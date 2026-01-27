Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell

Európa széles körben ismert a nagylelkű munka-magánélet egyensúlyra vonatkozó politikájáról. A szabadságok és munkaszüneti napok száma összesen azonban országonként jelentősen eltérhet. Míg egyes országokban évente több mint 40 nap pihenő jár, máshol ez a szám alig éri el a tízet. A 2025-ös adatok jól mutatják a különbségeket a kontinensen belül.

Európában átlagosan a minimális fizetett szabadság összesen 33 nap évente, beleértve a szabadságokat és a munkaszüneti napokat. Elmondható, hogy a dél- és nyugat-európai országok általában több fizetett szabadságot biztosítanak, mint Kelet-Európa.

Több európai ország is van, melyek évente több mint 40 nap fizetett szabadságot biztosítanak munkavállalóiknak.

A fenti adatsorból jól látszik, hogy Andorra vezeti a rangsort 45 nappal, ebben 31 szabadság és 14 ünnepnap van. Franciaország, Luxemburg, Málta és Oroszország szintén több mint 40 nap fizetett szabadságot biztosítanak.

A regionális átlag 33 nap, melyhez sok ország közel áll. Csehország, Magyarország, Horvátország, Szlovénia és Fehéroroszország évente 32-34 nap fizetett szabadságot biztosítanak (ebben szintén benne vannak a szabadságok és a munkaszüneti napok is).

Ezekben az országokban jár a legkevesebb a szabadság

A skála alsó végén San Marino áll, ez az ország adja ugyanis a legkevesebb fizetett szabadságot, mindössze 10-et, majd Jersey, Moldova és Montenegró következik, amelyek mindegyike jóval az európai átlag alatt marad.

Mindeközben olyan országok, mint Németország, Belgium és Írország a középmezőnyben helyezkednek el, körülbelül 30 napos fizetett szabadsággal.

Mennyi szabadság jár Magyarországon?

Magyarországon az éves szabadság mértékét a Munka Törvénykönyve határozza meg. Az alapszabadság minden munkavállalót egységesen megillet: évente 20 munkanap jár, függetlenül az életkortól, tapasztalattól, a munkakörtől vagy attól, hogy valaki rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik.

Az alapszabadságon felül különböző pótszabadságok járhatnak, amelyek az életkorhoz, a gyermekvállaláshoz, a munkakörülményekhez vagy az egészségi állapothoz kapcsolódnak. Az életkor alapján járó pótszabadság a legtöbb munkavállalót érinti, mivel az évek előrehaladtával fokozatosan növekszik a szabadságok száma. Emellett külön szabályok vonatkoznak a fiatal munkavállalókra is: a 18 éveseknek és a 18 évnél fiatalabbaknak plusz 5 szabadnap jár évente.

A gyermekes szülők szintén plusz szabadságra jogosultak: a 16 év alatti gyermekek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. Ehhez kapcsolódik az apasági szabadság, az apák a gyermek születését követően 10 nap szabadságot vehetnek igénybe. Továbbá a gyermek hároméves koráig összesen 44 munkanap szülői szabadság jár, feltéve, hogy a munkaviszony legalább egy éve fennáll.

Bizonyos esetekben a munkavégzés jellege vagy az egészségi állapot is további szabadságokat eredményezhet. Azok a munkavállalók, akik különösen megterhelő vagy egészségre ártalmas környezetben dolgoznak, például föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitéve, évente plusz 5 pótszabadságot kapnak. Ugyanez a kedvezmény megilleti a megváltozott munkaképességű dolgozókat is.