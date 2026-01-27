Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén idei első, januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden nem változtatott az irányadó alapkamaton, továbbra is 6,5 százalékon hagyta azt. Ez megfelel a piaci várakozásoknak, így a jegybank nem okozott meglepetést a befektetők számára. A döntés azt jelenti, hogy az alapkamat már több mint másfél éve nem változott: az utolsó módosítás 2024 szeptemberében történt.

Elemzők szerint a kamatcsökkentés továbbra is napirenden van, és akár már februárban sor kerülhet rá, ha az inflációs adatok tovább csökkennek. A decemberi inflációs adatok alapján az áremelkedés üteme 3,3 százalékra mérséklődött, és a maginfláció is csökkent, bár a szolgáltatások területén némi áremelkedés még látható volt.

A jegybank közlése szerint mostantól az MNB ülésről ülésre hozza meg döntéseit az alapkamat alakulásáról, ami a piac számára azt jelzi, hogy bármelyik kamatdöntő ülésen érkezhet lazítás vagy további kommunikáció a monetáris politikáról. A kamatszint maradt 6,5 százalékon, de egyre több szakértő lát esélyt arra, hogy a jegybank első kamatvágását hamarosan bejelentheti.

