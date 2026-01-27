2026. január 27. kedd Angelika
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követően az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú
Gazdaság

Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök

Pénzcentrum
2026. január 27. 16:10

Az MNB Monetáris Tanácsa kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot. A döntés egyhangú volt, más javaslat nem érkezett. A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.

A jegybank továbbra is adatvezérelt, ülésről ülésre történő döntéshozatalt ígér. Az előretekintő iránymutatáson nem változtattak. A Monetáris Tanács szerint továbbra is stabilitásorientált monetáris politika szükséges, ezért indokolt a türelmes hozzáállás.

Az inflációval kapcsolatban Varga Mihály több kedvező fejleményt emelt ki. Decemberben az éves áremelkedési ütem 3,3 százalékra csökkent, a maginfláció pedig 3,8 százalékra mérséklődött. Az infláció már második hónapja a toleranciasávban alakul, ami növeli az esélyét annak, hogy az év elején a 3 százalékos cél alá süllyedjen. Ugyanakkor a piaci szolgáltatások inflációja továbbra is magas, főként a telekommunikációs díjak és a turizmus miatt.

A jegybank kiemelten figyeli az év eleji vállalati átárazásokat, mert ezek jelentősen befolyásolják az inflációs pályát. Az első jelzések a januári adatokból érkeznek majd februárban. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasabbak a kívánatosnál, ami óvatosságra inti a döntéshozókat. Az MNB szerint a forint árfolyamának stabilitása kulcsszerepet játszik az infláció mérséklésében, és az erősebb árfolyam hatása már látszik a beszerzési árakban.

A gazdaság szerkezetében továbbra is kettősség figyelhető meg. A kiskereskedelmi forgalom bővül, miközben az ipar teljesítménye visszafogott, az építőipar termelése pedig csökkent. A nemzetközi környezet ismét meghatározóvá vált, ezért a jegybank fokozott figyelemmel kíséri a külső folyamatokat.

A sajtótájékoztatón szóba került az aranytartalék kérdése is. Varga Mihály elmondta, hogy jelenleg 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik az MNB. Hivatalos döntés nincs az állomány növeléséről, de a lehetőséget vizsgálják, és a jegybankelnök személy szerint nem zárná ki a bővítést.

Az infláció határozhatja meg a kamatot

Az MNB kiadott egy közleményt is, amelyben arról írnak, hogy folyamatosan elemzi a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat alakító tényezőket. Külön figyelmet fordít az év eleji átárazásokra és a pénzügyi piacok stabilitására. Ezek alapján a Monetáris Tanács továbbra is körültekintően, adatvezérelt módon, ülésről ülésre dönt az alapkamat szintjéről.

Az előretekintő iránymutatás nem változott, az MNB lényegében megismételte a decemberi üzeneteit. Ez arra utal, hogy ha a következő hónapok inflációs adatai kedvezően alakulnak, megnyílhat az út a monetáris politika óvatos lazítása előtt.

Címlapkép: Fotó: MTI/Kovács Attila
