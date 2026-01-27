Sose szabadulunk meg ettől? Megint lecsapott itthon a madárinfluenza, ezek az érintett területek

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét. A Békésszentandráson működő pulykatelepen és az orosházi lúdgazdaságban megjelent H5N1 altípus miatt megkezdték az érintett állományok felszámolását, valamint védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki.

A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a madárinfluenza jelenlétét két Békés vármegyei gazdaságban. Az egyik érintett telephely Békésszentandráson található, ahol egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő állományban azonosították a fertőzést. A másik eset Orosházán fordult elő, egy 5500 darabból álló, májhasznú lúdállományban - erről tájékoztatott a hivatal.

A fertőzés mindkét helyszínen az elhullások számának növekedésével járt. A pulykák között további aggasztó tünetek is megjelentek: idegrendszeri elváltozásokat tapasztaltak, az állatok bágyadttá váltak, és jelentősen visszaesett a takarmány- és vízfogyasztásuk. A laboratóriumi vizsgálatok mindkét telepről származó mintákban a H5N1 altípusba tartozó vírust azonosították.

A járványügyi protokollnak megfelelően a hatóság azonnali intézkedéseket vezetett be. A békésszentandrási telephely körül 3 kilométeres védőkörzetet jelöltek ki, amelyet egy kiterjesztett megfigyelési zóna egészít ki. Az orosházi gazdaság körül szintén 3 kilométeres védőkörzetet alakítottak ki, emellett 10 kilométeres megfigyelési területet is meghatároztak. Folyamatban van a fertőzött állományok felszámolása, valamint zajlik a járványügyi vizsgálat a fertőzés forrásának és terjedési útvonalának feltárására.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a biológiai biztonsági előírások szigorú betartása kulcsfontosságú a további fertőzések megelőzésében. Mivel a vírus a vadon élő madárpopulációkban is jelen van, különösen fontos, hogy a gazdaságok minden szükséges óvintézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy megakadályozzák a kórokozó bejutását a házi szárnyasállományokba.