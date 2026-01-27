2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy városi gazda kenyérrel eteti a libák garmadáját a farmján.
Egészség

Sose szabadulunk meg ettől? Megint lecsapott itthon a madárinfluenza, ezek az érintett területek

Pénzcentrum
2026. január 27. 17:02

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét. A Békésszentandráson működő pulykatelepen és az orosházi lúdgazdaságban megjelent H5N1 altípus miatt megkezdték az érintett állományok felszámolását, valamint védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki.

A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a madárinfluenza jelenlétét két Békés vármegyei gazdaságban. Az egyik érintett telephely Békésszentandráson található, ahol egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő állományban azonosították a fertőzést. A másik eset Orosházán fordult elő, egy 5500 darabból álló, májhasznú lúdállományban - erről tájékoztatott a hivatal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fertőzés mindkét helyszínen az elhullások számának növekedésével járt. A pulykák között további aggasztó tünetek is megjelentek: idegrendszeri elváltozásokat tapasztaltak, az állatok bágyadttá váltak, és jelentősen visszaesett a takarmány- és vízfogyasztásuk. A laboratóriumi vizsgálatok mindkét telepről származó mintákban a H5N1 altípusba tartozó vírust azonosították.

Kapcsolódó cikkeink:

A járványügyi protokollnak megfelelően a hatóság azonnali intézkedéseket vezetett be. A békésszentandrási telephely körül 3 kilométeres védőkörzetet jelöltek ki, amelyet egy kiterjesztett megfigyelési zóna egészít ki. Az orosházi gazdaság körül szintén 3 kilométeres védőkörzetet alakítottak ki, emellett 10 kilométeres megfigyelési területet is meghatároztak. Folyamatban van a fertőzött állományok felszámolása, valamint zajlik a járványügyi vizsgálat a fertőzés forrásának és terjedési útvonalának feltárására.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a biológiai biztonsági előírások szigorú betartása kulcsfontosságú a további fertőzések megelőzésében. Mivel a vírus a vadon élő madárpopulációkban is jelen van, különösen fontos, hogy a gazdaságok minden szükséges óvintézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy megakadályozzák a kórokozó bejutását a házi szárnyasállományokba.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #nébih #fertőzés #baromfi #betegség #állat #mezőgazdaság #madárinfluenza #állattartás #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:43
17:32
17:15
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
4 napja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
1 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 18:03
Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 17:43
Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka
Agrárszektor  |  2026. január 27. 17:27
Döbbenet, milyen állat bukkant fel Nógrádban: ettől leesik az állad