Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni

Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
2025. decemberében a vendégek száma összességében 12, a vendégéjszakáké 9,2%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,3, a vendégéjszakáké 6,2%-kal bővült 2024 decemberéhez képest. A vendégek 70%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 11%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 14%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,8%-kal bővült 2024 decemberéhez képest. A 604 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 466 ezer vendéget és 1,0 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 85%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 12%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 7,9%-kal meghaladta a 2024. decemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Pécs–Villányiban (24%-kal). Budapesten 11, a Balatonnál 12%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,9%-kal nőtt 2024 decemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 819 ezer külföldi vendég közel 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 527 ezer vendéget és mintegy 1,3 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17%-kal meghaladta a 2024. decemberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (25%-kal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (7,3%-kal). Budapesten 14, a Balatonnál 18%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Összesen 22 889 turisztikai szálláshely, ezen belül 2130 kereskedelmi, illetve 20 759 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
A kereskedelmi szálláshelyek közül 931 szálloda és 882 panzió volt nyitva december egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14%-kal több az egy évvel korábbinál.
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 13%-kal többet, 3,0 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
2025. január–decemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3%-kal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12%-kal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
