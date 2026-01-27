2026. január 27. kedd Angelika
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 20.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (k) felszólal meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2025. október 20-án. Mellette Kurali Zoltán
Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal

Pénzcentrum
2026. január 27. 14:12

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén idei első, januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden nem változtatott az irányadó alapkamaton, továbbra is 6,5 százalékon hagyta azt. Ez megfelel a piaci várakozásoknak, így a jegybank nem okozott meglepetést a befektetők számára. A döntés azt jelenti, hogy az alapkamat már több mint másfél éve nem változott: az utolsó módosítás 2024 szeptemberében történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elemzők szerint a kamatcsökkentés továbbra is napirenden van, és akár már februárban sor kerülhet rá, ha az inflációs adatok tovább csökkennek. A decemberi inflációs adatok alapján az áremelkedés üteme 3,3 százalékra mérséklődött, és a maginfláció is csökkent, bár a szolgáltatások területén némi áremelkedés még látható volt.

A jegybank közlése szerint mostantól az MNB ülésről ülésre hozza meg döntéseit az alapkamat alakulásáról, ami a piac számára azt jelzi, hogy bármelyik kamatdöntő ülésen érkezhet lazítás vagy további kommunikáció a monetáris politikáról. A kamatszint maradt 6,5 százalékon, de egyre több szakértő lát esélyt arra, hogy a jegybank első kamatvágását hamarosan bejelentheti.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
 
#mnb #jegybank #kamat #magyarország #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #monetáris politika #kamatok #mnb kamatdöntés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:59
14:50
14:45
14:33
14:24
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 26. 17:01
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 27. 12:41
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhato...
MEDIA1  |  2026. január 27. 10:50
Visszatér Fördős Zével az RTL-re az Ingatlanvadászok - mutatjuk az előzetest
A műsorban civilek és hírességek számára keresnek ingatlant.
Holdblog  |  2026. január 26. 09:23
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem létezte...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
2 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
3
2 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
4
2 hete
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
5
4 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:59
Januári rezsistop: fontos bejelentést tett az MVM, ezt tedd, ha már kaptál fűtésszámlát
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:01
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Agrárszektor  |  2026. január 27. 14:34
Beindultak a franciák: felpörgött a spárgabiznisz az országban