg az orvos szakmát nem ítélték már olyan alulfizetettnek. Viszont a tanárok megbecsüléséért augusztus óta folynak a tüntetések, az elmaradt egészségügyi szakdolgozói béremelés pedig szintén nagy port vert, ez feltehetően a kutatásunkra adott válaszokban is megjelent.

Ugyanakkor az sem feltétlenül vízválasztó, milyen hírekkel találkozni az egyes szakmákról, hiszen a rendőröket még mindig inkább alulfizetettnek tartották a legtöbben amikor a kutatás készült. Eközben tavaly óta a fegyveres testületnél szolgálók bére nőtt a legnagyobb mértékben: a büntetés-végrehajtási őr és a rendőr fizetések is közel 60 százalékkal emelkedtek, 762 ezer és 888 ezer forintra havonta.