Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Már itthon is kapható a HONOR Magic8 Pro, amely AI‑alapú szemlélettel közelíti meg a mobilfotózást és használatot: a kamera, a színek és a rendszerfunkciók is valós időben alkalmazkodnak az adott élethelyzethez. Az eredmény: természetesebb képek, kevesebb szerkesztés, gyorsabb, intuitív használat - ezt a Pénzcentrum tesztje is megerősíti. A Pro ezzel a drágább csúcsmobiloknak is komoly kihívója, miközben a vele együtt érkező, strapabíró Magic8 Lite a középkategóriában többnapos üzemidőt és nagy OLED‑kijelzőt kínál. A sorozat a prémium élményt elérhetőbb áron, új AI‑alapú megközelítéssel hozza közelebb.
A HONOR Magic8 Pro, az AI‑alapú képalkotást, a felhasználóbarát megoldásokat és az erős teljesítményt egyesíti. Célja, hogy a fotózás és a mindennapi használat egyszerű, gyors és élvezetes legyen, miközben az eszköz intelligens asszisztensként érti a felhasználó szándékait. A telefon január 22-től kapható Magyarországon fehérarany és fekete színben.
Mindent bevetettek a legjobb képekért
A Magic8 Pro egyik legfontosabb megkülönböztető eleme, hogy a készülékben az AI nem egy funkció, hanem rendszerszintű a jelenléte. Többek között ezért is tiszta, stabil és természetes hatású képek készíthetők. Az éjszakai és a távoli témák fotózása a korábbinál is könnyebb: a 200 MP-es Ultra Night teleobjektív gyenge fényben és nagy nagyításnál is részletgazdag felvételeket készít. A fő- és az ultraszéles kamera a hétköznapi kompozíciókhoz, a portrékhoz és a tájképekhez is jól használható; a színeket valósághűen kezeli, a bőrtónusokat természetesebben jeleníti meg.
A legfejlettebb képstabilizátor érzékeli a kéz remegését és gyorsan, azonnal korrigál. Így állvány nélkül is könnyebb éles képet készíteni, még mozgó célpontok vagy gyenge fényviszonyok mellett is. A cél az, hogy a felvétel elsőre sikerüljön, és kevesebb utómunkára legyen szükség.
A Magic Color nevű megoldás a színek kezelését egyszerűsíti. AI segítségével felismeri és egységesen kezeli a képek tónusait, valós idejű előnézetet ad, és lehetőséget kínál filmes effektek vagy egyéni színsémák alkalmazására. A felhasználó akár egy tetszőleges fotó színvilágát is „átültetheti” új felvételeire. Mindez közvetlenül a kameraalkalmazásból is elérhető, így a képek látványosabbá tétele gyors és könnyen elsajátítható.
Mindenhol ott van az AI
A fotózás utáni szerkesztést az AI Photos Agent segíti. Olyan eszközök érhetők el, mint az automatikus háttéreltávolítás, a témakivágás, a képkiterjesztés vagy az intelligens színmódosítás. Ezekkel a funkciókkal a bonyolult szerkesztési lépések is egyszerű műveletté válnak. A készüléken külön AI‑gomb is van: alapbeállítás szerint azonnal elindítja a kamerát, de igény szerint más AI‑funkciók gyors eléréséhez is beállítható.
A Magic8 Pro a MagicOS 10 rendszerrel érkezik. A HONOR AI a képernyőn látható tartalmak és a felhasználói pozíció alapján ajánl funkciókat, megérti a természetes hang- és szöveges parancsokat, és segít a beállítások módosításában. Az AI képernyőjavaslatok a megfelelő pillanatban kínálnak fel eszközöket, például összefoglalót vagy képszerkesztést. A beépített védelem felismeri a deepfake‑videókat és a hangklónozási próbálkozásokat, így a hívások és a videóchatek biztonságosabbak.
A készüléken előre telepítve elérhető a Google Gemini is, amely szöveggel, hanggal és képekkel is használható. Segít információt keresni, jelentéseket kérni, fordítani vagy a képernyőn látható tartalmakhoz kapcsolódó feladatokat elvégezni. A vizuális felismerés és az élő fordítás hasznos lehet utazáskor, feliratok, táblák vagy étlapok értelmezésénél. Az elérhetőség és egyes funkciók köre régiónként eltérhet.
