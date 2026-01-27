Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét

A német kormány egymillió eurós (kb. 385 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a január eleji berlini áramszünet okainak feltárását. Alexander Dobrindt belügyminiszter közölte, hogy a jutalom annak jár, aki a következő négy hétben döntő bizonyítékot ad a hatóságoknak az áramkimaradást kiváltó tűzeset ügyében.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az áramszünetet egy szándékos gyújtogatás okozhatta. Egy kábelhidat gyújtottak fel a Berlin déli részén található Teltow csatornánál. A tűz miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben szűnt meg az áramszolgáltatás. A teljes helyreállítás öt napig tartott.

A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget. A berlini ügyészség ezen a szálon indított nyomozást, de eddig nem sikerült azonosítani az elkövetőket vagy a csoport tagjait. A Vulkán csoport korábban is több hasonló akciót vállalt magára. 2024 márciusában például azt állították, hogy ők gyújtották fel egy Berlin melletti Tesla gyár áramellátását biztosító kábeleket. A hatóságok egyik ügyben sem jutottak el az elkövetőkig.

Az eset rámutatott Berlin létfontosságú infrastruktúrájának sérülékenységére. Egyetlen létesítmény megrongálása többnapos fennakadást okozott, és nem álltak rendelkezésre olyan párhuzamos rendszerek, amelyek biztosítani tudták volna az ellátást.

Dobrindt bejelentette, hogy a Bundestag még a héten jogszabályt fogad el a kritikus infrastruktúra védelmének erősítésére. A miniszter szerint jelenleg túl sok érzékeny adat hozzáférhető nyilvánosan az ilyen létesítményekről.

A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a német biztonsági szervek nagyobb figyelmet fordítanak a baloldali szélsőségesség elleni fellépésre. Hozzátette, ez nem megy majd a jobboldali szélsőségesség vagy az iszlamista terrorizmus elleni küzdelem rovására. Szerinte a baloldali radikalizmus az utóbbi időben ismét erősödő tendenciát mutat.