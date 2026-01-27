Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését.
Sose szabadulunk meg ettől? Megint lecsapott itthon a madárinfluenza, ezek az érintett területek
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét. A Békésszentandráson működő pulykatelepen és az orosházi lúdgazdaságban megjelent H5N1 altípus miatt megkezdték az érintett állományok felszámolását, valamint védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki.
A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a madárinfluenza jelenlétét két Békés vármegyei gazdaságban. Az egyik érintett telephely Békésszentandráson található, ahol egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő állományban azonosították a fertőzést. A másik eset Orosházán fordult elő, egy 5500 darabból álló, májhasznú lúdállományban - erről tájékoztatott a hivatal.
A fertőzés mindkét helyszínen az elhullások számának növekedésével járt. A pulykák között további aggasztó tünetek is megjelentek: idegrendszeri elváltozásokat tapasztaltak, az állatok bágyadttá váltak, és jelentősen visszaesett a takarmány- és vízfogyasztásuk. A laboratóriumi vizsgálatok mindkét telepről származó mintákban a H5N1 altípusba tartozó vírust azonosították.
A járványügyi protokollnak megfelelően a hatóság azonnali intézkedéseket vezetett be. A békésszentandrási telephely körül 3 kilométeres védőkörzetet jelöltek ki, amelyet egy kiterjesztett megfigyelési zóna egészít ki. Az orosházi gazdaság körül szintén 3 kilométeres védőkörzetet alakítottak ki, emellett 10 kilométeres megfigyelési területet is meghatároztak. Folyamatban van a fertőzött állományok felszámolása, valamint zajlik a járványügyi vizsgálat a fertőzés forrásának és terjedési útvonalának feltárására.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a biológiai biztonsági előírások szigorú betartása kulcsfontosságú a további fertőzések megelőzésében. Mivel a vírus a vadon élő madárpopulációkban is jelen van, különösen fontos, hogy a gazdaságok minden szükséges óvintézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy megakadályozzák a kórokozó bejutását a házi szárnyasállományokba.
Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.
Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!
A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban.
Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket.
Magyarországon jelenleg több mint száz per folyik orvosok ellen oltásellenes szülők kezdeményezésére, csakhogy közben szerte Európában nő a fertőző betegségek száma.
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat
A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben.
.A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogyan változott a patikák száma az országban és vármegyei szinten is.
A klímaváltozás, az utazások és az oltási hajlandóság csökkenése együtt teremthet ideális terepet új járványoknak.
A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták.
Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.