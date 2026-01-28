Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City

Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak egyenesen az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen. Kieshet a Napoli vagy a Bilbao is, illetve előfordulhat, hogy a Barcára és a PSG-re plusz kör vár a 16 közé kerülésért. És hogy áll a Szoboszlait és Kerkezt foglalkoztató Liverpool? Összegyűjtöttük a lehetséges forgatókönyveket.

A Bajnokok Ligájában ez már a harmadik szezon, amelyben úgynevezett "ligarendszerben" játszanak a csapatok a korábban éveken át hasz nált, megszokott oda-visszavágós csoportmeccsek helyett. Arról, hogy mennyivel jobb ez a rendszer - egyáltalán: jobb-e - még mindig folynak a viták a szakírók és a szurkolók között is, az mindenesetre biztos, hogy a terhelést megnövelte: a csapatoknak a korábbi hat helyett nyolc meccset kell játszaniuk, így fordulhat az elő, hogy még most, január végén is a továbbjutásról megy az esélylatolgatás.

A rendszer úgy működik, hogy a tabellán az első nyolc helyezett csapat automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, ellenfelükre azonban várniuk kell. A 9-24. helyezettek ugyanis hamarosan még játszanak egy plusz kört, ahol egy oda-visszavágó során döntik el, ki mehet még a 16 közé. A 25-36. helyezett csapatoknak peig értelemszerűen nincs tovább: a legrosszabb nyolc csapat kiesik, és a korábbiakkal ellentétben nincs "átjárás" a második legrangosabbnak számító Európa-ligába, erre a szezonra véget ér nekik az európai kupaszereplés.

A Pénzcentrum most megnézte, kik azok a csapatok, akik akár a 16 közé történő automatikus továbbjutásról is lemaradhatnak, illetve melyik nagycsapat van veszélyben abban a tekintetben is, hogy a plusz kört lejátszhassa a nyolcaddöntőért. Hogy állnak a magyar válogatottak csapatai, ki van nehéz helyzetben?

Az élboly: mindent visz az Arsenal, de ki kapja a "ráadást"?

A korábbi, négycsapatos csoportokban többször is előfordult, hogy egy adott klub hibátlan teljesítménnyel, vagyis hat győzelemmel és tizennyolc ponttal jusson tovább a kvartettjéből. Amióta azonban bevezették a ligarendszert a lebonyolításban, egy csapat sem tudta hibátlanul lehozni az alapszakaszt. Az Arsenal most megcsinálhatja, és nem is lesz nehéz dolga: az eddig mindössze egyetlen pontot összeszedő BL-újonc, a Kajrat Almati érkezik Észak-Londonba. Persze előfordulhat, hogy éppen most látjuk majd a ligaszakasz egyik legnagyobb meglepetését, ahogy az is lehetséges, hogy a most 21 pontos, már biztosan első helyen továbbjutó Ágyúsok már erősen tartalékosan állnak ki az utolsó "csoportmeccsre".

Az Arsenal mögött biztonságban van még a Bayern, a Real Madrid és a Liverpool is - a bajoroknak 18, a mardidiaknak és Szoboszlaiéknak 14 pontjuk van, de itt már hátrafelé kell tekintgetni. A mezőny ugyanis sűrű: a Tottenham, PSG, Newcastle és a Chelsea vannak még az első nyolcban, ám többen is 13 ponttal állnak. A top 8-ba szeretné ugyanakkor bekerülni a Barca, Atletico Madrid, Sporting; és nincs még meg a pihenő a Manchester Citynek vagy az előző szezonban döntős Internek sem.

A középmezőny: nagy áldozata lehet az utolsó körnek

De nagy bajban van még az olasz bajnokság címvédője, az Antonio Conte vezette Napoli is, akiknek legalább egy döntetlenre lenne szükségük a Chelsea ellen otthon - de sokkal inkább nyerniük és imádkozniuk is kell - ahhoz, hogy legalább a rájátszás meglegyen. Conte tanítványai most a 25., még éppen kieső helyen állnak a tabellán: nem túlzás azt mondani, hogy arcpirító szégyen lenne a kiesés.

A legutolsó szalmaszálba kapaszkodik a Köbenhavn és a Club Brugge is, bár nekik jóval kevesebb esélyük van bennmaradni. Előbbiek a szintén győzelmi kényszerben futballozó Barcelona otthonába látogatnak, a Brugge pedig a náluk sokkal kisebb gondban lévő Marseille-t fogadja.

Nem egyszerű a helyzete a még épp bejutó helyen lévő csapatoknak: a Napolival azonos pontszámmal áll még az Olimpiakosz, a Bilbao és a PSV is. Elképzelhető tehát, hogy mindhárom csapat megússza, ami viszont a Napoli kihullását jelentené.

A hátsó traktus: ki tud szépen búcsúzni?

Pontszám alapján semmiképpen se juthat tovább a fentebb már említett Almati, a Villareal, a Slavia Praha és az Eintracht Frankfurt sem - ebből leginkább a spanyol és a német csapat szereplése a csalódást keltő. Mint fentebb írtuk, az Almati Londonba megy az Arsenalhoz, Frankfurtba pedig a Top 8-ban vitézkedő Tottenham látogat - nehéz lesz tehát szépen búcsúzni. A Slavia a ciprusi Pafosnál zárja az alapszakaszt, míg a Villareal a Leverkusen otthonában játszik - utóbbiaknak szintén nem mindegy az eredmény.

Annyi egészen biztos, hogy komoly átrendeződéseket is láthatunk a ma esti BL-zárókörben. Érdemes lesz megfigyelni, hogy melyik csapat hullik el a nagy könyöklésben, és ki tud még egy utolsó erőtartalékot kihúzni a hosszú BL-ősz lezárására.