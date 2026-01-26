Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Közeledik az MNB kulcsfontosságú lépése: a piac azonban továbbra is kivár
A decemberi infláció lassulása ellenére a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén. Az elemzők szerint az év eleji átárazások lefutása és a januári inflációs adat ismerete után, legkorábban februárban vagy márciusban kezdődhet meg az óvatos kamatcsökkentési ciklus.
A piacot némileg meglepte a Magyar Nemzeti Bank új kommunikációs megközelítése, amely szerint a Monetáris Tanács ezentúl az aktuális adatok és kilátások függvényében, ülésről ülésre hozza meg döntéseit. A szakértők többsége ezt úgy értelmezi, hogy a jegybank résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt, ugyanakkor az elmúlt hónap fejleményei alapján minimális esélyt látnak a keddi kamatvágásra.
A decemberi inflációs adatok vegyes képet mutatnak: az éves drágulási ütem 3,3 százalékra, a maginfláció pedig 3,8 százalékra mérséklődött, ugyanakkor a piaci szolgáltatások körében tapasztalt, vártnál erősebb átárazások aggodalomra adnak okot. További bizonytalanságot jelent, hogy a statisztikákban még mindig érezhető az árrés-stopok és az önkéntes árkorlátozások mintegy 1–1,5 százalékpontos torzító hatása.
A Portfolio megkeresésére nyilatkozó valamennyi elemző egyetértett abban, hogy a keddi ülésen változatlan marad az alapkamat szintje. "Bár érik már a kamatcsökkentés, de az idei első kamatdöntő ülésen egyelőre a 6,50 százalékon álló alapkamat tartását várjuk" – fogalmazott Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője. Hozzátette: a nemzetközi piacok megnyugvása erősítette a forintot, ami növeli ugyan a jegybank mozgásterét, de a kamatvágás további halogatása akár túlzott devizaerősödést is okozhat.
A kommunikációban nem várható jelentős fordulat a decemberi üléshez képest, elsősorban az inflációs folyamatok értékelése kerülhet előtérbe – jelezte Varga Zoltán, az Equilor elemzője. Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója kiemelte, hogy a február elején publikálandó januári inflációs adat lesz a vízválasztó: kedvező átárazások esetén már februárban megkezdődhet az óvatos lazítás, ellenkező esetben a márciusi adatok megvárása tűnik valószínűnek.
Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a decemberi inflációs statisztika gyorsan elvágta a januári kamatvágás lehetőségét. Emlékeztetett rá, hogy a jegybank előzetesen kiemelten fontosnak nevezte a szolgáltatások inflációját, márpedig ezen a területen kellemetlen meglepetés érte a döntéshozókat.
Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője biztonságosabbnak tartaná, ha a Monetáris Tanács csak márciusban, az új Inflációs jelentéssel egyidejűleg, már az év eleji átárazások teljes ismeretében mérlegelné a kamatcsökkentést. "A jegybank által kiemelten figyelt lakossági inflációs várakozások sem tudtak meggyőzően csökkenni, ami megint csak a kivárás irányába mutat" – tette hozzá Becsey Zsolt, az UniCredit Bank elemzője.
A szakértők konszenzusa szerint idén két-három, egyenként 25 bázispontos kamatvágásra nyílhat lehetőség, így jövőre akár 5 százalék közelébe is süllyedhet az irányadó ráta. Árokszállási Zoltán forgatókönyve szerint márciusi kezdés után júniusban következhet újabb lazítás, majd átmeneti szünet jöhet, mivel az év második felében az infláció ismét enyhe emelkedésnek indulhat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy az év eleji dezinfláció látványossága elsősorban a maginflációtól független tényezőknek és a kedvező bázishatásnak lesz köszönhető. Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató szakértője csak az év második felében lát érdemi esélyt lazításra, tekintettel az árrésszabályozások esetleges kivezetésének inflációs kockázataira.
"A februári kamatvágás szinte biztosnak tűnik, hacsak nem látunk valamilyen évszázados meglepetést a januári inflációs adatban" – vélekedett optimistábban Virovácz Péter, aki márciusra már a második csökkentést is valószínűsíti.
A forint stabilitása kulcskérdés marad a monetáris politika alakításában. A tavalyi év kiemelkedő forintteljesítményében jelentős szerepe volt a magas kamatszintnek, így egy esetleges lazítás árfolyamhatásait különös figyelemmel kell vizsgálni. Árokszállási Zoltán szerint egy 6 százalékos alapkamat még mindig a legvonzóbb lenne a régióban, így a forint relatív pozíciója érdemben nem romlana.
A választások közeledése és a költségvetési kockázatok miatt fokozódó piaci volatilitás közepette az árfolyam alakulása továbbra is meghatározó lesz – emelte ki Nyeste Orsolya. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője rámutatott, hogy a decemberi tapasztalatok alapján a forintárfolyam érzékenyen reagál a jegybanki kommunikáció változásaira, ami a stabilitás törékenységére utal.
Az elemzői várakozások szerint a forint az elkövetkező hónapokban várhatóan nem gyengül 400 fölé az euróval szemben. Kellően óvatos monetáris politikával a jegybank úgy csökkentheti a kamatokat, hogy közben megőrzi a deviza stabilitását, és az árfolyamot a 380–400 forint közötti sávban tartja.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.