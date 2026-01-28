Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni

2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2025. decemberében a vendégek száma összességében 12, a vendégéjszakáké 9,2%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,3, a vendégéjszakáké 6,2%-kal bővült 2024 decemberéhez képest. A vendégek 70%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 11%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 14%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,8%-kal bővült 2024 decemberéhez képest. A 604 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 466 ezer vendéget és 1,0 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 85%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 12%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 7,9%-kal meghaladta a 2024. decemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Pécs–Villányiban (24%-kal). Budapesten 11, a Balatonnál 12%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,9%-kal nőtt 2024 decemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 819 ezer külföldi vendég közel 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 527 ezer vendéget és mintegy 1,3 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17%-kal meghaladta a 2024. decemberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (25%-kal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (7,3%-kal). Budapesten 14, a Balatonnál 18%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 22 889 turisztikai szálláshely, ezen belül 2130 kereskedelmi, illetve 20 759 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 931 szálloda és 882 panzió volt nyitva december egy részében vagy egészében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14%-kal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 13%-kal többet, 3,0 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–decemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3%-kal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12%-kal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.