Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európa széles körben ismert a nagylelkű munka-magánélet egyensúlyra vonatkozó politikájáról. A szabadságok és munkaszüneti napok száma összesen azonban országonként jelentősen eltérhet. Míg egyes országokban évente több mint 40 nap pihenő jár, máshol ez a szám alig éri el a tízet. A 2025-ös adatok jól mutatják a különbségeket a kontinensen belül.
Európában átlagosan a minimális fizetett szabadság összesen 33 nap évente, beleértve a szabadságokat és a munkaszüneti napokat. Elmondható, hogy a dél- és nyugat-európai országok általában több fizetett szabadságot biztosítanak, mint Kelet-Európa.
Több európai ország is van, melyek évente több mint 40 nap fizetett szabadságot biztosítanak munkavállalóiknak.
A fenti adatsorból jól látszik, hogy Andorra vezeti a rangsort 45 nappal, ebben 31 szabadság és 14 ünnepnap van. Franciaország, Luxemburg, Málta és Oroszország szintén több mint 40 nap fizetett szabadságot biztosítanak.
A regionális átlag 33 nap, melyhez sok ország közel áll. Csehország, Magyarország, Horvátország, Szlovénia és Fehéroroszország évente 32-34 nap fizetett szabadságot biztosítanak (ebben szintén benne vannak a szabadságok és a munkaszüneti napok is).
Ezekben az országokban jár a legkevesebb a szabadság
A skála alsó végén San Marino áll, ez az ország adja ugyanis a legkevesebb fizetett szabadságot, mindössze 10-et, majd Jersey, Moldova és Montenegró következik, amelyek mindegyike jóval az európai átlag alatt marad.
Mindeközben olyan országok, mint Németország, Belgium és Írország a középmezőnyben helyezkednek el, körülbelül 30 napos fizetett szabadsággal.
Mennyi szabadság jár Magyarországon?
Magyarországon az éves szabadság mértékét a Munka Törvénykönyve határozza meg. Az alapszabadság minden munkavállalót egységesen megillet: évente 20 munkanap jár, függetlenül az életkortól, tapasztalattól, a munkakörtől vagy attól, hogy valaki rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik.
Az alapszabadságon felül különböző pótszabadságok járhatnak, amelyek az életkorhoz, a gyermekvállaláshoz, a munkakörülményekhez vagy az egészségi állapothoz kapcsolódnak. Az életkor alapján járó pótszabadság a legtöbb munkavállalót érinti, mivel az évek előrehaladtával fokozatosan növekszik a szabadságok száma. Emellett külön szabályok vonatkoznak a fiatal munkavállalókra is: a 18 éveseknek és a 18 évnél fiatalabbaknak plusz 5 szabadnap jár évente.
A gyermekes szülők szintén plusz szabadságra jogosultak: a 16 év alatti gyermekek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. Ehhez kapcsolódik az apasági szabadság, az apák a gyermek születését követően 10 nap szabadságot vehetnek igénybe. Továbbá a gyermek hároméves koráig összesen 44 munkanap szülői szabadság jár, feltéve, hogy a munkaviszony legalább egy éve fennáll.
Bizonyos esetekben a munkavégzés jellege vagy az egészségi állapot is további szabadságokat eredményezhet. Azok a munkavállalók, akik különösen megterhelő vagy egészségre ártalmas környezetben dolgoznak, például föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitéve, évente plusz 5 pótszabadságot kapnak. Ugyanez a kedvezmény megilleti a megváltozott munkaképességű dolgozókat is.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
Rengeteg gyári melót vehetnek el robotok: ennek sokan nem fognak örülni, ezek a dolgozók retteghetnek
A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Mutatjuk, hogy melyik pozíciókban nőttek leginkább a fizetések az elmúlt években.
A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja, és a szavazatszámlálók szabadnapot is kapnak.
Budapest és a vidék között akár 50%-os bérszakadék is lehet. Mutatjuk, miért alakult ez így, és hol várható felzárkózás.
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
Közalkalmazotti bértábla 2026: ezt írja a közalkalmazotti törvény, eszerint számol az új közalkalmazotti bértábla kalkulátor. Mutatjuk, mit ír a szociális bértábla 2026-ban.
Így alakulnak a mérnökinformatikusok fizetései, karrierútjai és lehetőségei Magyarországon 2026-ban.
A hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál.
