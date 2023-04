Lassan búcsút vehetnek a magyarok ezektől a bicikliktől: minden erre utal, sokan nem fognak örülni

Hiába bicikliznek többen Magyarországon, egyre jobban meggondolják az emberek, hogy adjanak-e a jelenlegi gazdasági környezetben nagyobb összeget egy-egy új kerékpárért. Főleg úgy, hogy a különböző termékek idén tavaszra körülbelül 20 százalékkal többe kerülnek, mint tavaly ilyenkor. Iparági szereplőkkel beszélgettünk a jelenlegi kerékpáros helyzetről: mire számítson az, aki mostanában venne bicajt.

Hiába kerékpároznak egyre többen Magyarországon, az új kerékpárok eladása nem növekszik. Ennek pedig igen egyszerű oka van: a jelenlegi válságos időszakban a tartós fogyasztási cikkek iránt érezhetően megcsappant a kereslet. De nem csak hazánkban, egész Európában ez érzékelhető. És ha mindez nem lenne elég, az új darabok ára tovább növekedett, 2022 tavasza és 2023 tavasza között körülbelül 20 százalékkal.

Miközben tavaly ilyenkor még átlagosan 200 ezer forintot fizettek egy új kerékpárért a magyarok, addig mostanra ez már inkább 240-250 ezer forint – mondta el a Pénzcentrumnak Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) elnöke. A szakemberrel többek között a tavalyi évi kerékpáros szezonról és az idei év kihívásairól beszélgettünk. Megkerestük továbbá a Dechatlont is, náluk miként csapódott le a 2022-es és a kerékpárok terén.

Kevesebben, de ők drága biciklit vesznek

„Nálunk ez kifejezetten azt jelenti most, hogy a 300 ezer forint alatti új kerékpárok iránti kereslet jelentősen csökken. Egyébként ez Portugáliától Bulgáriáig így van. Persze ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem kerékpároznak, hanem azt, hogy ebben az árkategóriában inkább kivárnak a vásárlással”

- fejtette ki a Pénzcentrum Sipiczki Róbert, aki hozzátette, ehhez képest a 300 ezer forintnál drágább kerékpárok esetében, ide sorolhatók az e-bike-ok is, nemhogy csökkent, de még emelkedett is a kereslet. Akinek tehát biztosabbnak látja az anyagi helyzeté, az szívesen költ, akik viszont kevésbé, azok inkább nem most vásárolnak.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy mivel a bicajozási kedv nem csökken, sőt inkább emelkedi, ezért a kerékpárhasználattal összefüggő minden egyéb kiegészítő (legyen az lánc, gumi, nyereg, pumpa, lakat, lámpa) piaci élénkülést mutat. Sipiczki Róberttől megtudtuk azt is, hogy bár még a 2022-es eladási adatok gyűjtése jelenleg is tart, az eddig ismert számokból az látszik:

a magas kategóriájú biciklik és e-bike-ok iránt keresletélénkülés mutatható ki,

az alacsony és középkategóriás termékeknél viszont minden bizonnyal visszaesés lesz,

ezzel együtt prognosztizálhatjuk, hogy többen fognak idén biciklizni, mint tavaly vagy tavalyelőtt, ezért az alkatrészkiegészítő-piac megbízható stabil növekedést fog mutatni.

Sok minden történt 2022-ben

Sipiczki Róberttel beszélgettünk a tavalyi év legjelentősebb történéseiről, aminek következményeit még ma is nyögi az egész piac. A szövetségi elnök elmondása szerint 2022 nyarán nagyon gyors és drámai változás történt a kerékpáriparban.

