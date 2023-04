Milliós fizetéssel csábítják a melósokat a Balatonra: rengeteg embert keresnek, óriási a hiány

Idén sem ússza meg a Balaton munkaerőhiány nélkül a szezont, és hogy ez végre változzon, teljesen új szemléletre lenne szükség. A sok százezres "álomfizetések" továbbra is elérhetők, de annak is megvan az ára: irgalmatlanul sokat kell érte dolgozni, a fiatalok pedig egyre kevésbé választanak ilyen sérülékeny ágazatot. De vajon mennyire lesz durva a melóshiány, lesz-e elég ember, aki a lángost vagy a hekket elkészíti májustól szeptemberig?

Már elkezdték toborozni a munkaerőt a Balatonnál működő, jellemzően a turizmusból és vendéglátásból élő cégek a nyári szezonra - ez derült ki a Turizmus Konjunktúra Index friss jelentéséből. A munkaerő toborzása áprilisban már 11 pontos növekedésben lesz, vagyis aki igazán jó helyet, vagy akár csak az eddig megszokottat szeretné, az jobb lesz, ha igyekszik lecsapni a legjobb vagy akár a legtöbbet ígérő helyekre. De ennek ellenére is kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon lesz-e elég ember a magyar tenger partján a nyáron, vagy ismét találkozhatunk azzal, hogy augusztusra már konganak az ürességtől a konyhák vagy a lángossütő bódék? Lássuk a szakértők véleményét.

Más szemlélet kellene, elvész a munkaerő

Biztosan lesz munkaerőhiány, mert az mindig is van, és ez az idén is így lesz - mondta a lényeget első kérdésünkre Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Szerinte egy merőben más szemlélet bevezetésére lenne szükség annak érdekében, hogy a helyzet ha nem is azonnal, de megoldódhasson.

A Balatonnál munkaerőhiány mindig van, és ez az idén sem lesz másként. A szezonalitásnak, amely hamarosan meg is kezdődik, mindig van egy munkaerőfelhajtó hatása, ugyanis a szezonális munkáknál a helyzet az, hogy akik odamennek, azoknak máshol van más munkahelyük, vagyis hiányzik onnan, ahonnan éppen elmegy. Afelé kellene mennünk, hogy olyan atipikus foglalkoztatottakat alkalmazzunk, akik csak szezonálisan vehetők fel – és például Ausztriában 30%-os az ilyen dolgozók aránya, akik csak így dolgoznak, mert így a „főállásuktól” nem szakadnak el közben

- mondta Kovács László. Hozzátette: valóban megállja a helyét, hogy milliókat lehet keresni akár egy szezon alatt, csak sokan akkor jönnek rá, mennyit kell ezért dolgozni, amikor már ott vannak - és nem mindenkinek fekszik ez a tempó.

Most is lehet majd sok százezer forintot keresni a Balatonnál, csak azt vagyunk hajlamosak elfelejteni, hogy ezekben a tipikusnak mondható szezonális munkakörökben meg is kell érte dolgozni: 10-12, nem egy esetben több munkaórát is jelent ez naponta, amit azért nem bír mindenki. Megfizetik, és meg is fizetnék a vállalkozók azokat a vendéglátóiparban, akik ezt végig képesek csinálni, de nehéz találni ilyen dolgozót, és egyre nehezebb is lesz. Aki azt mondja, hogy a semmiért kapják ezek az idénymunkások ezeket a valóban komoly béreket, az nem dogozott még ilyen munkahelyen, vagyis azért kevés fogalma van róla

- tette hozzá a a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Népszerűek a szállást is ígérő munkahelyek

Némileg visszafogottabban fogalmazott Gyurácz Tibor, a Humán Centrum szakértője. Ő azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy bár valóban lesz munkaerőhiány, nem annyira durva mértékben, mint az elmúlt években.

Az én várakozásom az, hogy lesz munkaerőhiány, de kisebb mértékben, mint a megelőző években. Ennek leginkább az az oka, hogy sok szolgáltató esett ki a rendszerből. A kereslet picit tehát csökken, munkavállaló biztosan nem lett több.

A szakértő kifejtette azt is, hogy természetesen jelentős különbség van a diákok, és a főállásban, akár régebb óta foglalkozásszerűen ezzel foglalkozó munkavállalók között. Egy szakács például most is számíthat a sok százezres bérre, de az is igaz, hogy alaposan meg kell érte dolgozni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Diákok esetében alapul véve azt, hogy ők mennyit dolgoznak, valóban lehet jónak számító pénteket keresni, de ezek nem horribilisak. A minimálbér, plusz pár száz forint az, amit ők kereshetnek, ez tavaly 1300-1800 forintos órabért jelentett. Más a helyzet a felnőtt munkavállalókkal, a szakképzett, rutinos munkavállaló bizony keresettnek számít, és ők tényleg hazavihetik azokat a komolyabb összegeket, amelyről rendszeresen szó szokott esni. Gyakorlott szakácsot például már nehéz találni idénymunkára, és ők szép pénzeket kereshetnek

- mondta Gyurácz Tibor. Arra is kitért, hogy a kereskedelemben egyre inkább megszokott, hogy még a szállást és az étkezést is megoldja a munkavállaló, ha azt akarja, hogy a nem helyben lakó dolgozók is a Balatonnál vállaljanak munkát - ezzel pedig maguknak is és az idénymunkásoknak is jót tesznek.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy például a kereskedelmi szektorban gyakran helyben már nem találnak a boltok, áruházak munkaerőt azon a településen vagy környéken, ahol éppen működnek, vagyis még akkor is megéri munkaerőt toborozniuk, ha a szállást is biztosítaniuk kell. Ezzel azonban jó tesznek azokkal is, akik így érkeznek meg néhány hétre dolgozni, hiszen a szállás, sés sokszor még az étkezés is biztosítva van, vagyis ezekre nem kell költeni a munkabérből, és így a lehetőség vonzó is tud lenni sokaknak, az ilyen idénymunkák egyre népszerűbbek

- tette még hozzá a HR-szakértő.

Meg lehet oldani

Akik rendesen bánnak a munkaerővel, azokhoz az idén is visszatérnek majd a munkavállalók a nyári szezonra - ezt már Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke mondta lapunk kérdésére. Azt is elmondta, hogy valóban sokat kell dolgozni, és egyre kevésbé lehet azt érezni a fiatalokon, hogy ebben a szektorban akarnának tevékenykedni.

Az a tapasztalatom és meglátásom, hogy akik korrektül kezelték a dolgozóikat eddig is, azok biztosan meg fogják oldani a munkaerő kérdését. A helyzetet persze nehezíti, hogy a Balaton szezonális úti cél, és nem mindenki teheti azt meg, hogy mind a négy évszakban nyitva legyen. Ideiglenesen biztosan elő fog állni olyan helyzet, hogy nem mindenütt lesz mindig elégséges számú munkavállaló. A fiatalok nem biztos, hogy egy olyan sérülékeny ágazatban, mint a vendéglátás vagy a turizmus akarnának tevékenykedni – és ráadásul épp a vendéglátásban elég sokat is kell dolgozni

- mondta a szövetség alelnöke lapunknak.