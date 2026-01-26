2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Átlátszó fiatal ázsiai nő személyes banki és pénzügyi ügyeit intézi otthon. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása, miközben számológéppel ellenőrzi a számláit. Adók és pénzügyi számlák kezelése. Otthoni költségvetés készítés
Gazdaság

Itt az első fecske: ez a bank már bejelentette a számladíj-emelést, hamarosan többen követhetik?

Pénzcentrum
2026. január 26. 11:25

Az év elején sok minden a bankszámláról szól, ebben az időszakban módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. Az idei évben a lakosság megnyugodhat, de a vállalkozások feje felett ott lebeg a drágulás réme. Sőt, már nem is csak elméleti veszélyről lehet beszélni.

Január minden évben a bankszámlákról szól. Ekkor kapja meg a lakosság az éves díjkimutatását, ráadásul a tél végi, tavasz eleji időszakban szokták a bankok megemelni az előző évi fogyasztói árindex értékének, azaz az inflációnak megfelelően a számlaköltségeket.

Idén a lakosság biztonságban van az év elején, hiszen a pénzintézetek önkéntes díjstopot vállaltak 2026.06.30-ig, azaz az első fél évben nem fognak a lakossági számlaköltségek módosulni. A céges számláknál azonban ilyen vállalás nincsen.

Április elsejétől emelkednek a Raiffeisen Bank díjai

A díjemelés a vállalkozói számláknál már nem csak elméleti lehetőség, ugyanis a Raiffeisen Bank honlapján megjelent az április elsejétől érvényes új hirdetmény, melyből kiderül, hogy a bank megemeli az inflációnak megfelelően a céges számlaköltségeket.

Mennyivel emelkednek a díjak? A 2025-ös év áltagos éves áremelkedésének mértéke 4,4 százalék volt. Ráadásul nem csak a számlavezetési alapdíj érintett, számos megbízás költsége is növekszik.

Nem szabad megfeledkezni persze az akciókról: egyes csomagoknál például a számlavezetési alapdíjat elengedi a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezen akciónak a jelentősége is felértékelődhet, hiszen nagyobb díj megfizetése alól mentesülhetnek a cégek. Érdemes az ide vonatkozó kondíciós listát tételesen átnézni.

Érdemes megversenyeztetni a bankokat

Elképzelhető, hogy a cég életében nem tűnik jelentősnek a bankszámlához kapcsolódó költség. (Megjelenhetnek jóval magasabb tételek is a kiadási oldalon.) De azért évi akár több százezer forintos kiadás 4,4 százalékos emelkedése mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A vállalkozásoknak éppen ezért felül kellene vizsgálniuk a bankkapcsolatukat, esetlegesen több más pénzintézettől is ajánlatot bekérve. Így kiderülhet, hogy lehet-e – és ha igen mennyit - spórolni egy esetleges bankváltással.

A Bankmonitor szakértői felhívják a figyelmet, hogy ezen vizsgálatnál szem előtt kell tartani azt is, hogy a többi bank is jogosult inflációkövető díjemelést végrehajtani. Ez a lépés pedig befolyásolhatja a bankválasztást is, emiatt a konkrét döntéssel érdemes megvárni a díjemelési időszak végét.

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #bankszámla #spórolás #bank #pénzügyek #infláció #gazdaság #díjemelés #költségek #vállalkozások