A tavalyi év közepére a világ azzal szembesült, hogy nehezebb időszak áll előtte, mint hitte, ezért a kerékpárpiaci szereplők is sorra elkezdték megrendeléseiket törölni. Ez odáig fajult, hogy 2-3 hónap leforgása alatt teljesen megfordult az akkor már több mint 1 éve tartó trend, egy erősen túlkeresleti piacról szinte pillanatok alatt egy erős túlkínálati piacra álltunk állt. Ez azért következhetett be, mert sok alapanyag berendelést már nem lehetett visszamondani, így a készletek felhalmozódtak, viszont az emberek már egyáltalán nem vásároltak olyan ütemben, mint előtte

- fejtette ki a szakértő, aki kiemelte, az értékesítési lánc szinte minden szereplőjénél készletek halmozódtak fel, amiket most nem tudnak értékesíteni. Ez pedig alapvetően két igen markáns kihívással szembesíti az iparági szereplőket, az egyik a logisztikai kihívás, hogy hol tárolják a termékeket. A másik ennek a finanszírozása, ugyanis a kerékpárokban jelenleg áll a pénz, az értékesítés viszont nem a kívánt ütemben halad.

A 2023-as várakozásokról az MKKSZ elnöke azt mondta, inkább árstagnálásra, az árak lassabb emelkedésére számít, mintsem árcsökkenésre. Kiemelte viszont azt is, mivel a hazai kerékpáripar egyértelműen import függő, ezért az árstabilitásra most nagyon jót hatással van a forint erősödése. Mint mondta, „egyáltalán nem mindegy, hogy 424 vagy 380 forintos euró áron érkeznek a termékek Magyarországra”.

Sipiczki Róbert elemezte lapunknak a jelenlegi 4 fő értékesítési csatorna teljesítményét is. Elmondása szerint

az úgynevezett mass market (Auchan, Tesco, Praktiker, OBI, stb.) évek óta csökkenő tendenciát mutat az új kerékpárok eladásait illetően, ezzel szemben a szakosodott sportáruházak (Dechatlon, Hervis, Intersport, stb.) a középkategóriás kerékpárok kategóriájában növekednek, a klasszikus kiskereskedelmi bolti érétkesítés (biciklis boltok) számai stagnál/növekszik, az alkatrészkiegészítők szegmense viszont igen jelentős ennél az értékesítési csatornánál, emellett az online értékesítés (biciklitartók, kilométerórák, nem kifejezetten komplett kerékpárok) határozott értékesítést mutat.

Itt viszont már sok a belépő szintú kerékpár

Kérdéseinkkel megkerestük a Decathlon is, ők elmondták, hogy 2022-ben a kerékpár spotokhoz köthető bevételt pontosan 50%-át hozták maguk a kerékpárok, a bevétel másik felét tették ki a kiegészítők/ alkatrészek / ruházat. Előbbi esetében 26%, utóbbi esetében 21%-os növekedést realizáltak 2021-hez képest. Megtudtuk az tis, hogy részesedést tekintve:

MTB: 37%;

Gyerek: 31%;

Trekking: 15% (legmagasabb, 53%-os bevétel növekedés);

Városi: 14% (átlag feletti, 37%-os bevétel növekedés);

Országúti: 3% (itt komolyabb készlet hiányuk volt).

A jelenlegi helyzetről azt mondta el a vállalat, hogy 1-2 modell esetében előfordulhat pillanatnyi hiány, de nincs problémájuk a kerékpárok készletével, folyamatosan tudják őket biztosítani a vásárlóknak és most azt látják, hogy a helyzet nem fog változni a 2023-as évben. Az e-bikeokkal kapcsolatban arról tájékoztattak bennünket, hogy 2022-ben az elektromos kerékpárok részesedése 7% volt, ha csak a felnőtt kerékpárokat nézzük: 10%.

Megtudtuk azt is, hogy a növekedés az e-bikeok tekintetében megegyezett a hagyományos kerékpárok növekedésével. A 2023-es évben viszont már most látni új fejleményeket ezen a téren. Ahogy a Decathlon a Pénzcentrumot tájékoztatta: 2023 első negyedévében az összes kerékpár tekintetében a részesedés 8,5% (egyelőre a gyerek kerékpárok részesedése magasabb az évesnél a Húsvéti hatás okán) , felnőtt kerékpárok esetében már több, mint 13%. A sportszerkereskedőtől megtudtuk ugyanakkor azt is, hogy

a felnőtt kerékpárok esetében egyértelműen a belépő kategóriára van a legnagyobb kereslet, a top 11 termékünk hozza a bevételünk több, mint 60%-át, ezek közül midet alkalmi sportolásra ajánljuk