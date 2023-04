Szomorú, de a magyaroknak csak erre futja: végzetes lehet egy karambol ezekben a kocsikban

A Magyarországon forgalomban lévő autók több mint 70 százaléka 10 évnél idősebb volt 2021-ben, és ez az arány a jelek szerint azóta sem javulhatott, sőt. A hazai autópark átlagéletkora 2022-re elérte a 15,4 évet, és ez a szám jó ideje drasztikusan emelkedik. Bár az utóbbi években csökkenni kezdett a 10-20 éves személyautók száma az országban, de az elsőre biztatónak tűnő trend mögött inkább az áll, hogy ezek a járművek már a 20+ éves kategóriát gyarapítják a forgalomban. És ez nem csak a tudat miatt probléma, hogy nekünk csak ilyenre futja: vélhetően nem kell sokat magyarázni, miért jobbak a túlélési esélyei egy balesetnél annak, aki modern autót vezet.

A magyar személyautók több mint 70 százaléka 10 évnél idősebb volt 2021-ben, illetve a kicsivel több mint 4 millió forgalomban lévő autó 18,6 százaléka még 20 évnél is öregebb volt - derült ki az Eurostat adataiból.

A helyzet nem sokat javult az évek alatt, sőt, 2016 óta 70 százalék körül mozog ez az arány. És az se tévesszen meg senkit, hogy az utóbbi években valamelyest csökkenni kezdett az 10-20 éves kocsik aránya az egész autóállományt nézve.

Ahogy a lenti ábrán látható, feltehetően nem az történt, hogy az emberek újabbra cserélték őket, egyszerűen az idő múlásával ezek a kocsik már a 20+ éves kategóriába kerültek. Mindeközben a fiatalabb gépjárművek aránya nem, vagy csak értelmezhetetlen mértékben emelkedett idehaza.

Az 5 évnél fiatalabb személyautók aránya kicsivel több mint 15 százalékot tett ki 2021-ben. A 10 évnél öregebb kocsik száma már majdnem 2,9 millió darab volt abban az évben, összességében az uniós statisztikai hivatal szerint 4 millió 20 ezer autó volt regisztrálva akkoriban Magyarországon.

És ez azóta sem javulhatott sokat, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

a hazai autópark átlagéletkora 2022-ben már 15,4 év volt.

2019-hez képest már egy évvel rosszabb a mutató. A mérések szerint a legfiatalabb kocsikkal 2006-ban és 2007-ben furikáztak a magyarok, akkor az átlagos autókor még 10,3 év volt, de még 2010-ben is csak 11,3.

Meglepő, melyek a legfiatalabb márkák

A KSH márkákra bontva is közölte a forgalomban lévő autók átlagéletkorát, és arra jutottak, hogy a Dacia adta összességében a legfrissebb kocsikat a hazai autóparkban, de már ezek is 6,9 évesek átlagosan. 10 éves átlagkor alatt van még a KIA és a Lexus is, a Hyundai pedig 10,1-el épphogy becsúszott a kétszámjegyűek közé.

A legöregebb atlagkorú autómárkák között régi, szocialista gyártmányokat találunk, illetve olyan, már megszűnt gyártókat, mint a Daewoo vagy a Saab. A közkedveltebb márkák közül a Volkswagenek, Opelek és a Fiatok is becsúsznak már a 17 éves átlagéletkor fölé. De az Audi, a Suzuki, a Peugeot és a Seat forgalomban lévő autói is lassan nagykorúak lesznek az átlagéletkort tekintve.

Veszélyes öreg autót vezetni?

Nem csak az átlag magyar autóvásárló anyagi helyzetéről súlyos látlelet a fenti összesítés, de azt is érdemes kiemelni, hogy bizony egy balesetnél is sokkal nagyobb veszélyben lehet, az, akinek csak öreg autóra futja. Az ausztrál autóminősítő intézet (ANCAP) is kipróbálta, milyen az, amikor egy 20+ éves autó ütközik egy modernebb kocsival. Egy 1998-as és egy 2015-ös Toyota Corollát csaptak egymásnak, az eredmény pedig sokkoló.

Mialatt az újabb autó 5 csillagos értékelést kapott volna a biztonságra (12,93 pont a 16-ból), addig a régi Corolla 0,4 (igen, nulla egész négy) pontot szerzett a törésteszten, a szakértők szerint a kocsi szerkezete "katasztrófális" sérüléseket szenvedett, a vezetőre nézve rendkívül nagy a súlyos fej-, mellkas- és lábsérülések kockázata.

De az alábbi videóban is tisztán látható, miért is nem szerencsés egy idősebb autóval balesetezni:

A használtpiacon pörögnek az ősöreg autók

A magyar használtautó-piac egy jelentős hányadát is a koros gépjárművek adják értelemszerűen: korábban Halász Bertalan, a Jóautók.hu vezérigazgatója arról beszélt, a gazdát cserélő használt autók több mint 75 százaléka volt legalább 10 éves a január-februári adatok szerint. De hozzá kell tennük, hogy a fenti geafikonok alapján vélhetően a nagyátlag sincs sokkal messzebb ettől. Egyébként márciusban a DataHouse statisztikái szerint 9 715 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami az elmúlt félév legnagyobb havi mennyiségét jelenti.

Az első negyedévben határozott trendfordulónak lehettünk tanúi: a rezsiköltségek és az infláció által keltett bizonytalanság immár egyre kisebb hatást gyakorol a használtautó-import alakulására. Sokat segített a forint árfolyamának kedvező alakulása is, a hazai deviza az időszak jelentős részében már újra a 390 forint alatti régióban tartózkodott. Mivel a jelenlegi piaci folyamatok Európa-szerte kedvezőek, és külföldön ismét kedvezőbb áron és kevesebb kompromisszum vállalásával lehet autóhoz jutni, arra számítunk, hogy az év további részében a havi szintű használtimport újra a 10 ezer feletti tartományba kerül majd vissza

- értékelte az adatokat a szakember.

A behozott használt autók közötti márkasorrend a vezető helyeken a korábbi évek mintáját követte az első negyedévben: a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,5 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 9,3 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 9,1 százalékkal. Lejjebb azonban jelentősen átrendeződött mezőny: A tavaly még negyedik és ötödik helyen álló Toyota és Hyundai most a 7-8. helyre csúszott vissza, átadva a helyet a három német prémiummárkának, az Audinak (6,4%), a Mercedesnek (5,7%), valamint a BMW-nek (5,3%).