Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A német kormány egymillió eurós (kb. 385 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a január eleji berlini áramszünet okainak feltárását. Alexander Dobrindt belügyminiszter közölte, hogy a jutalom annak jár, aki a következő négy hétben döntő bizonyítékot ad a hatóságoknak az áramkimaradást kiváltó tűzeset ügyében.
A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az áramszünetet egy szándékos gyújtogatás okozhatta. Egy kábelhidat gyújtottak fel a Berlin déli részén található Teltow csatornánál. A tűz miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben szűnt meg az áramszolgáltatás. A teljes helyreállítás öt napig tartott.
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget. A berlini ügyészség ezen a szálon indított nyomozást, de eddig nem sikerült azonosítani az elkövetőket vagy a csoport tagjait. A Vulkán csoport korábban is több hasonló akciót vállalt magára. 2024 márciusában például azt állították, hogy ők gyújtották fel egy Berlin melletti Tesla gyár áramellátását biztosító kábeleket. A hatóságok egyik ügyben sem jutottak el az elkövetőkig.
Az eset rámutatott Berlin létfontosságú infrastruktúrájának sérülékenységére. Egyetlen létesítmény megrongálása többnapos fennakadást okozott, és nem álltak rendelkezésre olyan párhuzamos rendszerek, amelyek biztosítani tudták volna az ellátást.
Dobrindt bejelentette, hogy a Bundestag még a héten jogszabályt fogad el a kritikus infrastruktúra védelmének erősítésére. A miniszter szerint jelenleg túl sok érzékeny adat hozzáférhető nyilvánosan az ilyen létesítményekről.
A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a német biztonsági szervek nagyobb figyelmet fordítanak a baloldali szélsőségesség elleni fellépésre. Hozzátette, ez nem megy majd a jobboldali szélsőségesség vagy az iszlamista terrorizmus elleni küzdelem rovására. Szerinte a baloldali radikalizmus az utóbbi időben ismét erősödő tendenciát mutat.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
