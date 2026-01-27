2026. január 27. kedd Angelika
Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Világ

Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét

Pénzcentrum
2026. január 27. 19:30

A német kormány egymillió eurós (kb. 385 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a január eleji berlini áramszünet okainak feltárását. Alexander Dobrindt belügyminiszter közölte, hogy a jutalom annak jár, aki a következő négy hétben döntő bizonyítékot ad a hatóságoknak az áramkimaradást kiváltó tűzeset ügyében.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az áramszünetet egy szándékos gyújtogatás okozhatta. Egy kábelhidat gyújtottak fel a Berlin déli részén található Teltow csatornánál. A tűz miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben szűnt meg az áramszolgáltatás. A teljes helyreállítás öt napig tartott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget. A berlini ügyészség ezen a szálon indított nyomozást, de eddig nem sikerült azonosítani az elkövetőket vagy a csoport tagjait. A Vulkán csoport korábban is több hasonló akciót vállalt magára. 2024 márciusában például azt állították, hogy ők gyújtották fel egy Berlin melletti Tesla gyár áramellátását biztosító kábeleket. A hatóságok egyik ügyben sem jutottak el az elkövetőkig.

Kapcsolódó cikkeink:

Az eset rámutatott Berlin létfontosságú infrastruktúrájának sérülékenységére. Egyetlen létesítmény megrongálása többnapos fennakadást okozott, és nem álltak rendelkezésre olyan párhuzamos rendszerek, amelyek biztosítani tudták volna az ellátást.

Dobrindt bejelentette, hogy a Bundestag még a héten jogszabályt fogad el a kritikus infrastruktúra védelmének erősítésére. A miniszter szerint jelenleg túl sok érzékeny adat hozzáférhető nyilvánosan az ilyen létesítményekről.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a német biztonsági szervek nagyobb figyelmet fordítanak a baloldali szélsőségesség elleni fellépésre. Hozzátette, ez nem megy majd a jobboldali szélsőségesség vagy az iszlamista terrorizmus elleni küzdelem rovására. Szerinte a baloldali radikalizmus az utóbbi időben ismét erősödő tendenciát mutat.