Szükség van a teljesítményre
Teljesítmény terén a Magic8 Pro a legújabb csúcslapkára épít, amely gyors működést és hatékony AI‑feldolgozást tesz lehetővé. A játékoknál az AI‑alapú felbontásnövelés és képkocka‑generálás simább, részletesebb látványt biztosít. A nagy kapacitású akkumulátor egész napra elegendő üzemidőt ad, a vezetékes és vezeték nélküli gyorstöltés pedig gyorsan visszatölti az energiát. A kijelző LTPO OLED technológiát használ, alkalmazkodó képfrissítéssel és nagy fényerővel, így kültéren is jól olvasható. A szemkímélő beállítások és a villódzáscsökkentés hosszabb használatnál is kényelmesebb használati élményt nyújtanak.
A MagicOS 10 megjelenése letisztult és áttekinthető. A rendszer apró fényeffektekkel és finom visszajelzésekkel teszi természetesebbé az érintéseket. A készülék a megújult HONOR Share funkcióval könnyebbé teszi a fájlok átvitelét különböző platformok között, és a készülékváltást is támogatja, akár iPhone-ról érkezve. A személyes adatok védelmét a teljes életciklusra kiterjedő adatkezelési keretrendszer biztosítja.
Érkezik a kistestvér is, amit a strapabírásra terveztek
A HONOR Magic8 Pro-val párhuzamosan érkezik a kistestvér, a HONOR Magic8 Lite, a márka középkategóriás újdonsága. A készüléket arra tervezték, hogy a mindennapokban is bírja a gyűrődést, sokáig bírja egyetlen töltéssel, és egyszerűen készítsen kiemelkedő minőségű fotókat. A könnyű házhoz nagy kapacitású akkumulátor, fejlett kijelző és megbízható teljesítmény társul, így azoknak szól, akik jól felszerelt, tartós telefont keresnek kedvezőbb áron.
Akár sáros is lehet a kijelző
A Magic8 Lite egyik fő erőssége a tartósság. A készülékház megerősített, ütésálló felépítést kapott, amely a mindennapi baleseteket – leejtést, koccanást – is jobban viseli. A víz- és porállóság magas szintű (IP68 és IP69K), vagyis a telefon jól bírja az esőt, a fröccsenést, sőt a nedves, szennyezett környezetet is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb vele nyugodtan közlekedni, sportolni vagy kirándulni, mert a burkolat és az üveg is ellenállóbb a szokásosnál. Tesztek bizonyítják, hogy akár 2 méter mély tengervízben 30 percig bírja a készülék!
Hasznos plusz, hogy az érintőkijelző esőben és vékony kesztyűben is megbízhatóan kezelhető. Az akkumulátor a kategória egyik legnagyobbja, 7500mAh, így nyugodtan számíthatunk többnapos üzemidőre. A gyártó szerint a telefon hétköznapi használat mellett akár három napot is kibír, és hosszú távon is lassabban veszít a kapacitásából.
Fotózás nehezebb körülmények között is
A kamerarendszer célja, hogy a legtöbb élethelyzetben különösebb beállítások nélkül lehessen kiemelkedő minőségű fotókat készíteni. A fő kamera nagy felbontású érzékelőt kapott, így sok részletet rögzít, a stabilizálás pedig csökkenti a kézremegés hatását. Ez nappal és gyenge fényben is élesebb fotókat eredményez. A beépített, egyszerűen használható AI‑eszközök – például az automatikus háttéreltávolítás, a témakivágás vagy a képkiterjesztés – segítenek abban, hogy a képeket gyorsan szebbé tegyük, akár külön szerkesztőprogram nélkül is. A videók megosztása és átvitele más rendszerekre is gördülékeny, így könnyű a felvételeket továbbítani.
A kijelző nagy, 6,79 hüvelykes OLED panel, amely élénk színeket, részletes képet és nagy fényerőt kínál, ezért kültéren is jól olvasható. A keskeny káva elegáns megjelenést ad, a magas képfrissítés pedig gördülékenyebb scrollozást és játékélményt biztosít. A szemkímélő funkciók – például a villódzáscsökkentés, a meleg tónusú esti mód és az alacsony kékfény – hosszabb használat közben is kényelmesebbé teszik a képernyőnézést.
Teljesítményben a Magic8 Lite-ota mindennapi feladatokra és a szórakozásra is alaposan felkészítették. A modern Snapdragon lapka gyors reakcióidőt és stabil működést ad, a rendszer pedig jól kezeli az egyszerre futó alkalmazásokat. A HONOR RAM Turbo technológiája a háttérben okosan gazdálkodik a memóriával, így a váltás az alkalmazások között gördülékenyebb. A nagyobb tárhelyopciók – köztük egy bőséges, akár 512 GB‑os változat – elegendő helyet adnak fotóknak, videóknak és alkalmazásoknak hosszú időre.
A telefon erdőzöld, éjfekete és vörösesbarna színben érhető el.
Címlapkép és Magic8 Pro: Gosztola Judit, Magic8 Lite: Honor
